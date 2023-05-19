https://crimea.ria.ru/20230519/radioaktivnoe-oblako-dvizhetsya-na-evropu-s-ukrainy--patrushev-1128826361.html

Радиоактивное облако движется на Европу с Украины – Патрушев

Радиоактивное облако движется на Европу с Украины – Патрушев - РИА Новости Крым, 19.05.2023

Радиоактивное облако движется на Европу с Украины – Патрушев

В сторону Западной Европы движется радиоактивное облако, которое образовалось после уничтожения склада снарядов с обедненным ураном на Украине. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 19.05.2023

2023-05-19T14:00

2023-05-19T14:00

2023-05-19T14:02

украина

снаряды с обедненным ураном

сво

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. В сторону Западной Европы движется радиоактивное облако, которое образовалось после уничтожения склада снарядов с обедненным ураном на Украине. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Сыктывкаре, передает РИА Новости.Секретарь Совбеза обратил внимание на визит президента США Джо Байдена в Японию, где состоится саммит Группы семи. Главы стран Запада под давлением США будут также обсуждать помощь Украине, указал Патрушев.14 мая в социальных сетях и Telegram-каналах появились видео мощнейших взрывов в районе областного центра Хмельницкий на Западной Украине. Там были уничтодены склады с боеприпасами и военной техникой для ВСУ.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ссылаясь на источники в Минобороны РФ, на складах в Хмельницком длительное время накапливалось большое количество боеприпасов для немецких танков Leopard 2 и американских БМП Bradley, и не исключено, что там хранились и снаряды с обедненным ураном.Некоторые украинские мониторинговые порталы зафиксировали после взрыва резкий рост радиационного фона в Хмельницкой области – практически в 1,5 раза. Многие пользователи также отмечали, что пожар на складах тушат с помощью дистанционно управляемых роботов-пожарных, похожих на те машины, которые в свое время использовали японцы на атомной электростанции "Фукусима". Также в самом городе активизировали деятельность дозиметрические патрули.Политолог Юрий Кот, ссылаясь на своих знакомых с Украины, сообщил, что жители западных областей страны экстренно собирают вещи и уезжают как можно дальше от Хмельницкого, да и от других крупных городов, где есть военные части и ремонтные цеха.Ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец, который также является полковником запаса, в комментарии РИА Новости Крым отметил, что если на складах в Хмельницком были боеприпасы с обедненным ураном, то с учетом аэросиноптической ситуации радиоактивные частицы могли распространяться на Хмельницкую, Тернопольскую, Ровенскую, Волынскую, Львовскую, Житомирскую, Киевскую и Черкасскую области Украины. А через 12-24 часов частицы радиации могли достичь территории Польши (Варшава, Замосць, Люблин, Козенице, Плоцк, Седльце, Остроленка, Млава, Торунь, Ольштан, Хойнице, Кошалин).Читайте также на РИА Новости Крым:Дьявол в деталях: чем страшны урановые боеприпасы - ученыйОружие с ураном для Украины: в Крыму раскрыли цель ЗападаЗакон бумеранга: Европа рискует "накрыться" собственным ураном

https://crimea.ria.ru/20230328/ne-tolko-radiatsiya-chem-esche-opasny-uranovye-snaryady-1127802686.html

https://crimea.ria.ru/20230324/snaryady-s-obednennym-uranom-nanesut-nepopravimyy-vred-vsu-i-ukraine-1127750687.html

украина

европа

россия

сша

хмельницкий

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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