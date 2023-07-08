https://crimea.ria.ru/20230708/vyvoz-tsennostey-iz-lavry--udar-po-russkoy-dukhovnoy-kulture-mnenie---1129895320.html
Вывоз ценностей из Лавры – удар по русской духовной культуре: мнение
Вывоз ценностей из Лавры – удар по русской духовной культуре: мнение - РИА Новости Крым, 08.07.2023
Вывоз ценностей из Лавры – удар по русской духовной культуре: мнение
В Киево-Печерской лавре находятся мощи святых земли русской, имеющие огромное сакральное значение. Если их вывезут с территории Украины, это нанесет... РИА Новости Крым, 08.07.2023
2023-07-08T13:55
2023-07-08T13:55
2023-07-08T13:35
эксклюзивы риа новости крым
киево-печерская лавра
украинская православная церковь (упц)
юлия норманская
религия
культура
украина
россия
мнения
православие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/08/1129898743_0:172:2934:1822_1920x0_80_0_0_ed9db04b6c2a8e5a0c57b71f786adfdf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Киево-Печерской лавре находятся мощи святых земли русской, имеющие огромное сакральное значение. Если их вывезут с территории Украины, это нанесет колоссальный ущерб русской культуре. Такое мнение РИА Новости Крым высказала доцент кафедры религиоведения Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Юлия Норманская. Среди упокоенных в лаврских пещерах - автор "Повести временных лет" Нестор Летописец, а также инок Илия Печерский, известный всем с детства как былинный богатырь Илья Муромец.Она напомнила, что на территории Верхней лавры расположен Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник, коллекция которого считается одной их самых богатых на Украине."Там великолепнейшее, роскошнейшее собрание. Это замечательная коллекция микроминиатюр, коллекция, которая рассказывает об истории книжного дела еще со времен Киевской Руси. Если все это будет вывезено, русской культуре будет нанесен такой ущерб, масштабы которого сейчас представить себе не то что страшно, а невозможно", - говорит эксперт.По ее мнению, перемещение святынь лавры за границу – это чисто политическое решение, цель которого – лишить Киево-Печерскую лавру того значения, которое она имеет в глазах верующих. Даже если культурные ценности вернутся на Украину, вполне вероятно, что Украинской православной церкви их уже никогда не передадут.Что еще может быть вывезено из Киево-Печерской лавры, смотрите в фотоленте РИА Новости Крым.Напомним, Служба внешней разведки РФ в конце июня заявила, что Украина заключила соглашение с ЮНЕСКО о вывозе ценностей с территории Киево-Печерской лавры в западные страны. В пресс-службе ведомства также напомнили, что подобный прецедент уже был, и 13 июня в экспозиции Лувра "всплыли" иконы, вывезенные из киевского музея. О том, что ЮНЕСКО помогает вывозить культурные ценности с территории Украины в другие страны и "пристраивать" их, сообщила также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.На фоне этих новостей комиссия украинского министерства культуры 6 июня прибыла в Киево-Печерскую лавру в сопровождении полиции. Корпуса лавры были опечатаны, силовики применили силу в отношении прихожан.Читайте также на РИА Новости Крым:В УПЦ назвали незаконным требования Киева к монахам покинуть ЛавруПроблемы православия на Украине: гонения на церковь и их последствияРазделяющий проект: как Украина борется с православием
https://crimea.ria.ru/20230707/vyvezennye-iz-kieva-v-luvr-ikony--dostoyanie-russkoy-pravoslavnoy-tserkvi-1129889623.html
украина
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Ирина Камышева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg
Ирина Камышева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/08/1129898743_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d6deea3218e726242974e5e41fad0d70.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ирина Камышева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg
киево-печерская лавра, украинская православная церковь (упц), юлия норманская, религия, культура, украина, россия, мнения, православие
Вывоз ценностей из Лавры – удар по русской духовной культуре: мнение
Из Киево-Печерской лавры могли вывезти мощи Ильи Муромца и Святого Нестора Летописца
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым, Ирина Камышева.
В Киево-Печерской лавре находятся мощи святых земли русской, имеющие огромное сакральное значение. Если их вывезут с территории Украины, это нанесет колоссальный ущерб русской культуре. Такое мнение РИА Новости Крым
высказала доцент кафедры религиоведения Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Юлия Норманская.
Среди упокоенных в лаврских пещерах - автор "Повести временных лет" Нестор Летописец, а также инок Илия Печерский, известный всем с детства как былинный богатырь Илья Муромец.
"Это и преподобный Алипий Иконописец, и Агапит Врач Безвозмездный (монах Киево-Печерской лавры, первый лекарь Киевской Руси – ред.), это Симон и Поликарп – они создали знаменитое произведение древней русской литературы "Киево-Печерский патерик", рассказывающий о древних подвижниках лавры. Там очень много почитаемых в русской культуре святых", - перечисляет Норманская.
Она напомнила, что на территории Верхней лавры расположен Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник, коллекция которого считается одной их самых богатых на Украине.
"Там великолепнейшее, роскошнейшее собрание. Это замечательная коллекция микроминиатюр, коллекция, которая рассказывает об истории книжного дела еще со времен Киевской Руси. Если все это будет вывезено, русской культуре будет нанесен такой ущерб, масштабы которого сейчас представить себе не то что страшно, а невозможно", - говорит эксперт.
По ее мнению, перемещение святынь лавры за границу – это чисто политическое решение, цель которого – лишить Киево-Печерскую лавру того значения, которое она имеет в глазах верующих. Даже если культурные ценности вернутся на Украину, вполне вероятно, что Украинской православной церкви их уже никогда не передадут.
"Дело в том, что сейчас на Украине, увы, православие функционирует еще и в формате ПЦУ во главе с Епифанием Думенко. Этой "церкви" необходимо легализовываться и повышать свой статус в глазах верующих, в том числе, за счет обретения святынь любым способом. Я не исключаю, что уже созрела хитрая схема, согласно которой Франция - всего лишь промежуточная локация. Пока православный мир лишь в кулуарах обсуждает сложившуюся ситуацию. Будем ждать официальной реакции", - добавила Норманская.
Что еще может быть вывезено из Киево-Печерской лавры, смотрите в фотоленте РИА Новости Крым
.
Напомним, Служба внешней разведки РФ в конце июня заявила
, что Украина заключила соглашение с ЮНЕСКО о вывозе ценностей с территории Киево-Печерской лавры в западные страны. В пресс-службе ведомства также напомнили, что подобный прецедент уже был, и 13 июня в экспозиции Лувра "всплыли" иконы, вывезенные из киевского музея. О том, что ЮНЕСКО помогает вывозить культурные ценности с территории Украины в другие страны и "пристраивать" их, сообщила
также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На фоне этих новостей комиссия украинского министерства культуры 6 июня прибыла в Киево-Печерскую лавру
в сопровождении полиции. Корпуса лавры были опечатаны, силовики применили силу в отношении прихожан.
Читайте также на РИА Новости Крым: