https://crimea.ria.ru/20230627/relikvii-kievo-pecherskoy-lavry-chto-budet-posle-vyvoza-1129676814.html

Реликвии Киево-Печерской лавры: что будет после вывоза

Реликвии Киево-Печерской лавры: что будет после вывоза - РИА Новости Крым, 27.06.2023

Реликвии Киево-Печерской лавры: что будет после вывоза

Вывоз православных святынь из Киево-Печерской лавры может стать большой потерей для всего православного мира, поскольку, скорее всего, в этом случае реликвии... РИА Новости Крым, 27.06.2023

2023-06-27T20:37

2023-06-27T20:37

2023-06-27T20:37

украина

церковный раскол на украине

радио "спутник в крыму"

православная церковь украины (пцу)

киево-печерская лавра

общество

православие

религия

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/1a/1129637212_0:176:3067:1901_1920x0_80_0_0_f3013f3e13c44a7d63d322eb6e6f56f2.jpg

Религиовед Юлия Норманская спрогнозировала судьбу реликвий лавры после их вывоза Религиовед Юлия Норманская спрогнозировала судьбу реликвий лавры после их вывоза audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Вывоз православных святынь из Киево-Печерской лавры может стать большой потерей для всего православного мира, поскольку, скорее всего, в этом случае реликвии окажутся в частных руках западных коллекционеров. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразила доцент кафедры религиоведения Крымского федерального университета им. Вернадского Юлия Норманская.26 июня Служба внешней разведки РФ сообщила о достигнутой договоренности между украинскими властями и ЮНЕСКО о передаче реликвий Киево-Печерской лавры в музеи Италии, Франции, Германии и Ватикана под предлогом "спасения от российских ракетных ударов".Частные коллекции"Информация об этой договоренности крайне неприятна для православного мира и для людей, которые относятся к русской православной церкви. Дело в том, что ценности, которые хранятся в Киево-Печерской лавре, для человека православного важны и значимы. А для западного мира это просто коммерческие артефакты", - констатирует Норманская.По ее мнению, причины, которыми прикрываются авторы идеи вывоза реликвий, выдуманные. И если это действительно случится, скорее всего, ценности будут потеряны.Защитить реликвииПо мнению Норманской, реликвии можно сохранить в лавре, если весь православный мир обратит внимание на проблему преследования киевским режимом Украинской православной церкви в целом."Православная церковь не однородна. Есть разные голоса. Буквально несколько недель назад представители сербского православия высказались в защиту УПЦ, которая сейчас испытывает беспрецедентные гонения. Поэтому реакция может быть и она должна быть. И те представители православия на Украине, которые не сдались, тоже должны бороться за эти святыни. Но в данном случае все же нужно дождаться официальных комментариев со стороны канонической церкви и уже, исходя из этого, предпринимать какие-то действия для того, чтобы не навредить", - считает специалист."Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепутала >>Ранее сенатор РФ от крымского региона, член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков заявил, что передача реликвий Киево-Печерской лавры музеям западных стран станет очередным предательством памяти предков со стороны киевского режима и новой попыткой разрушить восточнославянское единство, одной из главных скреп которого является православие. Киевский режим начал самую масштабную в новейшей истории волну гонений на Украинскую православную церковь в 2022 году. В стране уничтожают православные святыни, разрушают и захватывают храмы УПЦ, совершают нападения на священников. С весны 2023 года украинские власти пытаются выселить из обители монахов Киево-Печерской лавры. Читайте также на РИА Новости Крым:Сокровища и святыни Киево-Печерской лавры: что может отправиться на ЗападВ Крыму готовы принять монахов из Киево-Печерской ЛаврыПод Киевом люди с автоматами не впустили верующих в храм на Троицу

https://crimea.ria.ru/20230625/aktivisty-ptsu-zakhvatili-khram-v-kievskoy-oblasti-1129617910.html

https://crimea.ria.ru/20230424/khram-kanonicheskoy-upts-podozhgli-v-chernovitskoy-oblasti-1128326513.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, церковный раскол на украине, православная церковь украины (пцу), киево-печерская лавра, общество, православие, религия, мнения