Фотолента без лиц: последний звонок в российской Херсонской области

Первый последний звонок: фото праздничных линеек в российской Херсонской области
23 мая в Чаплынке, как и во всей Херсонской области, прошли праздничные линейки в честь окончания учебного года
23 мая в Чаплынке, как и во всей Херсонской области, прошли праздничные линейки в честь окончания учебного года
Это первые выпускные после вхождения региона в состав России
Это первые выпускные после вхождения региона в состав России
По словам директора одной из школ, дети быстро адаптировались к российской программе обучения
По словам директора одной из школ, дети быстро адаптировались к российской программе обучения
Но больше всего им нравится пятибалльная система оценивания
Но больше всего им нравится пятибалльная система оценивания
Выпускниками чаплынской школы стали 330 учеников
Выпускниками чаплынской школы стали 330 учеников
Они активно участвовали в конкурсах и олимпиадах, а сегодня смогли получить заслуженные награды
Они активно участвовали в конкурсах и олимпиадах, а сегодня смогли получить заслуженные награды
Летом при школах будет работать оздоровительный лагерь
Летом при школах будет работать оздоровительный лагерь
Для школьников организуют экскурсии и оздоровление
Для школьников организуют экскурсии и оздоровление
23 мая в Чаплынке, как и во всей Херсонской области, прошли праздничные линейки в честь окончания учебного года
Это первые выпускные после вхождения региона в состав России
По словам директора одной из школ, дети быстро адаптировались к российской программе обучения
Но больше всего им нравится пятибалльная система оценивания
Выпускниками чаплынской школы стали 330 учеников
Они активно участвовали в конкурсах и олимпиадах, а сегодня смогли получить заслуженные награды
Летом при школах будет работать оздоровительный лагерь
Для школьников организуют экскурсии и оздоровление