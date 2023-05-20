https://crimea.ria.ru/20230520/rossiyskie-sily-vzyali-artemovsk-pod-polnyy-kontrol-1128850634.html

Российские силы взяли Артемовск под полный контроль - Пригожин

Российские силы взяли Артемовск под полный контроль - Пригожин - РИА Новости Крым, 20.05.2023

Российские силы взяли Артемовск под полный контроль - Пригожин

Российсике силы 20 мая взяли полный контроль над Артемовском. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на создателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. РИА Новости Крым, 20.05.2023

2023-05-20T16:20

2023-05-20T16:20

2023-05-20T16:59

артемовск

чвк "вагнер"

новости

сво

донецкая народная республика (днр)

армия и флот

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Российсике силы 20 мая взяли полный контроль над Артемовском. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на создателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.Значительную часть боевых задач по освобождению города решает "Группа Вагнера". Как сообщили в Минобороны, прикрытие и сдерживание противника на флангах обеспечивается подразделениями "Южной" группировки войск Вооруженных Сил России. 16 мая врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщал, что фланги российских войск в Артемовске усилены за счет переброски дополнительных резервов. Артемовск - город в Донецкой Народной Республике, расположенный к северу от Горловки, являлся важным транспортным узлом для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. В начале мая российские войска уничтожили мост в районе Часова Яра, по которому вооруженные силы Украины пытались осуществить подвоз боеприпасов и переброску резервов.Операция по взятию города началась 8 октября 2022 года и длилась 224 дня.Как заявил Пригожин, "Вагнер" начнет вывод своих подразделений на отдых и переподготовку из освобожденного города 25 мая. Предварительно будут созданы оборонительные рубежи, затем город передадут Минобороны. В случае, если Вооруженным Силам России потребует помощь, "Вагнер" вернется на позиции.ВСУ не хотят признавать потерю Артемовска: "Это неправда. Наши подразделения продолжают бои в Бахмуте (Артемовске - ред.)", - сказал Reuters спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.Читайте также на РИА Новости Крым:Погиб в боях за Артемовск: в Севастополе простились с бойцом ЧВК "Вагнер"Ситуация в Артемовске: заняты новые кварталы, попытки контратак пресеченыБои в Артемовске и на Донецком направлении – ВСУ потеряли 290 солдат

https://crimea.ria.ru/20230520/poltysyachi-boevikov-tri-drg-i-boevaya-tekhnika---vsu-nesut-novye-poteri-1128846719.html

артемовск

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артемовск, чвк "вагнер", новости, сво, донецкая народная республика (днр), армия и флот, вооруженные силы россии