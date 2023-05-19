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В Минобороны назвали потери ВСУ в людях и технике

В Минобороны назвали потери ВСУ в людях и технике - РИА Новости Крым, 19.05.2023

В Минобороны назвали потери ВСУ в людях и технике

За минувшие сутки ракетными ударами ВС РФ уничтожены четыре крупных склада украинских боеприпасов, хранилище топлива, а также несколько пунктов дислокации и... РИА Новости Крым, 19.05.2023

2023-05-19T16:08

2023-05-19T16:08

2023-05-19T17:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. За минувшие сутки ракетными ударами ВС РФ уничтожены четыре крупных склада украинских боеприпасов, хранилище топлива, а также несколько пунктов дислокации и центров подготовки подразделений ВСУ, сообщает Минобороны. Общие потери противника в живой силе составили около 500 человек.На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Двуречная, Новомлынск, Кисловка и Берестовое Харьковской области. Пресечены действия трех украинских ДРГ.В районе населенного пункта Тищенковка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ.На Красно-Лиманском направлении бои шли в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики. Уничтожены три боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также две гаубицы.Ударами авиации и артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Калиновка, Часов Яр и Красное ДНР. Уничтожено более 70 украинских боевиков и наемников, несколько образцов вражеской техники, включая две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США.На Донецком направлении потери противника - до 130-ти военнослужащих, десять автомобилей, а также одна буксируемая гаубица производства Великобритании. В районе населенного пункта Боковое в ДНР уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения.На Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки уничтожено до 120 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, две гаубицы. В районе населенного пункта Константиновка ДНР разбит склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ.На Херсонском направлении потери противника за сутки составили до 30 украинских военнослужащих, три автомобиля и гаубица.В районе Красноармейска в ДНР уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ. Во Львовской области у села Марвичи уничтожено хранилище топлива для украинской военной техники.Напомним, 18 мая 2023 года также наносились ракетные удары по складам иностранной техники и боерипасов. Мощные взрывы прогремели в Киеве, Одессе, Хмельницкой области и других регионах Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Радиоактивное облако движется на Европу с Украины – ПатрушевВ России начали производить новейшую авиаракету для нужд спецоперацииВ зону СВО отправят новые танки и вооружение – Минобороны

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