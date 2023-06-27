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Реликвии Киево-Печерской лавры: что будет после вывоза - РИА Новости Крым, 27.06.2023
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https://crimea.ria.ru/20230627/relikvii-kievo-pecherskoy-lavry-chto-budet-posle-vyvoza-1129676814.html
Реликвии Киево-Печерской лавры: что будет после вывоза
Реликвии Киево-Печерской лавры: что будет после вывоза - РИА Новости Крым, 27.06.2023
Реликвии Киево-Печерской лавры: что будет после вывоза
Вывоз православных святынь из Киево-Печерской лавры может стать большой потерей для всего православного мира, поскольку, скорее всего, в этом случае реликвии... РИА Новости Крым, 27.06.2023
2023-06-27T20:37
2023-06-27T20:37
украина
церковный раскол на украине
радио "спутник в крыму"
православная церковь украины (пцу)
киево-печерская лавра
общество
православие
религия
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Религиовед Юлия Норманская спрогнозировала судьбу реликвий лавры после их вывоза
Религиовед Юлия Норманская спрогнозировала судьбу реликвий лавры после их вывоза
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Вывоз православных святынь из Киево-Печерской лавры может стать большой потерей для всего православного мира, поскольку, скорее всего, в этом случае реликвии окажутся в частных руках западных коллекционеров. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразила доцент кафедры религиоведения Крымского федерального университета им. Вернадского Юлия Норманская.26 июня Служба внешней разведки РФ сообщила о достигнутой договоренности между украинскими властями и ЮНЕСКО о передаче реликвий Киево-Печерской лавры в музеи Италии, Франции, Германии и Ватикана под предлогом "спасения от российских ракетных ударов".Частные коллекции"Информация об этой договоренности крайне неприятна для православного мира и для людей, которые относятся к русской православной церкви. Дело в том, что ценности, которые хранятся в Киево-Печерской лавре, для человека православного важны и значимы. А для западного мира это просто коммерческие артефакты", - констатирует Норманская.По ее мнению, причины, которыми прикрываются авторы идеи вывоза реликвий, выдуманные. И если это действительно случится, скорее всего, ценности будут потеряны.Защитить реликвииПо мнению Норманской, реликвии можно сохранить в лавре, если весь православный мир обратит внимание на проблему преследования киевским режимом Украинской православной церкви в целом."Православная церковь не однородна. Есть разные голоса. Буквально несколько недель назад представители сербского православия высказались в защиту УПЦ, которая сейчас испытывает беспрецедентные гонения. Поэтому реакция может быть и она должна быть. И те представители православия на Украине, которые не сдались, тоже должны бороться за эти святыни. Но в данном случае все же нужно дождаться официальных комментариев со стороны канонической церкви и уже, исходя из этого, предпринимать какие-то действия для того, чтобы не навредить", - считает специалист."Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепутала &gt;&gt;Ранее сенатор РФ от крымского региона, член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков заявил, что передача реликвий Киево-Печерской лавры музеям западных стран станет очередным предательством памяти предков со стороны киевского режима и новой попыткой разрушить восточнославянское единство, одной из главных скреп которого является православие. Киевский режим начал самую масштабную в новейшей истории волну гонений на Украинскую православную церковь в 2022 году. В стране уничтожают православные святыни, разрушают и захватывают храмы УПЦ, совершают нападения на священников. С весны 2023 года украинские власти пытаются выселить из обители монахов Киево-Печерской лавры. Читайте также на РИА Новости Крым:Сокровища и святыни Киево-Печерской лавры: что может отправиться на ЗападВ Крыму готовы принять монахов из Киево-Печерской ЛаврыПод Киевом люди с автоматами не впустили верующих в храм на Троицу
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украина, церковный раскол на украине, православная церковь украины (пцу), киево-печерская лавра, общество, православие, религия, мнения
Реликвии Киево-Печерской лавры: что будет после вывоза

Религиовед Норманская спрогнозировала судьбу реликвий лавры после их вывоза в Европу

20:37 27.06.2023
 
© РИА Новости . Grigoriy Vasilenko / Перейти в фотобанкПластина жертвенника ( 1768 г.) Успенского собора Киево-Печерской лавры, представлена в экспозиции на открытии Музея истории Киево-Печерской лавры
Пластина жертвенника ( 1768 г.) Успенского собора Киево-Печерской лавры, представлена в экспозиции на открытии Музея истории Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости . Grigoriy Vasilenko
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Вывоз православных святынь из Киево-Печерской лавры может стать большой потерей для всего православного мира, поскольку, скорее всего, в этом случае реликвии окажутся в частных руках западных коллекционеров. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразила доцент кафедры религиоведения Крымского федерального университета им. Вернадского Юлия Норманская.
26 июня Служба внешней разведки РФ сообщила о достигнутой договоренности между украинскими властями и ЮНЕСКО о передаче реликвий Киево-Печерской лавры в музеи Италии, Франции, Германии и Ватикана под предлогом "спасения от российских ракетных ударов".
Религиовед Юлия Норманская спрогнозировала судьбу реликвий лавры после их вывоза
20:37

Частные коллекции

"Информация об этой договоренности крайне неприятна для православного мира и для людей, которые относятся к русской православной церкви. Дело в том, что ценности, которые хранятся в Киево-Печерской лавре, для человека православного важны и значимы. А для западного мира это просто коммерческие артефакты", - констатирует Норманская.
По ее мнению, причины, которыми прикрываются авторы идеи вывоза реликвий, выдуманные. И если это действительно случится, скорее всего, ценности будут потеряны.
"Пока официально украинские власти этого не подтверждают, но если это случится, скорее всего, все это попадет в частные коллекции, окажется у кого-то дома, как это уже неоднократно случалось. Никто не будет озадачиваться тем, чтобы реликвии попали в музеи", - считает эксперт.
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Защитить реликвии

По мнению Норманской, реликвии можно сохранить в лавре, если весь православный мир обратит внимание на проблему преследования киевским режимом Украинской православной церкви в целом.
"Православная церковь не однородна. Есть разные голоса. Буквально несколько недель назад представители сербского православия высказались в защиту УПЦ, которая сейчас испытывает беспрецедентные гонения. Поэтому реакция может быть и она должна быть. И те представители православия на Украине, которые не сдались, тоже должны бороться за эти святыни. Но в данном случае все же нужно дождаться официальных комментариев со стороны канонической церкви и уже, исходя из этого, предпринимать какие-то действия для того, чтобы не навредить", - считает специалист.
"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепутала >>
Ранее сенатор РФ от крымского региона, член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков заявил, что передача реликвий Киево-Печерской лавры музеям западных стран станет очередным предательством памяти предков со стороны киевского режима и новой попыткой разрушить восточнославянское единство, одной из главных скреп которого является православие.
Киевский режим начал самую масштабную в новейшей истории волну гонений на Украинскую православную церковь в 2022 году. В стране уничтожают православные святыни, разрушают и захватывают храмы УПЦ, совершают нападения на священников. С весны 2023 года украинские власти пытаются выселить из обители монахов Киево-Печерской лавры.
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