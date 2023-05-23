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Ошеломляющие цифры: названы потери ВСУ за сутки в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 23.05.2023
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Ошеломляющие цифры: названы потери ВСУ за сутки в зоне спецоперации
Ошеломляющие цифры: названы потери ВСУ за сутки в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 23.05.2023
Ошеломляющие цифры: названы потери ВСУ за сутки в зоне спецоперации
Потери вооруженных сил Украины в зоне специальной военной операции за прошедшие сутки составили порядка 720 военнослужащих и более 30 единиц техники. Об этом... РИА Новости Крым, 23.05.2023
2023-05-23T15:13
2023-05-23T15:13
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
армия и флот
вооруженные силы россии
украина
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Потери вооруженных сил Украины в зоне специальной военной операции за прошедшие сутки составили порядка 720 военнослужащих и более 30 единиц техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.Купянское и Красно-Лиманское направленияНа Купянском направлении авиация и артиллерия "Западной" группировки войск нанесли удары по позициям противника в районах населенных пунктов Масютовка, Тимковка, Табаевка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики.Кроме того, в районе Тимковки пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери противника за сутки составили до 110 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.В результате уничтожено порядка 65 украинских боевиков, один танк, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицы "Мста-Б", Д-20 и Д-30.Донецкое и Херсонское направленияНа Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск в течение суток уничтожили 375 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, гаубицу Д-30, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.На Херсонском направлении российские военные уничтожили свыше 20 солдат противника, три автомобиля, а также гаубицу "Мста-Б".Южно-Донецкое и Запорожское направленияНа Южно-Донецком и Запорожском направлениях авиация и артиллерия группировки войск "Восток" нанесли поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Великая Новоселка ДНР и Марфополь, Малая Токмачка, Новоданиловка и Каменское Запорожской области.Также в районе населенного пункта Ольговское Запорожской области пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы.За сутки на данных направлениях уничтожены более 150 украинских военнослужащих, три пикапа и одна гаубица "Мста-Б".Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 428 самолетов, 235 вертолетов, 4273 беспилотных летательных аппарата, 424 зенитных ракетных комплекса, 9275 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4887 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10395 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Названы безвозвратные потери ВСУГде ВСУ несут наибольшие потериРакетный удар нанесен по украинскому аэродрому "Днепр"
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу , армия и флот, вооруженные силы россии, украина, россия, новости
Ошеломляющие цифры: названы потери ВСУ за сутки в зоне спецоперации

Минобороны: за прошедшие сутки ВСУ потеряли более 700 боевиков и более 30 единиц техники

15:13 23.05.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны РФ
Здание Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Потери вооруженных сил Украины в зоне специальной военной операции за прошедшие сутки составили порядка 720 военнослужащих и более 30 единиц техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Купянское и Красно-Лиманское направления

На Купянском направлении авиация и артиллерия "Западной" группировки войск нанесли удары по позициям противника в районах населенных пунктов Масютовка, Тимковка, Табаевка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики.
Кроме того, в районе Тимковки пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери противника за сутки составили до 110 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.
"На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической авиацией, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва ЛНР и Серебрянка ДНР", - говорится в сообщении.
В результате уничтожено порядка 65 украинских боевиков, один танк, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицы "Мста-Б", Д-20 и Д-30.

Донецкое и Херсонское направления

На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск в течение суток уничтожили 375 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, гаубицу Д-30, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.
На Херсонском направлении российские военные уничтожили свыше 20 солдат противника, три автомобиля, а также гаубицу "Мста-Б".

Южно-Донецкое и Запорожское направления

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях авиация и артиллерия группировки войск "Восток" нанесли поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Великая Новоселка ДНР и Марфополь, Малая Токмачка, Новоданиловка и Каменское Запорожской области.
Также в районе населенного пункта Ольговское Запорожской области пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы.
За сутки на данных направлениях уничтожены более 150 украинских военнослужащих, три пикапа и одна гаубица "Мста-Б".
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 428 самолетов, 235 вертолетов, 4273 беспилотных летательных аппарата, 424 зенитных ракетных комплекса, 9275 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4887 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10395 единиц специальной военной автомобильной техники.
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