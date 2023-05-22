https://crimea.ria.ru/20230522/gde-vsu-nesut-naibolshie-poteri-1128884813.html
Где ВСУ несут наибольшие потери
Где ВСУ несут наибольшие потери - РИА Новости Крым, 22.05.2023
Где ВСУ несут наибольшие потери
Украинская армия за сутки потеряла на Донецком направлении около 270 военнослужащих и 10 единиц техники. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 22.05.2023
2023-05-22T15:59
2023-05-22T15:59
2023-05-22T15:59
сво
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
армия и флот
новости
украина
россия
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/16/1128884696_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bb2a684c1065c76a2724ea771dc28393.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Украинская армия за сутки потеряла на Донецком направлении около 270 военнослужащих и 10 единиц техники. Об этом сообщает Минобороны России.Всего за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных сил России поражены 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 107 районах.Как сообщалось, в ночь на понедельник Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам на украинском аэродроме "Днепр". Цель удара достигнута. Поражены ангары с вооружением и боеприпасами, авиационная техника, а также техническая позиция подготовки ракет.Читайте также на РИА Новости Крым:Куда Киев перебрасывает уцелевших в Артемовске боевиков – офицер ЛНРРоссийские "Солнцепеки" уничтожили опорный пункт и технику ВСУ в АвдеевкеРоссийская ПВО за неделю сбила порядка 10 ракет Storm Shadow в ЛНР
украина
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/16/1128884696_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8743a9b699fa28a624ed36be41b3bab6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, армия и флот, новости, украина, россия, министерство обороны рф
Где ВСУ несут наибольшие потери
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли около 270 военных на Донецком направлении