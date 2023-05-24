https://crimea.ria.ru/20230524/boeviki-vsu-ukrali-u-mirnoy-zhitelnitsy-v-khersone-vse-sberezheniya-1128929199.html

Боевики ВСУ украли у мирной жительницы в Херсоне все сбережения

Боевики ВСУ украли у мирной жительницы в Херсоне все сбережения - РИА Новости Крым, 24.05.2023

Боевики ВСУ украли у мирной жительницы в Херсоне все сбережения

Боевики ВСУ продолжают мародерствовать в жилищах мирных жителей на оккупированной Киевом правобережной части Херсонской области. Это подтверждают очередные... РИА Новости Крым, 24.05.2023

2023-05-24T11:15

2023-05-24T11:15

2023-05-24T14:27

херсон

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ продолжают мародерствовать в жилищах мирных жителей на оккупированной Киевом правобережной части Херсонской области. Это подтверждают очередные сообщения экстренных служб региона.Так, в сообщении отмечается, что в Национальную полицию Украины 23 мая поступило заявление от жительницы Херсона, которая попросила разыскать двух пришедших с вопросами и обворовавших ее "неизвестных в военной форме".Кроме того, женщина сообщила, что в ходе расспросов военнослужащие пытались выяснить, "кто из ее дома эвакуировался в Российскую Федерацию и сколько пустых квартир в доме"."Боевики из ВСУ в правобережной части Херсонской области продолжают обворовывать мирное население Херсона. Будьте бдительны и осторожны, предупредите своих родных и близких", – предупреждают экстренные службы региона.Ранее в мае херсонские силовики сообщали о случае грабежа местного жителя, который открыл дверь квартиры двоим неизвестным в военной форме и был избит ими до потери сознания. Когда мужчина очнулся, то обнаружил пропажу ноутбука, велосипеда, гитары и ряда других дорогостоящих вещей.Также неоднократно сообщалось о случаях похищений мужчин на оккупированной Киевом Херсонщине.При этом боевики ежедневно обстреливают левобережье области. За минувшие сутки ВСУ выпустили больше 80 снарядов из пушек, гаубиц и минометов по 12 населенным пунктам.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотрудники ФСБ уничтожили крупный тайник с оружием в Херсонской областиФотолента без лиц: последний звонок в российской Херсонской областиКак живет в эвакуации Херсонский университет

https://crimea.ria.ru/20230511/boeviki-vsu-pokhischayut-muzhchin-na-okkupirovannoy-kievom-khersonschine-1128656842.html

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херсон, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), общество, происшествия, новости, сво, украина