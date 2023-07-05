Мария Захарова: ЮНЕСКО "пристраивает" культурные ценности Украины в ЕС
ЮНЕСКО помогает вывозить с Украины культурные ценности и передавать их в европейские музеи
12:36 05.07.2023 (обновлено: 12:42 05.07.2023)
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июля – РИА Новости Крым. ЮНЕСКО помогает вывозить культурные ценности с территории Украины в другие страны и "пристраивать" их, заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Есть информация и, к сожалению, есть надежные источники, ее подтверждающие, что ЮНЕСКО участвует, покровительствует, непосредственно занимается тем, что скрывает или помогает скрывать художественные ценности, которые вывозятся с территории Украины на территории стран ЕС", - заявила Захарова.
По ее словам, такой информацией располагает не только российский МИД. Об этом писала французская ежедневная газета "Le Monde". ЮНЕСКО не только способствует вывозу, но и находит культурным ценностям новых хозяев на территории стран ЕС.
"Это началось уже давно, на протяжении многих лет. Территория Украины, подвергаясь вмешательству со стороны США, разбазаривает свое собственное культурное достояние", - подчеркнула она.
Ранее Служба внешней разведки РФ сообщила, что украинские власти собираются передать в музеи западных стран реликвии Киево-Печерской лавры. Договоренности об этом были достигнуты между Украиной и ЮНЕСКО. Под предлогом спасения от обстрелов ценности будут вывезены в Италию, Францию, Германию и Ватикан.
Возвращать ценности обратно не планируется, считают в СВР. И напоминают, что подобный прецедент уже был, когда с территории Украины тайно вывезли древние византийские иконы, а в июне этого года они "всплыли" в экспозиции французского Лувра. Спецоперация была организована при посредничестве действующего в координации с ЮНЕСКО швейцарского Международного альянса по защите культурного наследия в зонах конфликтов, которым руководит частный американский коллекционер.
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