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Мария Захарова: ЮНЕСКО "пристраивает" культурные ценности Украины в ЕС - РИА Новости Крым, 05.07.2023
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Мария Захарова: ЮНЕСКО "пристраивает" культурные ценности Украины в ЕС
Мария Захарова: ЮНЕСКО "пристраивает" культурные ценности Украины в ЕС - РИА Новости Крым, 05.07.2023
Мария Захарова: ЮНЕСКО "пристраивает" культурные ценности Украины в ЕС
ЮНЕСКО помогает вывозить культурные ценности с территории Украины в другие страны и "пристраивать" их, заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель... РИА Новости Крым, 05.07.2023
2023-07-05T12:36
2023-07-05T12:42
новости
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
юнеско
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июля – РИА Новости Крым. ЮНЕСКО помогает вывозить культурные ценности с территории Украины в другие страны и "пристраивать" их, заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, такой информацией располагает не только российский МИД. Об этом писала французская ежедневная газета "Le Monde". ЮНЕСКО не только способствует вывозу, но и находит культурным ценностям новых хозяев на территории стран ЕС.Ранее Служба внешней разведки РФ сообщила, что украинские власти собираются передать в музеи западных стран реликвии Киево-Печерской лавры. Договоренности об этом были достигнуты между Украиной и ЮНЕСКО. Под предлогом спасения от обстрелов ценности будут вывезены в Италию, Францию, Германию и Ватикан.Возвращать ценности обратно не планируется, считают в СВР. И напоминают, что подобный прецедент уже был, когда с территории Украины тайно вывезли древние византийские иконы, а в июне этого года они "всплыли" в экспозиции французского Лувра. Спецоперация была организована при посредничестве действующего в координации с ЮНЕСКО швейцарского Международного альянса по защите культурного наследия в зонах конфликтов, которым руководит частный американский коллекционер.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Херсоном уничтожены плавсредства и артиллерийские расчеты ВСУВСУ ведут очередные провальные атаки – отражено 16 попыток наступленияПодразделения ВСУ на Антоновском мосту уничтожены - Минобороны
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Новости
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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новости, министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, юнеско, культура
Мария Захарова: ЮНЕСКО "пристраивает" культурные ценности Украины в ЕС

ЮНЕСКО помогает вывозить с Украины культурные ценности и передавать их в европейские музеи

12:36 05.07.2023 (обновлено: 12:42 05.07.2023)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июля – РИА Новости Крым. ЮНЕСКО помогает вывозить культурные ценности с территории Украины в другие страны и "пристраивать" их, заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Есть информация и, к сожалению, есть надежные источники, ее подтверждающие, что ЮНЕСКО участвует, покровительствует, непосредственно занимается тем, что скрывает или помогает скрывать художественные ценности, которые вывозятся с территории Украины на территории стран ЕС", - заявила Захарова.

По ее словам, такой информацией располагает не только российский МИД. Об этом писала французская ежедневная газета "Le Monde". ЮНЕСКО не только способствует вывозу, но и находит культурным ценностям новых хозяев на территории стран ЕС.
"Это началось уже давно, на протяжении многих лет. Территория Украины, подвергаясь вмешательству со стороны США, разбазаривает свое собственное культурное достояние", - подчеркнула она.
Ранее Служба внешней разведки РФ сообщила, что украинские власти собираются передать в музеи западных стран реликвии Киево-Печерской лавры. Договоренности об этом были достигнуты между Украиной и ЮНЕСКО. Под предлогом спасения от обстрелов ценности будут вывезены в Италию, Францию, Германию и Ватикан.
Возвращать ценности обратно не планируется, считают в СВР. И напоминают, что подобный прецедент уже был, когда с территории Украины тайно вывезли древние византийские иконы, а в июне этого года они "всплыли" в экспозиции французского Лувра. Спецоперация была организована при посредничестве действующего в координации с ЮНЕСКО швейцарского Международного альянса по защите культурного наследия в зонах конфликтов, которым руководит частный американский коллекционер.
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