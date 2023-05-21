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Зеленский признал поражение ВСУ в боях за Артемовск - РИА Новости Крым, 21.05.2023
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Зеленский признал поражение ВСУ в боях за Артемовск
Зеленский признал поражение ВСУ в боях за Артемовск - РИА Новости Крым, 21.05.2023
Зеленский признал поражение ВСУ в боях за Артемовск
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G7 в Японии признал поражение ВСУ в боях за Артемовск и переход города под российский контроль, пишут СМИ. РИА Новости Крым, 21.05.2023
2023-05-21T09:38
2023-05-21T09:42
украина
артемовск
владимир зеленский (президент украины)
всу (вооруженные силы украины)
сво
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G7 в Японии признал поражение ВСУ в боях за Артемовск и переход города под российский контроль, пишут СМИ.Ранее президент России Владимир Путин поздравил бойцов группы "Вагнер" и военных Вооруженных сил с освобождением Артемовска в ДНР.В субботу создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о том, что российские силы 20 мая взяли под полный контроль Артемовск. По его словам, ЧВК начнет вывод своих подразделений на отдых и переподготовку из освобожденного города 25 мая. Предварительно будут созданы оборонительные рубежи, затем город передадут Минобороны.Артемовск - город в Донецкой Народной Республике, расположенный к северу от Горловки, являлся важным транспортным узлом для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. В начале мая российские войска уничтожили мост в районе Часова Яра, по которому вооруженные силы Украины пытались осуществлять подвоз боеприпасов и переброску резервов. Операция по взятию города началась 8 октября 2022 года и длилась 224 дня.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поздравил российских военных с освобождением АртемовскаАксенов спрогнозировал реакцию Киева на освобождение АртемовскаРоссийские силы взяли Артемовск под полный контроль - Пригожин
https://crimea.ria.ru/20230520/konstantinov-vyskazalsya-ob-osvobozhdenii-artemovska-1128853200.html
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украина, артемовск, владимир зеленский (президент украины), всу (вооруженные силы украины), сво, новости
Зеленский признал поражение ВСУ в боях за Артемовск

СМИ: Зеленский признал потерю Артемовска

09:38 21.05.2023 (обновлено: 09:42 21.05.2023)
 
© GENYA SAVILOV / AFPПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© GENYA SAVILOV / AFP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G7 в Японии признал поражение ВСУ в боях за Артемовск и переход города под российский контроль, пишут СМИ.

"Я думаю, нет. Сегодня он остается лишь в наших сердцах", - сказал он в ответ на вопрос журналистов о контроле Украины над городом. Слова киевского лидера приводит агентство Рейтер.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил бойцов группы "Вагнер" и военных Вооруженных сил с освобождением Артемовска в ДНР.
Спикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
Вчера, 18:57
Константинов высказался об освобождении Артемовска
В субботу создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о том, что российские силы 20 мая взяли под полный контроль Артемовск. По его словам, ЧВК начнет вывод своих подразделений на отдых и переподготовку из освобожденного города 25 мая. Предварительно будут созданы оборонительные рубежи, затем город передадут Минобороны.
Артемовск - город в Донецкой Народной Республике, расположенный к северу от Горловки, являлся важным транспортным узлом для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. В начале мая российские войска уничтожили мост в районе Часова Яра, по которому вооруженные силы Украины пытались осуществлять подвоз боеприпасов и переброску резервов. Операция по взятию города началась 8 октября 2022 года и длилась 224 дня.
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УкраинаАртемовскВладимир Зеленский (президент Украины)ВСУ (Вооруженные силы Украины)СВОНовости
 
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