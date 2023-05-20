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Полтысячи боевиков, три ДРГ и боевая техника - ВСУ несут новые потери - РИА Новости Крым, 20.05.2023
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Полтысячи боевиков, три ДРГ и боевая техника - ВСУ несут новые потери
Полтысячи боевиков, три ДРГ и боевая техника - ВСУ несут новые потери - РИА Новости Крым, 20.05.2023
Полтысячи боевиков, три ДРГ и боевая техника - ВСУ несут новые потери
За сутки российские военные уничтожили в зоне спецоперации 535 украинских боевиков и боевую технику противника, ликвидировали три ДРГ, сообщает в субботу... РИА Новости Крым, 20.05.2023
2023-05-20T13:41
2023-05-20T13:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. За сутки российские военные уничтожили в зоне спецоперации 535 украинских боевиков и боевую технику противника, ликвидировали три ДРГ, сообщает в субботу Минобороны РФ.Купянск и Красный ЛиманНа Купянском направлении в районе харьковской Кисловки пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки уничтожено до 55-ти украинских боевиков, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20.На Красно-Лиманском направлении в районах Торского и Кременной ликвидированы две украинские диверсионно-разведывательные группы. Потери противника составили более 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30.Донецкий фронтНа Артемовском тактическом направлении штурмовыми отрядами продолжались бои по освобождению западной части города. Прикрытие и сдерживание противника на флангах обеспечивается подразделениями "Южной" группировки войск. Ударами авиации и артиллерии поражены подразделения противника в районах Богдановки и Ягодного.На Донецком направлении в течение суток уничтожено до 210 боевиков ВСУ, один танк, пять автомобилей, польская самоходная артиллерийская установка Krab, гаубица Д-20. В районе Авдеевки уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения.Другие направленияНа Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожено до 85 украинских боевиков, два автомобиля и одна гаубица "Мста-Б". На Херсонском направлении - более 30 военных украинской армии, две боевые бронированные машины и три автомобиля.Всего за сутки поражены 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 89 районах, уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минобороны назвали потери ВСУ в людях и техникеВ России начали производить новейшую авиаракету для нужд спецоперацииБьют противника в небе: за сутки сбиты украинские СУ-24 и Ми-8
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министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , иностранные наемники всу, новости, армия и флот, вооруженные силы россии
Полтысячи боевиков, три ДРГ и боевая техника - ВСУ несут новые потери

Минобороны РФ: российские военные уничтожили еще 535 украинских боевиков

13:41 20.05.2023 (обновлено: 13:53 20.05.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. За сутки российские военные уничтожили в зоне спецоперации 535 украинских боевиков и боевую технику противника, ликвидировали три ДРГ, сообщает в субботу Минобороны РФ.

Купянск и Красный Лиман

На Купянском направлении в районе харьковской Кисловки пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки уничтожено до 55-ти украинских боевиков, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20.
На Красно-Лиманском направлении в районах Торского и Кременной ликвидированы две украинские диверсионно-разведывательные группы. Потери противника составили более 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30.

Донецкий фронт

На Артемовском тактическом направлении штурмовыми отрядами продолжались бои по освобождению западной части города. Прикрытие и сдерживание противника на флангах обеспечивается подразделениями "Южной" группировки войск. Ударами авиации и артиллерии поражены подразделения противника в районах Богдановки и Ягодного.

"За прошедшие сутки авиацией в данном районе совершено шесть самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнены 73 огневые задачи. В ходе боевых действий уничтожено более 95 украинских военнослужащих и наемников, один танк, бронетранспортер, три пикапа и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказано в сводке Минобороны.

На Донецком направлении в течение суток уничтожено до 210 боевиков ВСУ, один танк, пять автомобилей, польская самоходная артиллерийская установка Krab, гаубица Д-20. В районе Авдеевки уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения.

Другие направления

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожено до 85 украинских боевиков, два автомобиля и одна гаубица "Мста-Б". На Херсонском направлении - более 30 военных украинской армии, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
Всего за сутки поражены 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 89 районах, уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
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