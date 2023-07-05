https://crimea.ria.ru/20230705/mariya-zakharova-yunesko-pristraivaet-kulturnye-tsennosti-ukrainy-v-es-1129822562.html

Мария Захарова: ЮНЕСКО "пристраивает" культурные ценности Украины в ЕС

Мария Захарова: ЮНЕСКО "пристраивает" культурные ценности Украины в ЕС - РИА Новости Крым, 05.07.2023

Мария Захарова: ЮНЕСКО "пристраивает" культурные ценности Украины в ЕС

ЮНЕСКО помогает вывозить культурные ценности с территории Украины в другие страны и "пристраивать" их, заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель... РИА Новости Крым, 05.07.2023

2023-07-05T12:36

2023-07-05T12:36

2023-07-05T12:42

новости

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

юнеско

культура

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июля – РИА Новости Крым. ЮНЕСКО помогает вывозить культурные ценности с территории Украины в другие страны и "пристраивать" их, заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, такой информацией располагает не только российский МИД. Об этом писала французская ежедневная газета "Le Monde". ЮНЕСКО не только способствует вывозу, но и находит культурным ценностям новых хозяев на территории стран ЕС.Ранее Служба внешней разведки РФ сообщила, что украинские власти собираются передать в музеи западных стран реликвии Киево-Печерской лавры. Договоренности об этом были достигнуты между Украиной и ЮНЕСКО. Под предлогом спасения от обстрелов ценности будут вывезены в Италию, Францию, Германию и Ватикан.Возвращать ценности обратно не планируется, считают в СВР. И напоминают, что подобный прецедент уже был, когда с территории Украины тайно вывезли древние византийские иконы, а в июне этого года они "всплыли" в экспозиции французского Лувра. Спецоперация была организована при посредничестве действующего в координации с ЮНЕСКО швейцарского Международного альянса по защите культурного наследия в зонах конфликтов, которым руководит частный американский коллекционер.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Херсоном уничтожены плавсредства и артиллерийские расчеты ВСУВСУ ведут очередные провальные атаки – отражено 16 попыток наступленияПодразделения ВСУ на Антоновском мосту уничтожены - Минобороны

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, юнеско, культура