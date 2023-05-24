https://crimea.ria.ru/20230524/bolshe-80-snaryadov-vypustili-vsu-po-levomu-beregu-khersonskoy-oblasti-1128927624.html
Больше 80 снарядов выпустили ВСУ по левому берегу Херсонской области
Больше 80 снарядов выпустили ВСУ по левому берегу Херсонской области - РИА Новости Крым, 24.05.2023
Больше 80 снарядов выпустили ВСУ по левому берегу Херсонской области
Украинские боевики в очередной раз нанесли удары по городам и селам левобережья Херсонской области. В результате ударов из ствольной артиллерии пострадали 12... РИА Новости Крым, 24.05.2023
2023-05-24T10:17
2023-05-24T10:17
2023-05-24T10:21
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
новые регионы россии
происшествия
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новости
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Украинские боевики в очередной раз нанесли удары по городам и селам левобережья Херсонской области. В результате ударов из ствольной артиллерии пострадали 12 населенных пунктов, всего было выпущено 84 снаряда. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Уточняется, что за вчерашний день боевики киевского режима обстреляли гражданскую инфраструктуру шести населенных пунктов."По населенному пункту Солонцы ВСУ выпустили пять снарядов, по Корсунке выпустили семь снарядов, в Алешки прилетело девять снарядов, по Песчановке выпустили шесть снарядов, по Кардашинке – девять, а по Голой Пристани выпустили 12 снарядов", - отметили в структурах.Кроме того, за минувшую ночь ВСУ обстреляли населенные пункты Новая Каховка, Каховка, Саги, Ольгино, Каиры и Сергеевка. Как уточнили в экстренных службах области, всего из пушек, гаубиц и минометов было выпущено 36 снарядов.Наличие жертв среди мирного населения и масштабы разрушений инфраструктуры в результате действий киевского режима уточняются.Днем ранее ВСУ выпустили по левобережью Херсонской области больше 80 снарядов.Читайте также на РИА Новости Крым:Фотолента без лиц: последний звонок в российской Херсонской областиОшеломляющие цифры: названы потери ВСУ за сутки в зоне спецоперацииПутин назвал значение спецоперации для России и ее народа
https://crimea.ria.ru/20230523/sotrudniki-fsb-unichtozhili-krupnyy-taynik-s-oruzhiem-v-khersonskoy-oblasti-1128903112.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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херсонская область, всу (вооруженные силы украины), новые регионы россии, происшествия, общество, россия, украина, новости, обстрелы всу
Больше 80 снарядов выпустили ВСУ по левому берегу Херсонской области
Украинские боевики выпустили 84 снаряда за сутки по Херсонской области
10:17 24.05.2023 (обновлено: 10:21 24.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Украинские боевики в очередной раз нанесли удары по городам и селам левобережья Херсонской области. В результате ударов из ствольной артиллерии пострадали 12 населенных пунктов, всего было выпущено 84 снаряда. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
Уточняется, что за вчерашний день боевики киевского режима обстреляли гражданскую инфраструктуру шести населенных пунктов.
"По населенному пункту Солонцы ВСУ выпустили пять снарядов, по Корсунке выпустили семь снарядов, в Алешки прилетело девять снарядов, по Песчановке выпустили шесть снарядов, по Кардашинке – девять, а по Голой Пристани выпустили 12 снарядов", - отметили в структурах.
Кроме того, за минувшую ночь ВСУ обстреляли населенные пункты Новая Каховка, Каховка, Саги, Ольгино, Каиры и Сергеевка. Как уточнили в экстренных службах области, всего из пушек, гаубиц и минометов было выпущено 36 снарядов.
Наличие жертв среди мирного населения и масштабы разрушений инфраструктуры в результате действий киевского режима уточняются.
Днем ранее
ВСУ выпустили по левобережью Херсонской области больше 80 снарядов.
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