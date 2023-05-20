https://crimea.ria.ru/20230520/poltysyachi-boevikov-tri-drg-i-boevaya-tekhnika---vsu-nesut-novye-poteri-1128846719.html

Полтысячи боевиков, три ДРГ и боевая техника - ВСУ несут новые потери

Полтысячи боевиков, три ДРГ и боевая техника - ВСУ несут новые потери - РИА Новости Крым, 20.05.2023

Полтысячи боевиков, три ДРГ и боевая техника - ВСУ несут новые потери

За сутки российские военные уничтожили в зоне спецоперации 535 украинских боевиков и боевую технику противника, ликвидировали три ДРГ, сообщает в субботу... РИА Новости Крым, 20.05.2023

2023-05-20T13:41

2023-05-20T13:41

2023-05-20T13:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. За сутки российские военные уничтожили в зоне спецоперации 535 украинских боевиков и боевую технику противника, ликвидировали три ДРГ, сообщает в субботу Минобороны РФ.Купянск и Красный ЛиманНа Купянском направлении в районе харьковской Кисловки пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки уничтожено до 55-ти украинских боевиков, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20.На Красно-Лиманском направлении в районах Торского и Кременной ликвидированы две украинские диверсионно-разведывательные группы. Потери противника составили более 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30.Донецкий фронтНа Артемовском тактическом направлении штурмовыми отрядами продолжались бои по освобождению западной части города. Прикрытие и сдерживание противника на флангах обеспечивается подразделениями "Южной" группировки войск. Ударами авиации и артиллерии поражены подразделения противника в районах Богдановки и Ягодного.На Донецком направлении в течение суток уничтожено до 210 боевиков ВСУ, один танк, пять автомобилей, польская самоходная артиллерийская установка Krab, гаубица Д-20. В районе Авдеевки уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения.Другие направленияНа Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожено до 85 украинских боевиков, два автомобиля и одна гаубица "Мста-Б". На Херсонском направлении - более 30 военных украинской армии, две боевые бронированные машины и три автомобиля.Всего за сутки поражены 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 89 районах, уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минобороны назвали потери ВСУ в людях и техникеВ России начали производить новейшую авиаракету для нужд спецоперацииБьют противника в небе: за сутки сбиты украинские СУ-24 и Ми-8

https://crimea.ria.ru/20230520/moschnye-vzryvy-progremeli-v-kieve-i-drugikh-gorodakh-ukrainy-1128843723.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , иностранные наемники всу, новости, армия и флот, вооруженные силы россии