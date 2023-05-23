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Фотолента без лиц: последний звонок в российской Херсонской области - РИА Новости Крым, 23.05.2023
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Фотолента без лиц: последний звонок в российской Херсонской области
Фотолента без лиц: последний звонок в российской Херсонской области - РИА Новости Крым, 23.05.2023
Фотолента без лиц: последний звонок в российской Херсонской области
Банты, ленты выпускников, весенние цветы, шарики, улыбки, последний звонок, каникулы. Все как и везде. Кроме одного. Мы не покажем вам эмоций на детских лицах с РИА Новости Крым, 23.05.2023
2023-05-23T17:34
2023-05-23T17:34
херсонская область
чаплынка
новые регионы россии
жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым
фото
общество
образование в россии
дети
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Банты, ленты выпускников, весенние цветы, шарики, улыбки, последний звонок, каникулы. Все как и везде. Кроме одного. Мы не покажем вам эмоций на детских лицах с последнего звонка в школах освобожденной Херсонской области. Так мы сбережем школьников и их родителей от угроз со стороны украинских националистов, которые выискивают в соцсетях их фото, а после угрожают семьям за благосклонность к России.
https://crimea.ria.ru/20230523/govoryat-po-russki-i-khotyat-pyaterki-shkola-chaplynki-okonchila-uchebnyy-god-1128908290.html
херсонская область
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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херсонская область, чаплынка, новые регионы россии, жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, фото, общество, образование в россии, дети
Фотолента без лиц: последний звонок в российской Херсонской области

Первый последний звонок: фото праздничных линеек в российской Херсонской области

17:34 23.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПоследний звонок в школе в Чаплынке Херсонской области
Последний звонок в школе в Чаплынке Херсонской области - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

23 мая в Чаплынке, как и во всей Херсонской области, прошли праздничные линейки в честь окончания учебного года

Девочка с цветами едет на праздничную линейку в школу в Чаплынке
1 из 8

23 мая в Чаплынке, как и во всей Херсонской области, прошли праздничные линейки в честь окончания учебного года

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Это первые выпускные после вхождения региона в состав России

Последний звонок в школе в Чаплынке Херсонской области
2 из 8

Это первые выпускные после вхождения региона в состав России

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

По словам директора одной из школ, дети быстро адаптировались к российской программе обучения

Последний звонок в школе в Чаплынке Херсонской области
3 из 8

По словам директора одной из школ, дети быстро адаптировались к российской программе обучения

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Но больше всего им нравится пятибалльная система оценивания

Дети едут на праздничную линейку в школу в Чаплынке Херсонская область
4 из 8

Но больше всего им нравится пятибалльная система оценивания

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Выпускниками чаплынской школы стали 330 учеников

Выпускница на последнем звонке в школе в Чаплынке Херсонской области
5 из 8

Выпускниками чаплынской школы стали 330 учеников

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Они активно участвовали в конкурсах и олимпиадах, а сегодня смогли получить заслуженные награды

Награждение лучших учеников школы на линейке в Чаплынке Херсонской области
6 из 8

Они активно участвовали в конкурсах и олимпиадах, а сегодня смогли получить заслуженные награды

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Летом при школах будет работать оздоровительный лагерь

Последний звонок в школе в Чаплынке Херсонской области
7 из 8

Летом при школах будет работать оздоровительный лагерь

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Для школьников организуют экскурсии и оздоровление

Последний звонок в школе в Чаплынке Херсонской области
8 из 8

Для школьников организуют экскурсии и оздоровление

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 8

23 мая в Чаплынке, как и во всей Херсонской области, прошли праздничные линейки в честь окончания учебного года

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 8

Это первые выпускные после вхождения региона в состав России

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 8

По словам директора одной из школ, дети быстро адаптировались к российской программе обучения

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 8

Но больше всего им нравится пятибалльная система оценивания

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 8

Выпускниками чаплынской школы стали 330 учеников

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 8

Они активно участвовали в конкурсах и олимпиадах, а сегодня смогли получить заслуженные награды

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 8

Летом при школах будет работать оздоровительный лагерь

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
8 из 8

Для школьников организуют экскурсии и оздоровление

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Банты, ленты выпускников, весенние цветы, шарики, улыбки, последний звонок, каникулы. Все как и везде. Кроме одного. Мы не покажем вам эмоций на детских лицах с последнего звонка в школах освобожденной Херсонской области. Так мы сбережем школьников и их родителей от угроз со стороны украинских националистов, которые выискивают в соцсетях их фото, а после угрожают семьям за благосклонность к России.
Школьный звонок - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
17:02Эксклюзивы РИА Новости Крым
"Говорят по-русски и хотят пятерки": школа Чаплынки окончила учебный год
 
Херсонская областьЧаплынкаНовые регионы РоссииЖизнь в новых регионах РФ глазами РИА Новости КрымФотоОбществоОбразование в Россиидети
 
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