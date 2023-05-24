https://crimea.ria.ru/20230524/bolshe-80-snaryadov-vypustili-vsu-po-levomu-beregu-khersonskoy-oblasti-1128927624.html

Больше 80 снарядов выпустили ВСУ по левому берегу Херсонской области

Больше 80 снарядов выпустили ВСУ по левому берегу Херсонской области - РИА Новости Крым, 24.05.2023

Больше 80 снарядов выпустили ВСУ по левому берегу Херсонской области

Украинские боевики в очередной раз нанесли удары по городам и селам левобережья Херсонской области. В результате ударов из ствольной артиллерии пострадали 12... РИА Новости Крым, 24.05.2023

2023-05-24T10:17

2023-05-24T10:17

2023-05-24T10:21

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

новые регионы россии

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обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Украинские боевики в очередной раз нанесли удары по городам и селам левобережья Херсонской области. В результате ударов из ствольной артиллерии пострадали 12 населенных пунктов, всего было выпущено 84 снаряда. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Уточняется, что за вчерашний день боевики киевского режима обстреляли гражданскую инфраструктуру шести населенных пунктов."По населенному пункту Солонцы ВСУ выпустили пять снарядов, по Корсунке выпустили семь снарядов, в Алешки прилетело девять снарядов, по Песчановке выпустили шесть снарядов, по Кардашинке – девять, а по Голой Пристани выпустили 12 снарядов", - отметили в структурах.Кроме того, за минувшую ночь ВСУ обстреляли населенные пункты Новая Каховка, Каховка, Саги, Ольгино, Каиры и Сергеевка. Как уточнили в экстренных службах области, всего из пушек, гаубиц и минометов было выпущено 36 снарядов.Наличие жертв среди мирного населения и масштабы разрушений инфраструктуры в результате действий киевского режима уточняются.Днем ранее ВСУ выпустили по левобережью Херсонской области больше 80 снарядов.Читайте также на РИА Новости Крым:Фотолента без лиц: последний звонок в российской Херсонской областиОшеломляющие цифры: названы потери ВСУ за сутки в зоне спецоперацииПутин назвал значение спецоперации для России и ее народа

https://crimea.ria.ru/20230523/sotrudniki-fsb-unichtozhili-krupnyy-taynik-s-oruzhiem-v-khersonskoy-oblasti-1128903112.html

херсонская область

новые регионы россии

россия

украина

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херсонская область, всу (вооруженные силы украины), новые регионы россии, происшествия, общество, россия, украина, новости, обстрелы всу