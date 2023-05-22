https://crimea.ria.ru/20230522/gde-vsu-nesut-naibolshie-poteri-1128884813.html

Где ВСУ несут наибольшие потери

Где ВСУ несут наибольшие потери - РИА Новости Крым, 22.05.2023

Где ВСУ несут наибольшие потери

Украинская армия за сутки потеряла на Донецком направлении около 270 военнослужащих и 10 единиц техники. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 22.05.2023

2023-05-22T15:59

2023-05-22T15:59

2023-05-22T15:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Украинская армия за сутки потеряла на Донецком направлении около 270 военнослужащих и 10 единиц техники. Об этом сообщает Минобороны России.Всего за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных сил России поражены 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 107 районах.Как сообщалось, в ночь на понедельник Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам на украинском аэродроме "Днепр". Цель удара достигнута. Поражены ангары с вооружением и боеприпасами, авиационная техника, а также техническая позиция подготовки ракет.Читайте также на РИА Новости Крым:Куда Киев перебрасывает уцелевших в Артемовске боевиков – офицер ЛНРРоссийские "Солнцепеки" уничтожили опорный пункт и технику ВСУ в АвдеевкеРоссийская ПВО за неделю сбила порядка 10 ракет Storm Shadow в ЛНР

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, армия и флот, новости, украина, россия, министерство обороны рф