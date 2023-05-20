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Аксенов спрогнозировал реакцию Киева на освобождение Артемовска - РИА Новости Крым, 20.05.2023
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Аксенов спрогнозировал реакцию Киева на освобождение Артемовска
Аксенов спрогнозировал реакцию Киева на освобождение Артемовска - РИА Новости Крым, 20.05.2023
Аксенов спрогнозировал реакцию Киева на освобождение Артемовска
Украинская пропаганда будет снова лгать и обесценивать стратегическую важность Артемовска после его освобождения российскими силами. Такой прогноз дал глава... РИА Новости Крым, 20.05.2023
2023-05-20T17:25
2023-05-20T17:25
артемовск
сергей аксенов
чвк "вагнер"
донецкая народная республика (днр)
всу (вооруженные силы украины)
сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Украинская пропаганда будет снова лгать и обесценивать стратегическую важность Артемовска после его освобождения российскими силами. Такой прогноз дал глава Крыма Сергей Аксенов.День освобождения города Аксенов назвал Днем славы русского оружия и российских героев, выразил уверенность, что русский город Артемовск будет возрожден, и подчеркнул, что правда в долгосрочной перспективе всегда побеждает пропаганду."Эта правда заключается в том, что "бахмутская мясорубка" перемолола десятки тысяч солдат ВСУ. И в том, что в их смертях виновата банда Зеленского", - подчеркнул глава Республики.И выразил уверенность в том, что Артемовск будет возрожден.Ранее в субботу создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о том, что российские силы 20 мая взяли полный контроль над Артемовском. "Вагнер" начнет вывод своих подразделений на отдых и переподготовку из освобожденного города 25 мая. Предварительно будут созданы оборонительные рубежи, затем город передадут Минобороны.Артемовск - город в Донецкой Народной Республике, расположенный к северу от Горловки, являлся важным транспортным узлом для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. В начале мая российские войска уничтожили мост в районе Часова Яра, по которому вооруженные силы Украины пытались осуществлять подвоз боеприпасов и переброску резервов. Операция по взятию города началась 8 октября 2022 года и длилась 224 дня.Читайте также на РИА Новости Крым:Полтысячи боевиков, три ДРГ и боевая техника - ВСУ несут новые потериПод Артемовском героически погибли полковники Макаров и Бровко - МОПутин: противники России – недоумки с неоколониальными идеями
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артемовск, сергей аксенов, чвк "вагнер", донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), сво
Аксенов спрогнозировал реакцию Киева на освобождение Артемовска

Аксенов: украинская пропаганда будет обесценивать важность Артемовска

17:25 20.05.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБойцы ЧВК "Вагнер" в Артемовске
Бойцы ЧВК Вагнер в Артемовске - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Украинская пропаганда будет снова лгать и обесценивать стратегическую важность Артемовска после его освобождения российскими силами. Такой прогноз дал глава Крыма Сергей Аксенов.
"Сейчас украинская пропаганда наверняка начнет рассказывать о том, что этот населенный пункт, который она еще совсем недавно называла "фортецией", был на самом деле неважен в стратегическом плане. Хотя весь мир видел, какое количество сил киевский режим бросал на этот участок", - написал глава республики в своем Telegram-канале.
День освобождения города Аксенов назвал Днем славы русского оружия и российских героев, выразил уверенность, что русский город Артемовск будет возрожден, и подчеркнул, что правда в долгосрочной перспективе всегда побеждает пропаганду.
"Эта правда заключается в том, что "бахмутская мясорубка" перемолола десятки тысяч солдат ВСУ. И в том, что в их смертях виновата банда Зеленского", - подчеркнул глава Республики.
И выразил уверенность в том, что Артемовск будет возрожден.
Ранее в субботу создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о том, что российские силы 20 мая взяли полный контроль над Артемовском. "Вагнер" начнет вывод своих подразделений на отдых и переподготовку из освобожденного города 25 мая. Предварительно будут созданы оборонительные рубежи, затем город передадут Минобороны.
Артемовск - город в Донецкой Народной Республике, расположенный к северу от Горловки, являлся важным транспортным узлом для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. В начале мая российские войска уничтожили мост в районе Часова Яра, по которому вооруженные силы Украины пытались осуществлять подвоз боеприпасов и переброску резервов. Операция по взятию города началась 8 октября 2022 года и длилась 224 дня.
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АртемовскСергей АксеновЧВК "Вагнер"Донецкая Народная Республика (ДНР)ВСУ (Вооруженные силы Украины)СВО
 
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