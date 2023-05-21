https://crimea.ria.ru/20230521/zelenskiy-priznal-porazhenie-vsu-v-boyakh-za-artemovsk-1128854493.html

Зеленский признал поражение ВСУ в боях за Артемовск

Зеленский признал поражение ВСУ в боях за Артемовск - РИА Новости Крым, 21.05.2023

Зеленский признал поражение ВСУ в боях за Артемовск

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G7 в Японии признал поражение ВСУ в боях за Артемовск и переход города под российский контроль, пишут СМИ. РИА Новости Крым, 21.05.2023

2023-05-21T09:38

2023-05-21T09:38

2023-05-21T09:42

украина

артемовск

владимир зеленский (президент украины)

всу (вооруженные силы украины)

сво

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G7 в Японии признал поражение ВСУ в боях за Артемовск и переход города под российский контроль, пишут СМИ.Ранее президент России Владимир Путин поздравил бойцов группы "Вагнер" и военных Вооруженных сил с освобождением Артемовска в ДНР.В субботу создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о том, что российские силы 20 мая взяли под полный контроль Артемовск. По его словам, ЧВК начнет вывод своих подразделений на отдых и переподготовку из освобожденного города 25 мая. Предварительно будут созданы оборонительные рубежи, затем город передадут Минобороны.Артемовск - город в Донецкой Народной Республике, расположенный к северу от Горловки, являлся важным транспортным узлом для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. В начале мая российские войска уничтожили мост в районе Часова Яра, по которому вооруженные силы Украины пытались осуществлять подвоз боеприпасов и переброску резервов. Операция по взятию города началась 8 октября 2022 года и длилась 224 дня.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поздравил российских военных с освобождением АртемовскаАксенов спрогнозировал реакцию Киева на освобождение АртемовскаРоссийские силы взяли Артемовск под полный контроль - Пригожин

https://crimea.ria.ru/20230520/konstantinov-vyskazalsya-ob-osvobozhdenii-artemovska-1128853200.html

украина

артемовск

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украина, артемовск, владимир зеленский (президент украины), всу (вооруженные силы украины), сво, новости