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Украинские боевики напали на бывшего священника УПЦ в Херсоне - РИА Новости Крым, 05.06.2023
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Украинские боевики напали на бывшего священника УПЦ в Херсоне
Украинские боевики напали на бывшего священника УПЦ в Херсоне - РИА Новости Крым, 05.06.2023
Украинские боевики напали на бывшего священника УПЦ в Херсоне
Украинские боевики избили бывшего священнослужителя канонической Украинской православной церкви в Херсоне. Об этом РИА Новости Крым сообщили в экстренных... РИА Новости Крым, 05.06.2023
2023-06-05T11:26
2023-06-05T11:26
херсон
происшествия
украинская православная церковь (упц)
новости
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Украинские боевики избили бывшего священнослужителя канонической Украинской православной церкви в Херсоне. Об этом РИА Новости Крым сообщили в экстренных службах Херсонской области.Инцидент произошел возле расположенного по улице Преображенская, 36 Свято-Духовского кафедрального собора, когда священник Александр Михайлович в гражданской одежде вышел из храма на автобусную остановку.Пострадавший написал заявление в Нацполицию."Боевики из ВСУ в правобережной части Херсонской области продолжают совершать противоправные действия, от которых страдают местные жители. Будьте бдительны и осторожны, предупредите своих родных и близких", – предупредили в экстренных службах региона.СМИ регулярно сообщают о случаях воровства, угона транспорта и хищениях имущества у жителей Херсона и правобережной части области боевиками ВСУ. На днях националисты под предлогом "перевозки раненых" угнали у жителя Херсона "ГАЗель", а внедорожник другого херсонца погрузили на эвакуатор и увезли. Неделей ранее люди в военной форме украли у местной жительницы сбережения в размере 150 тысяч гривен.Читайте также на РИА Новости Крым:Боевики ВСУ похищают мужчин на оккупированной Киевом ХерсонщинеФотолента без лиц: последний звонок в российской Херсонской областиКак живет в эвакуации Херсонский университет
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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херсон, происшествия, украинская православная церковь (упц), новости, украина
Украинские боевики напали на бывшего священника УПЦ в Херсоне

Боевики ВСУ избили священника в Херсоне: мужчина потерял сознание

11:26 05.06.2023
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Украинские боевики избили бывшего священнослужителя канонической Украинской православной церкви в Херсоне. Об этом РИА Новости Крым сообщили в экстренных службах Херсонской области.
Инцидент произошел возле расположенного по улице Преображенская, 36 Свято-Духовского кафедрального собора, когда священник Александр Михайлович в гражданской одежде вышел из храма на автобусную остановку.
"Здесь на него напали двое неизвестных в военной форме и нанесли несколько ударов в область носа и живота. От полученных побоев мужчина 1961 года потерял сознание", – говорится в сообщении. При этом украинские военнослужащие и полицейские обратили на инцидент внимание лишь после просьб прихожан помочь пожилому мужчине.
Пострадавший написал заявление в Нацполицию.
"Боевики из ВСУ в правобережной части Херсонской области продолжают совершать противоправные действия, от которых страдают местные жители. Будьте бдительны и осторожны, предупредите своих родных и близких", – предупредили в экстренных службах региона.
СМИ регулярно сообщают о случаях воровства, угона транспорта и хищениях имущества у жителей Херсона и правобережной части области боевиками ВСУ. На днях националисты под предлогом "перевозки раненых" угнали у жителя Херсона "ГАЗель", а внедорожник другого херсонца погрузили на эвакуатор и увезли. Неделей ранее люди в военной форме украли у местной жительницы сбережения в размере 150 тысяч гривен.
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