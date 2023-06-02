https://crimea.ria.ru/20230602/boeviki-vsu-ugnali-vnedorozhnik-u-mirnogo-zhitelya-khersona-1129144449.html

Боевики ВСУ угнали внедорожник у мирного жителя Херсона

Боевики ВСУ угнали внедорожник у мирного жителя Херсона - РИА Новости Крым, 02.06.2023

Боевики ВСУ угнали внедорожник у мирного жителя Херсона

Украинские военные продолжают похищать имущество у мирного населения Херсона. В этот раз боевики присвоили внедорожник Kia. Об этом сообщили в экстренных... РИА Новости Крым, 02.06.2023

2023-06-02T11:23

2023-06-02T11:23

2023-06-02T11:23

херсон

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

общество

новости

нацполиция украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Украинские военные продолжают похищать имущество у мирного населения Херсона. В этот раз боевики присвоили внедорожник Kia. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Отмечается, что о краже своего автомобиля накануне заявил житель города Херсон. Мужчина сообщил, что в районе 11 часов дня 1 июня неизвестные в военной форме подогнали эвакуатор и оперативно погрузили на него внедорожник Kia Retona 2000 года выпуска. Предварительно установлено, что похитители отправились в направлении поселка Молодежное.За происходящим издали наблюдали соседи потерпевшего и успели записать на видео. Кроме того, угонщики попали в объектив нескольких камер дорожного наблюдения по пути следования.Владелец иномарки подал заявление в Нацполицию, оценив причиненный ущерб в 150 тысяч гривен.СМИ регулярно сообщают о случаях воровства, угона транспорта и хищения имущества у жителей Херсона и правобережной части области боевиками ВСУ. На днях националисты под предлогом "перевозки раненых", угнали у жителя Херсона "ГАЗель", неделей ранее люди в военной форме украли у местной жительницы все ее сбережения – 150 тысяч гривен.Читайте также на РИА Новости Крым:Боевики ВСУ похищают мужчин на оккупированной Киевом ХерсонщинеФотолента без лиц: последний звонок в российской Херсонской областиКак живет в эвакуации Херсонский университет

https://crimea.ria.ru/20230601/vybili-tri-zuba-boeviki-vsu-zhestoko-izbili-zhitelya-khersona-1129121577.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсон, всу (вооруженные силы украины), происшествия, общество, новости, нацполиция украины