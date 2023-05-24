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Боевики ВСУ украли у мирной жительницы в Херсоне все сбережения
Боевики ВСУ украли у мирной жительницы в Херсоне все сбережения - РИА Новости Крым, 24.05.2023
Боевики ВСУ украли у мирной жительницы в Херсоне все сбережения
Боевики ВСУ продолжают мародерствовать в жилищах мирных жителей на оккупированной Киевом правобережной части Херсонской области. Это подтверждают очередные... РИА Новости Крым, 24.05.2023
2023-05-24T11:15
2023-05-24T11:15
2023-05-24T14:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ продолжают мародерствовать в жилищах мирных жителей на оккупированной Киевом правобережной части Херсонской области. Это подтверждают очередные сообщения экстренных служб региона.Так, в сообщении отмечается, что в Национальную полицию Украины 23 мая поступило заявление от жительницы Херсона, которая попросила разыскать двух пришедших с вопросами и обворовавших ее "неизвестных в военной форме".Кроме того, женщина сообщила, что в ходе расспросов военнослужащие пытались выяснить, "кто из ее дома эвакуировался в Российскую Федерацию и сколько пустых квартир в доме"."Боевики из ВСУ в правобережной части Херсонской области продолжают обворовывать мирное население Херсона. Будьте бдительны и осторожны, предупредите своих родных и близких", – предупреждают экстренные службы региона.Ранее в мае херсонские силовики сообщали о случае грабежа местного жителя, который открыл дверь квартиры двоим неизвестным в военной форме и был избит ими до потери сознания. Когда мужчина очнулся, то обнаружил пропажу ноутбука, велосипеда, гитары и ряда других дорогостоящих вещей.Также неоднократно сообщалось о случаях похищений мужчин на оккупированной Киевом Херсонщине.При этом боевики ежедневно обстреливают левобережье области. За минувшие сутки ВСУ выпустили больше 80 снарядов из пушек, гаубиц и минометов по 12 населенным пунктам.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотрудники ФСБ уничтожили крупный тайник с оружием в Херсонской областиФотолента без лиц: последний звонок в российской Херсонской областиКак живет в эвакуации Херсонский университет
https://crimea.ria.ru/20230511/boeviki-vsu-pokhischayut-muzhchin-na-okkupirovannoy-kievom-khersonschine-1128656842.html
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7 495 645-6601
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херсон, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), общество, происшествия, новости, сво, украина
Боевики ВСУ украли у мирной жительницы в Херсоне все сбережения
Боевики ВСУ продолжают обворовывать мирных граждан правобережной части Херсонской области
11:15 24.05.2023 (обновлено: 14:27 24.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ продолжают мародерствовать в жилищах мирных жителей на оккупированной Киевом правобережной части Херсонской области. Это подтверждают очередные сообщения экстренных служб региона.
Так, в сообщении отмечается, что в Национальную полицию Украины 23 мая поступило заявление от жительницы Херсона, которая попросила разыскать двух пришедших с вопросами и обворовавших ее "неизвестных в военной форме".
"Когда она решила им немного помочь продуктами питания, один из них заговорил ее, а второй зашел в соседнюю комнату и украл сбережения в сумме 150 тыс. гривен, откладываемые на будущее внуков", – рассказали в ведомстве.
Кроме того, женщина сообщила, что в ходе расспросов военнослужащие пытались выяснить, "кто из ее дома эвакуировался в Российскую Федерацию и сколько пустых квартир в доме".
"Боевики из ВСУ в правобережной части Херсонской области продолжают обворовывать мирное население Херсона. Будьте бдительны и осторожны, предупредите своих родных и близких", – предупреждают экстренные службы региона.
Ранее в мае херсонские силовики сообщали о случае грабежа местного жителя, который открыл дверь квартиры двоим неизвестным в военной форме и был избит ими до потери сознания. Когда мужчина очнулся, то обнаружил пропажу ноутбука, велосипеда, гитары и ряда других дорогостоящих вещей.
Также неоднократно сообщалось о случаях похищений мужчин
на оккупированной Киевом Херсонщине.
При этом боевики ежедневно обстреливают левобережье области. За минувшие сутки ВСУ выпустили больше 80 снарядов
из пушек, гаубиц и минометов по 12 населенным пунктам.
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