https://crimea.ria.ru/20230516/dyavol-v-detalyakh-chem-strashny-uranovye-boepripasy---uchenyy-1128749636.html

Дьявол в деталях: чем страшны урановые боеприпасы - ученый

Дьявол в деталях: чем страшны урановые боеприпасы - ученый - РИА Новости Крым, 16.05.2023

Дьявол в деталях: чем страшны урановые боеприпасы - ученый

Продукты распада урана могут привести к изменению цепочек ДНК и росту числа онкологий у населения на зараженных территориях. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 16.05.2023

2023-05-16T16:57

2023-05-16T16:57

2023-05-16T19:47

радио "спутник в крыму"

снаряды с обедненным ураном

мнения

константин работягов

всу (вооруженные силы украины)

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Константин Работягов: чем страшны урановые боеприпасы Константин Работягов: чем страшны урановые боеприпасы audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Продукты распада урана могут привести к изменению цепочек ДНК и росту числа онкологий у населения на зараженных территориях. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доцент кафедры общей химии Института биохимических технологий экологии и фармации КФУ им. Вернадского Константин Работягов.14 мая соцсети и Telegram-каналы опубликовали кадры мощнейших взрывов в районе Хмельницкого на Западной Украине, где российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ. По данным ряда источников, после ракетного удара в Хмельницкой области резко вырос радиационный фон. Возникла версия, что на складе хранились, в том числе, танковые снаряды с обедненным ураном, а в результате их детонации в атмосферу попали радиоактивные частицы.Чем опасен обедненный уранПо словам ученого, радиационный фон обедненного урана не сильно отличается от радиационного фона печного шлака, который используют в котельных на твердом топливе - это первичная радиоактивность, и она не способна слишком сильно навредить человеку. Гораздо страшнее продукты распада урана."Дело в том, что сам уран-238 имеет период полураспада около 4,5 млрд лет. Но беда в том, что в нем содержатся продукты распада. Среди них есть очень капризные компоненты: и протактиний, и торий, и даже газ радон", - говорит эксперт.Если снаружи радиация поражает кожу, которая к внешнему воздействию привычна - это и солнечная радиация и другие факторы, то радон при вдыхании значительно повышает риск развития рака легких. Есть другая сторона, о которой говорят меньше, но "дьявол кроется в деталях", продолжает Работягов:Радиус и время уранового заражения"Пока уран находится в газовой среде, он будет двигаться по направлению ветра. Чем выше столб дыма, тем дальше его ветром может унести, но все равно рано или поздно он осядет. Однако на этом дело не закончится: он попадает на почву, и начинается медленное растворение в атмосферных осадках - грунтовые, поверхностные воды будут рассеивать его во все стороны. Примерно 100 лет потребуется, чтобы территория очистилась до безопасных значений", - продолжает гость эфира.Сельское хозяйство, по его словам, пострадает первым, дальше последуют трудности, связанные с человеческим фактором: "Когда на земле валяется какая-то железяка, ее обязательно кто-то поднимет, поскольку "пригодится". Поэтому как далеко это дело расползется - большой вопрос". Как защититься от урановой пыли"К первому шагу защиты мы готовы. Пандемия коронавируса научила нас пользоваться масками. Действительно, частицы аэрозоля - крупные и через маску проходить не будут. Это на первый период после разрыва. Хуже, когда речь о попадании в продукты питания и питьевую воду. Вот здесь проконтролировать без дозиметра не получится", - поясняет Работягов.Если уран попал в природные источники и накапливается в пищевой цепочке - никаким образом извлечь его нельзя, только установить его наличие, говорит эксперт."Если вы почувствовали горьковатый вкус урана в воде - делать что-либо уже поздно. Порог обнаружения у него гораздо выше порога токсичности, т.е. если вы выпили такую воду, то уже превысили свою дозу неоднократно. Никаких явных проявлений не будет, но могут быть очень серьезные последствия. Например, в странах, где США применяли урановые сердечники, очень повысилось число случаев рака молочной железы".Почему обедненный уран до сих пор не запрещен"Ничего личного - просто бизнес", - поясняет ученый причину, по которой урановые сердечники до сих по не запрещены."Чтобы пробить бронебойное укрепление, нужно использовать очень твердый сердечник. Его надо купить. А переработанный уран уже есть: из него выделили то, что необходимо для нужд ядерной промышленности, а это осталось в виде отхода. И вот, пожалуйста, вставляем его в боеприпас в виде сердечника", - продолжает гость эфира.При этом по плотности уран почти равен золоту, он тяжелее свинца и тверже стали. При пробитии танковой брони твердый сплав ломается, превращаясь в большое количество мелких осколков, которые поражают экипаж."Поэтому для военных уран - идеальная вещь", - констатирует Работягов.Ранее замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что, помимо танков Challenger 2, Объединенное Королевство намерено поставлять Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном.Президент России Владимир Путин, комментируя это заявление, предупредил, что Россия вынуждена будет реагировать. Он отметил, что РФ есть, чем ответить на возможное применение Украиной таких боеприпасов. Речь идет о сотнях тысяч таких снарядов, которые Москва пока не применяла.А в Минобороны РФ предупредили, что применение снарядов с обедненным ураном грозит развитием серьезных патологий у людей, и основная радиационная опасность возникает в случае его попадания в организм в виде пыли.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров сделал резкое заявление о Британии из-за "урановых" снарядовРФ денонсирует Договор об обычных вооружениях в Европе: что это значитМиллионы лет полураспада: что такое обедненный уран

https://crimea.ria.ru/20230515/zakon-bumeranga-evropa-riskuet-nakrytsya-sobstvennym-uranom-1128734986.html

https://crimea.ria.ru/20230328/ne-tolko-radiatsiya-chem-esche-opasny-uranovye-snaryady-1127802686.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

снаряды с обедненным ураном, мнения, константин работягов, всу (вооруженные силы украины), общество, новости, поставки западного оружия украине, безопасность, радиация