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Боевики ВСУ угнали внедорожник у мирного жителя Херсона - РИА Новости Крым, 02.06.2023
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Боевики ВСУ угнали внедорожник у мирного жителя Херсона
Боевики ВСУ угнали внедорожник у мирного жителя Херсона - РИА Новости Крым, 02.06.2023
Боевики ВСУ угнали внедорожник у мирного жителя Херсона
Украинские военные продолжают похищать имущество у мирного населения Херсона. В этот раз боевики присвоили внедорожник Kia. Об этом сообщили в экстренных... РИА Новости Крым, 02.06.2023
2023-06-02T11:23
2023-06-02T11:23
херсон
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
общество
новости
нацполиция украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Украинские военные продолжают похищать имущество у мирного населения Херсона. В этот раз боевики присвоили внедорожник Kia. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Отмечается, что о краже своего автомобиля накануне заявил житель города Херсон. Мужчина сообщил, что в районе 11 часов дня 1 июня неизвестные в военной форме подогнали эвакуатор и оперативно погрузили на него внедорожник Kia Retona 2000 года выпуска. Предварительно установлено, что похитители отправились в направлении поселка Молодежное.За происходящим издали наблюдали соседи потерпевшего и успели записать на видео. Кроме того, угонщики попали в объектив нескольких камер дорожного наблюдения по пути следования.Владелец иномарки подал заявление в Нацполицию, оценив причиненный ущерб в 150 тысяч гривен.СМИ регулярно сообщают о случаях воровства, угона транспорта и хищения имущества у жителей Херсона и правобережной части области боевиками ВСУ. На днях националисты под предлогом "перевозки раненых", угнали у жителя Херсона "ГАЗель", неделей ранее люди в военной форме украли у местной жительницы все ее сбережения – 150 тысяч гривен.Читайте также на РИА Новости Крым:Боевики ВСУ похищают мужчин на оккупированной Киевом ХерсонщинеФотолента без лиц: последний звонок в российской Херсонской областиКак живет в эвакуации Херсонский университет
https://crimea.ria.ru/20230601/vybili-tri-zuba-boeviki-vsu-zhestoko-izbili-zhitelya-khersona-1129121577.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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херсон, всу (вооруженные силы украины), происшествия, общество, новости, нацполиция украины
Боевики ВСУ угнали внедорожник у мирного жителя Херсона

Погрузили на эвакуатор и увезли: боевики ВСУ угнали внедорожник у жителя Херсона

11:23 02.06.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Украинские военные продолжают похищать имущество у мирного населения Херсона. В этот раз боевики присвоили внедорожник Kia. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
Отмечается, что о краже своего автомобиля накануне заявил житель города Херсон. Мужчина сообщил, что в районе 11 часов дня 1 июня неизвестные в военной форме подогнали эвакуатор и оперативно погрузили на него внедорожник Kia Retona 2000 года выпуска. Предварительно установлено, что похитители отправились в направлении поселка Молодежное.
За происходящим издали наблюдали соседи потерпевшего и успели записать на видео. Кроме того, угонщики попали в объектив нескольких камер дорожного наблюдения по пути следования.
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"Боевики из ВСУ в правобережной части Херсонской области продолжают обворовывать мирное население Херсона. Будьте бдительны и осторожны, предупредите своих родных и близких", – предупредили в экстренных службах региона.
СМИ регулярно сообщают о случаях воровства, угона транспорта и хищения имущества у жителей Херсона и правобережной части области боевиками ВСУ. На днях националисты под предлогом "перевозки раненых", угнали у жителя Херсона "ГАЗель", неделей ранее люди в военной форме украли у местной жительницы все ее сбережения – 150 тысяч гривен.
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ХерсонВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияОбществоНовостиНацполиция Украины
 
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