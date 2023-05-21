https://crimea.ria.ru/20230521/osvobozhdenie-artemovska-pochemu-eto-vazhno-i-chto-budet-dalshe-1128860435.html
Освобождение Артемовска: почему это важно и что будет дальше
Освобождение Артемовска: почему это важно и что будет дальше - РИА Новости Крым, 21.05.2023
Освобождение Артемовска: почему это важно и что будет дальше
Освобождение Артемовска является важной победой России как с военно-тактической, так и с моральной и политической точек зрения. Это повлияет не только на... РИА Новости Крым, 21.05.2023
2023-05-21T14:39
2023-05-21T14:39
2023-05-21T14:39
эксклюзивы риа новости крым
артемовск
донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
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владимир зеленский (президент украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Освобождение Артемовска является важной победой России как с военно-тактической, так и с моральной и политической точек зрения. Это повлияет не только на процесс освобождения Донбасса, но и на перспективы дальнейшего оказания помощи Киеву со стороны Запада. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, директор российского Музея войск ПВО Юрий Кнутов.Из цепи выбито ключевое звеноПо словам аналитика, освобождение этой агломерации и уничтожение украинских войск на этой территории, по сути, будет означать освобождение Донбасса и даст возможность эффектно продвигаться вперед.Военный эксперт также отметил, что успех в Артемовске связан и с тем, что в этих ожесточенных боях, которые продолжались 244 дня, ВСУ потеряли много наиболее боеспособных военнослужащих."Сюда перебрасывались колоссальные силы. Но во многом это был и российский план – вытянуть в Артемовск наиболее боеспособные части. В первую очередь это украинские контрактники, которые составляют основу регулярных войск Украины. Значительная часть их была перемолота, уничтожена, что нанесло ВСУ колоссальный урон. Потери огромные и восстановить их быстро не удастся", – убежден специалист.ВСУ будут пытаться отвоевать АртемовскКроме того, освобождение Артемовска также наносит серьезный морально-психологический удар по украинской армии и политическому руководству киевского режима. Поэтому ВСУ будут пытаться отбить город, прогнозирует Кнутов.По словам эксперта, украинские военные сегодня широко используют российскую тактику "малых котлов", которая широко применялась ВС РФ при освобождении Мариуполя, Северодонецка и Лисичанска и показала высокую эффективность. Украина ее переняла и также пытается продвигаться на флангах."Но так как мы эту тактику разрабатывали, мы прекрасно понимаем, как она реализуется и как ей противостоять. Поэтому сегодня нам удается сдержать продвижение украинских войск, но все равно ближайшая задача – это удержать фланги и сам город, не дать противнику захватить ни малейшего плацдарма", – сказал Кнутов.Влияние на поддержку Киева ЗападомПобеда в Артемовске также важна с точки зрения дальнейшей поддержки киевского режима странами Запада, считает аналитик.В субботу создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о том, что российские силы 20 мая взяли под полный контроль Артемовск. По его словам, ЧВК начнет вывод своих подразделений на отдых и переподготовку из освобожденного города 25 мая. Предварительно будут созданы оборонительные рубежи, затем город передадут Минобороны.Президент России Владимир Путин поздравил бойцов "Вагнера" и военнослужащих Вооруженных сил РФ с освобождением Артемовска.Читайте также на РИА Новости Крым:Константинов высказался об освобождении АртемовскаЗеленский признал поражение ВСУ в боях за АртемовскРоссийские войска уничтожили мост для переброски резервов ВСУ в Артемовск
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Алексей Гончаров
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артемовск, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), россия, украина, владимир зеленский (президент украины), в мире, поставки западного оружия украине, мнения, политика, юрий кнутов, авторы
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров
. Освобождение Артемовска является важной победой России как с военно-тактической, так и с моральной и политической точек зрения. Это повлияет не только на процесс освобождения Донбасса, но и на перспективы дальнейшего оказания помощи Киеву со стороны Запада. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал военный эксперт, директор российского Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
Из цепи выбито ключевое звено
"Артемовск занимает ключевое положение в агломерации донбасского кольца (обороны ВСУ – ред.), которое включает в себя Славянск, Краматорск, Константиновку, Часов Яр, Артемовск и Северск. В общей сложности эта агломерация насчитывает 80 тысяч военнослужащих ВСУ. Освобождение Артемовска означает, что ключевое звено из этой цепи вырвано. Соответственно, появляется возможность развала всей этой цепи. Постепенно будет выбиваться звено за звеном и, в конце концов, эта цепь утратит свое значение", – сказал Кнутов.
По словам аналитика, освобождение этой агломерации и уничтожение украинских войск на этой территории, по сути, будет означать освобождение Донбасса и даст возможность эффектно продвигаться вперед.
Военный эксперт также отметил, что успех в Артемовске связан и с тем, что в этих ожесточенных боях, которые продолжались 244 дня, ВСУ потеряли много наиболее боеспособных военнослужащих.
"Сюда перебрасывались колоссальные силы. Но во многом это был и российский план – вытянуть в Артемовск наиболее боеспособные части. В первую очередь это украинские контрактники, которые составляют основу регулярных войск Украины. Значительная часть их была перемолота, уничтожена, что нанесло ВСУ колоссальный урон. Потери огромные и восстановить их быстро не удастся", – убежден специалист.
ВСУ будут пытаться отвоевать Артемовск
Кроме того, освобождение Артемовска также наносит серьезный морально-психологический удар по украинской армии и политическому руководству киевского режима. Поэтому ВСУ будут пытаться отбить город, прогнозирует Кнутов.
"(Президент Украины Владимир) Зеленский говорил, что этот город никто никогда не сдаст, но он оказался утрачен. Это удар по личному престижу Зеленского, потому сейчас он будет предпринимать все меры для того, чтобы попытаться отвоевать хотя бы небольшую часть города. То есть будет усилено давление на фланги, удержать которые – наша основная задача", - отметил он.
По словам эксперта, украинские военные сегодня широко используют российскую тактику "малых котлов", которая широко применялась ВС РФ при освобождении Мариуполя, Северодонецка и Лисичанска и показала высокую эффективность. Украина ее переняла и также пытается продвигаться на флангах.
"Но так как мы эту тактику разрабатывали, мы прекрасно понимаем, как она реализуется и как ей противостоять. Поэтому сегодня нам удается сдержать продвижение украинских войск, но все равно ближайшая задача – это удержать фланги и сам город, не дать противнику захватить ни малейшего плацдарма", – сказал Кнутов.
Влияние на поддержку Киева Западом
Победа в Артемовске также важна с точки зрения дальнейшей поддержки киевского режима странами Запада, считает аналитик.
"На Западе все чаще звучат заявления политиков, которые говорят, что помощь Украине возрастает, но результатов нет – вместо них только продвижение российских войск, поэтому помощь Украине надо сворачивать и переключаться на Китай. Такая точка зрения, конечно, не касается большинства политиков, но она имеет место быть и все. Полагаю, такие взгляды будут все больше звучать из западных СМИ и в парламентах европейских стран", – полагает военный эксперт.
В субботу создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о том, что российские силы 20 мая взяли под полный контроль Артемовск. По его словам, ЧВК начнет вывод своих подразделений на отдых и переподготовку из освобожденного города 25 мая. Предварительно будут созданы оборонительные рубежи, затем город передадут Минобороны.
Президент России Владимир Путин поздравил бойцов "Вагнера" и военнослужащих Вооруженных сил РФ с освобождением Артемовска.
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