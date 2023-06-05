https://crimea.ria.ru/20230605/ukrainskie-boeviki-napali-na-byvshego-svyaschennika-upts-v-khersone-1129188365.html

Украинские боевики напали на бывшего священника УПЦ в Херсоне

Украинские боевики напали на бывшего священника УПЦ в Херсоне - РИА Новости Крым, 05.06.2023

Украинские боевики напали на бывшего священника УПЦ в Херсоне

Украинские боевики избили бывшего священнослужителя канонической Украинской православной церкви в Херсоне. Об этом РИА Новости Крым сообщили в экстренных... РИА Новости Крым, 05.06.2023

2023-06-05T11:26

2023-06-05T11:26

2023-06-05T11:26

херсон

происшествия

украинская православная церковь (упц)

новости

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Украинские боевики избили бывшего священнослужителя канонической Украинской православной церкви в Херсоне. Об этом РИА Новости Крым сообщили в экстренных службах Херсонской области.Инцидент произошел возле расположенного по улице Преображенская, 36 Свято-Духовского кафедрального собора, когда священник Александр Михайлович в гражданской одежде вышел из храма на автобусную остановку.Пострадавший написал заявление в Нацполицию."Боевики из ВСУ в правобережной части Херсонской области продолжают совершать противоправные действия, от которых страдают местные жители. Будьте бдительны и осторожны, предупредите своих родных и близких", – предупредили в экстренных службах региона.СМИ регулярно сообщают о случаях воровства, угона транспорта и хищениях имущества у жителей Херсона и правобережной части области боевиками ВСУ. На днях националисты под предлогом "перевозки раненых" угнали у жителя Херсона "ГАЗель", а внедорожник другого херсонца погрузили на эвакуатор и увезли. Неделей ранее люди в военной форме украли у местной жительницы сбережения в размере 150 тысяч гривен.Читайте также на РИА Новости Крым:Боевики ВСУ похищают мужчин на оккупированной Киевом ХерсонщинеФотолента без лиц: последний звонок в российской Херсонской областиКак живет в эвакуации Херсонский университет

херсон

украина

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсон, происшествия, украинская православная церковь (упц), новости, украина