https://crimea.ria.ru/20230523/fotolenta-bez-lits-posledniy-zvonok-v-rossiyskoy-khersonskoy-oblasti-1128907931.html

Фотолента без лиц: последний звонок в российской Херсонской области

Фотолента без лиц: последний звонок в российской Херсонской области - РИА Новости Крым, 23.05.2023

Фотолента без лиц: последний звонок в российской Херсонской области

Банты, ленты выпускников, весенние цветы, шарики, улыбки, последний звонок, каникулы. Все как и везде. Кроме одного. Мы не покажем вам эмоций на детских лицах с РИА Новости Крым, 23.05.2023

2023-05-23T17:34

2023-05-23T17:34

2023-05-23T17:34

херсонская область

чаплынка

новые регионы россии

жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым

фото

общество

образование в россии

дети

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Банты, ленты выпускников, весенние цветы, шарики, улыбки, последний звонок, каникулы. Все как и везде. Кроме одного. Мы не покажем вам эмоций на детских лицах с последнего звонка в школах освобожденной Херсонской области. Так мы сбережем школьников и их родителей от угроз со стороны украинских националистов, которые выискивают в соцсетях их фото, а после угрожают семьям за благосклонность к России.

https://crimea.ria.ru/20230523/govoryat-po-russki-i-khotyat-pyaterki-shkola-chaplynki-okonchila-uchebnyy-god-1128908290.html

херсонская область

чаплынка

новые регионы россии

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, чаплынка, новые регионы россии, жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, фото, общество, образование в россии, дети