https://crimea.ria.ru/20230521/rossiyskie-solntsepeki-unichtozhili-opornyy-punkt-i-tekhniku-vsu-v-avdeevke-1128856061.html

Российские "Солнцепеки" уничтожили опорный пункт и технику ВСУ в Авдеевке

Российские "Солнцепеки" уничтожили опорный пункт и технику ВСУ в Авдеевке - РИА Новости Крым, 21.05.2023

Российские "Солнцепеки" уничтожили опорный пункт и технику ВСУ в Авдеевке

Российские военнослужащие поразили реактивными снарядами опорный пункт украинских боевиков и разбили военную технику противника под Авдеевкой. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 21.05.2023

2023-05-21T11:54

2023-05-21T11:54

2023-05-21T11:54

министерство обороны рф

сво

вооруженные силы россии

армия и флот

оружие

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

новости

донецкая народная республика (днр)

события в донбассе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/15/1128855942_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4d0e268bb2968fbb49edf03927de95af.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие поразили реактивными снарядами опорный пункт украинских боевиков и разбили военную технику противника под Авдеевкой. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.Кроме того, вертолеты армейской авиации "Южной" группировки войск ракетным ударом уничтожили ангар с вооружением и скоплением военной техники ВСУ в районах Предтечино.В районе Артемовска российские артиллеристы поразили скопление украинских боевиков, а в Дзержинском ликвидировали пункт временной дислокации 24 отдельной механизированной бригады ВСУ."Уничтожены склады боеприпасов ВСУ в Белогоровке и Александро-Шультино, две самоходные артустановки "Краб" в районе Новомарково, 122 миллиметровая гаубица Д-30 в Карловке. Расчетом зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" в районе Новомихайловки сбит украинский беспилотный летательный аппарат типа "Фурия"", - уточняет Астафьев.А на Александро-Калиновском оперативном направлении боев ЗРК "Бук-М3" 8 армии ЮВО сбил американскую ракету РСЗО HIMARS.Ранее в Минобороны сообщали о перехвате 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, а также одной управляемой авиационной бомбы производства США GBU-32.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский признал поражение ВСУ в боях за АртемовскРоссийские ПВО за сутки сбили дюжину HIMARS и Storm ShadowПолтысячи боевиков, три ДРГ и боевая техника - ВСУ несут новые потери

https://crimea.ria.ru/20230519/postavki-ukraine-oruzhiya-iz-evropy-budut-sokraschatsya--prognoz-1128813786.html

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, сво, вооруженные силы россии, армия и флот, оружие, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости, донецкая народная республика (днр), события в донбассе