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Где ВСУ несут наибольшие потери - РИА Новости Крым, 22.05.2023
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Где ВСУ несут наибольшие потери
Где ВСУ несут наибольшие потери - РИА Новости Крым, 22.05.2023
Где ВСУ несут наибольшие потери
Украинская армия за сутки потеряла на Донецком направлении около 270 военнослужащих и 10 единиц техники. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 22.05.2023
2023-05-22T15:59
2023-05-22T15:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Украинская армия за сутки потеряла на Донецком направлении около 270 военнослужащих и 10 единиц техники. Об этом сообщает Минобороны России.Всего за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных сил России поражены 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 107 районах.Как сообщалось, в ночь на понедельник Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам на украинском аэродроме "Днепр". Цель удара достигнута. Поражены ангары с вооружением и боеприпасами, авиационная техника, а также техническая позиция подготовки ракет.Читайте также на РИА Новости Крым:Куда Киев перебрасывает уцелевших в Артемовске боевиков – офицер ЛНРРоссийские "Солнцепеки" уничтожили опорный пункт и технику ВСУ в АвдеевкеРоссийская ПВО за неделю сбила порядка 10 ракет Storm Shadow в ЛНР
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РИА Новости Крым
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сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, армия и флот, новости, украина, россия, министерство обороны рф
Где ВСУ несут наибольшие потери

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли около 270 военных на Донецком направлении

15:59 22.05.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Украинская армия за сутки потеряла на Донецком направлении около 270 военнослужащих и 10 единиц техники. Об этом сообщает Минобороны России.
"На Донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии, в течение суток уничтожено до 270 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, одна гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30", - сообщили в оборонном ведомстве.
Всего за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных сил России поражены 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 107 районах.
Как сообщалось, в ночь на понедельник Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам на украинском аэродроме "Днепр". Цель удара достигнута. Поражены ангары с вооружением и боеприпасами, авиационная техника, а также техническая позиция подготовки ракет.
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