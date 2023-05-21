https://crimea.ria.ru/20230521/osvobozhdenie-artemovska-pochemu-eto-vazhno-i-chto-budet-dalshe-1128860435.html

Освобождение Артемовска: почему это важно и что будет дальше

Освобождение Артемовска: почему это важно и что будет дальше - РИА Новости Крым, 21.05.2023

Освобождение Артемовска: почему это важно и что будет дальше

Освобождение Артемовска является важной победой России как с военно-тактической, так и с моральной и политической точек зрения. Это повлияет не только на... РИА Новости Крым, 21.05.2023

2023-05-21T14:39

2023-05-21T14:39

2023-05-21T14:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Освобождение Артемовска является важной победой России как с военно-тактической, так и с моральной и политической точек зрения. Это повлияет не только на процесс освобождения Донбасса, но и на перспективы дальнейшего оказания помощи Киеву со стороны Запада. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, директор российского Музея войск ПВО Юрий Кнутов.Из цепи выбито ключевое звеноПо словам аналитика, освобождение этой агломерации и уничтожение украинских войск на этой территории, по сути, будет означать освобождение Донбасса и даст возможность эффектно продвигаться вперед.Военный эксперт также отметил, что успех в Артемовске связан и с тем, что в этих ожесточенных боях, которые продолжались 244 дня, ВСУ потеряли много наиболее боеспособных военнослужащих."Сюда перебрасывались колоссальные силы. Но во многом это был и российский план – вытянуть в Артемовск наиболее боеспособные части. В первую очередь это украинские контрактники, которые составляют основу регулярных войск Украины. Значительная часть их была перемолота, уничтожена, что нанесло ВСУ колоссальный урон. Потери огромные и восстановить их быстро не удастся", – убежден специалист.ВСУ будут пытаться отвоевать АртемовскКроме того, освобождение Артемовска также наносит серьезный морально-психологический удар по украинской армии и политическому руководству киевского режима. Поэтому ВСУ будут пытаться отбить город, прогнозирует Кнутов.По словам эксперта, украинские военные сегодня широко используют российскую тактику "малых котлов", которая широко применялась ВС РФ при освобождении Мариуполя, Северодонецка и Лисичанска и показала высокую эффективность. Украина ее переняла и также пытается продвигаться на флангах."Но так как мы эту тактику разрабатывали, мы прекрасно понимаем, как она реализуется и как ей противостоять. Поэтому сегодня нам удается сдержать продвижение украинских войск, но все равно ближайшая задача – это удержать фланги и сам город, не дать противнику захватить ни малейшего плацдарма", – сказал Кнутов.Влияние на поддержку Киева ЗападомПобеда в Артемовске также важна с точки зрения дальнейшей поддержки киевского режима странами Запада, считает аналитик.В субботу создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о том, что российские силы 20 мая взяли под полный контроль Артемовск. По его словам, ЧВК начнет вывод своих подразделений на отдых и переподготовку из освобожденного города 25 мая. Предварительно будут созданы оборонительные рубежи, затем город передадут Минобороны.Президент России Владимир Путин поздравил бойцов "Вагнера" и военнослужащих Вооруженных сил РФ с освобождением Артемовска.Читайте также на РИА Новости Крым:Константинов высказался об освобождении АртемовскаЗеленский признал поражение ВСУ в боях за АртемовскРоссийские войска уничтожили мост для переброски резервов ВСУ в Артемовск

https://crimea.ria.ru/20230521/1128856846.html

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