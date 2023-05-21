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Российские "Солнцепеки" уничтожили опорный пункт и технику ВСУ в Авдеевке
Российские "Солнцепеки" уничтожили опорный пункт и технику ВСУ в Авдеевке - РИА Новости Крым, 21.05.2023
Российские "Солнцепеки" уничтожили опорный пункт и технику ВСУ в Авдеевке
Российские военнослужащие поразили реактивными снарядами опорный пункт украинских боевиков и разбили военную технику противника под Авдеевкой. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 21.05.2023
2023-05-21T11:54
2023-05-21T11:54
2023-05-21T11:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие поразили реактивными снарядами опорный пункт украинских боевиков и разбили военную технику противника под Авдеевкой. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.Кроме того, вертолеты армейской авиации "Южной" группировки войск ракетным ударом уничтожили ангар с вооружением и скоплением военной техники ВСУ в районах Предтечино.В районе Артемовска российские артиллеристы поразили скопление украинских боевиков, а в Дзержинском ликвидировали пункт временной дислокации 24 отдельной механизированной бригады ВСУ."Уничтожены склады боеприпасов ВСУ в Белогоровке и Александро-Шультино, две самоходные артустановки "Краб" в районе Новомарково, 122 миллиметровая гаубица Д-30 в Карловке. Расчетом зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" в районе Новомихайловки сбит украинский беспилотный летательный аппарат типа "Фурия"", - уточняет Астафьев.А на Александро-Калиновском оперативном направлении боев ЗРК "Бук-М3" 8 армии ЮВО сбил американскую ракету РСЗО HIMARS.Ранее в Минобороны сообщали о перехвате 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, а также одной управляемой авиационной бомбы производства США GBU-32.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский признал поражение ВСУ в боях за АртемовскРоссийские ПВО за сутки сбили дюжину HIMARS и Storm ShadowПолтысячи боевиков, три ДРГ и боевая техника - ВСУ несут новые потери
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министерство обороны рф, сво, вооруженные силы россии, армия и флот, оружие, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости, донецкая народная республика (днр), события в донбассе
Российские "Солнцепеки" уничтожили опорный пункт и технику ВСУ в Авдеевке
Армия России уничтожила опорный пункт ВСУ и сбила НIMARS над Донбассом
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие поразили реактивными снарядами опорный пункт украинских боевиков и разбили военную технику противника под Авдеевкой. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.
"Реактивными снарядами тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" уничтожены опорный пункт и группа пехоты в укрытии 68 отдельного мотострелкового батальона ВСУ в районе Авдеевки. Артиллерией в данном районе также было уничтожено две единицы автомобильной техники противника", - сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны..
Кроме того, вертолеты армейской авиации "Южной" группировки войск ракетным ударом уничтожили ангар с вооружением и скоплением военной техники ВСУ в районах Предтечино.
В районе Артемовска российские артиллеристы поразили скопление украинских боевиков, а в Дзержинском ликвидировали пункт временной дислокации 24 отдельной механизированной бригады ВСУ.
"Уничтожены склады боеприпасов ВСУ в Белогоровке и Александро-Шультино, две самоходные артустановки "Краб" в районе Новомарково, 122 миллиметровая гаубица Д-30 в Карловке. Расчетом зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" в районе Новомихайловки сбит украинский беспилотный летательный аппарат типа "Фурия"", - уточняет Астафьев.
А на Александро-Калиновском оперативном направлении боев ЗРК "Бук-М3" 8 армии ЮВО сбил американскую ракету РСЗО HIMARS.
Ранее в Минобороны сообщали о перехвате
12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, а также одной управляемой авиационной бомбы производства США GBU-32.
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