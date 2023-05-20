https://crimea.ria.ru/20230520/aksenov-sprognoziroval-reaktsiyu-kieva-na-osvobozhdenie-artemovska-1128851673.html

Аксенов спрогнозировал реакцию Киева на освобождение Артемовска

Аксенов спрогнозировал реакцию Киева на освобождение Артемовска - РИА Новости Крым, 20.05.2023

Аксенов спрогнозировал реакцию Киева на освобождение Артемовска

Украинская пропаганда будет снова лгать и обесценивать стратегическую важность Артемовска после его освобождения российскими силами. Такой прогноз дал глава... РИА Новости Крым, 20.05.2023

2023-05-20T17:25

2023-05-20T17:25

2023-05-20T17:25

артемовск

сергей аксенов

чвк "вагнер"

донецкая народная республика (днр)

всу (вооруженные силы украины)

сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Украинская пропаганда будет снова лгать и обесценивать стратегическую важность Артемовска после его освобождения российскими силами. Такой прогноз дал глава Крыма Сергей Аксенов.День освобождения города Аксенов назвал Днем славы русского оружия и российских героев, выразил уверенность, что русский город Артемовск будет возрожден, и подчеркнул, что правда в долгосрочной перспективе всегда побеждает пропаганду."Эта правда заключается в том, что "бахмутская мясорубка" перемолола десятки тысяч солдат ВСУ. И в том, что в их смертях виновата банда Зеленского", - подчеркнул глава Республики.И выразил уверенность в том, что Артемовск будет возрожден.Ранее в субботу создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о том, что российские силы 20 мая взяли полный контроль над Артемовском. "Вагнер" начнет вывод своих подразделений на отдых и переподготовку из освобожденного города 25 мая. Предварительно будут созданы оборонительные рубежи, затем город передадут Минобороны.Артемовск - город в Донецкой Народной Республике, расположенный к северу от Горловки, являлся важным транспортным узлом для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. В начале мая российские войска уничтожили мост в районе Часова Яра, по которому вооруженные силы Украины пытались осуществлять подвоз боеприпасов и переброску резервов. Операция по взятию города началась 8 октября 2022 года и длилась 224 дня.Читайте также на РИА Новости Крым:Полтысячи боевиков, три ДРГ и боевая техника - ВСУ несут новые потериПод Артемовском героически погибли полковники Макаров и Бровко - МОПутин: противники России – недоумки с неоколониальными идеями

https://crimea.ria.ru/20230512/kak-preobrazilsya-razrushennyy-na-85-mariupol--sablin-1128676157.html

артемовск

донецкая народная республика (днр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

артемовск, сергей аксенов, чвк "вагнер", донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), сво