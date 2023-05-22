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Куда Киев перебрасывает уцелевших в Артемовске боевиков – офицер ЛНР - РИА Новости Крым, 22.05.2023
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Куда Киев перебрасывает уцелевших в Артемовске боевиков – офицер ЛНР
Куда Киев перебрасывает уцелевших в Артемовске боевиков – офицер ЛНР - РИА Новости Крым, 22.05.2023
Куда Киев перебрасывает уцелевших в Артемовске боевиков – офицер ЛНР
Командование вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает уцелевшие в боях за Артемовск доукомплектованные части на Купянское и Красно-Лиманское направления, но... РИА Новости Крым, 22.05.2023
2023-05-22T14:01
2023-05-22T14:01
артемовск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Командование вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает уцелевшие в боях за Артемовск доукомплектованные части на Купянское и Красно-Лиманское направления, но основные соединения остаются в городе Часов Яр для его обороны. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.По его словам, Часов Яр фактически является последним серьезным рубежом обороны противника перед большим укрепрайоном Славянск – Краматорск – Дружковка.При этом на Купянском и Красно-Лиманском направлениях, по словам Марочко, наблюдается активизация ВСУ."Сейчас идет активизация на Купянском направлении, противник более интенсивно начал действовать, обстреливает наши позиции. И уже с утра приходят сообщения, что на Красно-Лиманском направлении тоже идут довольно жаркие сражения – в районе Серебрянского лесничества и в районе населенного пункта Невское. Сейчас Артемовск уже становится менее горячей точкой на карте", - отметил офицер Народной милиции ЛНР.Кроме того, боевики ВСУ на протяжении примерно двух недель предпринимает активные попытки прорвать линию обороны на участке Сватово – Кременная, добавил Марочко. Однако российские войска, по его словам, достаточно хорошо укрепились в этом районе и мощным огнем артиллерии не дают противнику добиться успеха на этом участке.20 мая создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о том, что российские силы взяли под полный контроль Артемовск. По его словам, ЧВК начнет вывод своих подразделений на отдых и переподготовку из освобожденного города 25 мая. Предварительно будут созданы оборонительные рубежи, затем город передадут Минобороны.Президент России Владимир Путин поздравил бойцов "Вагнера" и военнослужащих Вооруженных сил РФ с освобождением Артемовска.Военный эксперт, директор российского Музея войск ПВО Юрий Кнутов в комментарии РИА Новости Крым отметил, что освобождение Артемовска имеет стратегическое значение, поскольку этот город занимает ключевое положение в агломерации донбасского кольца Славянск – Краматорск – Константиновка – Часов Яр – Артемовск – Северск. По словам аналитика, освобождение этой агломерации и уничтожение украинских войск на этой территории, по сути, будет означать освобождение Донбасса и даст возможность эффектно продвигаться вперед.Специалист также отметил, что успех в Артемовске связан и с тем, что в этих ожесточенных боях ВСУ потеряли много наиболее боеспособных военнослужащих. Кроме того, освобождение Артемовска также наносит серьезный морально-психологический удар по украинской армии и политическому руководству киевского режима.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов спрогнозировал реакцию Киева на освобождение АртемовскаКонстантинов высказался об освобождении Артемовска224 дня на спасение: фото из освобожденного Артемовска
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артемовск, новости, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, ситуация в донбассе: новости и комментарии, луганская народная республика (лнр), андрей марочко, всу (вооруженные силы украины), сво, вооруженные силы россии, новости
Куда Киев перебрасывает уцелевших в Артемовске боевиков – офицер ЛНР

Марочко: ВСУ перебрасывают части из Артемовска на Купянское и Красно-Лиманское направления

14:01 22.05.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВоенный ВСУ
Военный ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Командование вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает уцелевшие в боях за Артемовск доукомплектованные части на Купянское и Красно-Лиманское направления, но основные соединения остаются в городе Часов Яр для его обороны. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.
"Противник отошел (из Артемовска) в район населенного пункта Часов Яр. Там прошла частичная переброска сил. После доукомплектования (происходит переброска) на Купянское и Красно-Лиманское направления. Но основные части остались в Часов Яре. Сейчас это следующий населенный пункт, который украинские боевики будут оборонять", – сказал Марочко в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, Часов Яр фактически является последним серьезным рубежом обороны противника перед большим укрепрайоном Славянск – Краматорск – Дружковка.
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При этом на Купянском и Красно-Лиманском направлениях, по словам Марочко, наблюдается активизация ВСУ.
"Сейчас идет активизация на Купянском направлении, противник более интенсивно начал действовать, обстреливает наши позиции. И уже с утра приходят сообщения, что на Красно-Лиманском направлении тоже идут довольно жаркие сражения – в районе Серебрянского лесничества и в районе населенного пункта Невское. Сейчас Артемовск уже становится менее горячей точкой на карте", - отметил офицер Народной милиции ЛНР.
Кроме того, боевики ВСУ на протяжении примерно двух недель предпринимает активные попытки прорвать линию обороны на участке Сватово – Кременная, добавил Марочко. Однако российские войска, по его словам, достаточно хорошо укрепились в этом районе и мощным огнем артиллерии не дают противнику добиться успеха на этом участке.
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20 мая создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о том, что российские силы взяли под полный контроль Артемовск. По его словам, ЧВК начнет вывод своих подразделений на отдых и переподготовку из освобожденного города 25 мая. Предварительно будут созданы оборонительные рубежи, затем город передадут Минобороны.
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Военный эксперт, директор российского Музея войск ПВО Юрий Кнутов в комментарии РИА Новости Крым отметил, что освобождение Артемовска имеет стратегическое значение, поскольку этот город занимает ключевое положение в агломерации донбасского кольца Славянск – Краматорск – Константиновка – Часов Яр – Артемовск – Северск. По словам аналитика, освобождение этой агломерации и уничтожение украинских войск на этой территории, по сути, будет означать освобождение Донбасса и даст возможность эффектно продвигаться вперед.
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Специалист также отметил, что успех в Артемовске связан и с тем, что в этих ожесточенных боях ВСУ потеряли много наиболее боеспособных военнослужащих. Кроме того, освобождение Артемовска также наносит серьезный морально-психологический удар по украинской армии и политическому руководству киевского режима.
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