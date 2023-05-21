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Российские войска уничтожили мост для переброски резервов ВСУ в Артемовск - РИА Новости Крым, 21.05.2023
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Российские войска уничтожили мост для переброски резервов ВСУ в Артемовск
Российские войска уничтожили мост для переброски резервов ВСУ в Артемовск - РИА Новости Крым, 21.05.2023
Российские войска уничтожили мост для переброски резервов ВСУ в Артемовск
Российские военные уничтожили мост в районе населенного пункта Красное ДНР, по которому украинские войска перебрасывали резервы в Артемовск. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 21.05.2023
2023-05-21T13:59
2023-05-21T13:59
артемовск
донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили мост в районе населенного пункта Красное ДНР, по которому украинские войска перебрасывали резервы в Артемовск. Об этом сообщает Минобороны РФ."В районе населенного пункта Красное уничтожен автомобильный мост, по которому в Артемовск перебрасывались подкрепления ВСУ", – говорится в сообщении.В том же районе российские войска уничтожили склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ, добавили в ведомстве.Как отметили в Минобороны, в результате наступательных действий штурмовых отрядов "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки войск завершено освобождение Артемовска. Также авиация и артиллерия группировки за прошедшие сутки нанесла удары по подразделениям противника в районах населенных пунктов Константиновка, Богдановка и Красное ДНР.В субботу создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о том, что российские силы 20 мая взяли под полный контроль Артемовск. По его словам, ЧВК начнет вывод своих подразделений на отдых и переподготовку из освобожденного города 25 мая. Предварительно будут созданы оборонительные рубежи, затем город передадут Минобороны.Президент России Владимир Путин поздравил бойцов "Вагнера" и военнослужащих Вооруженных сил РФ с освобождением города.Читайте также на РИА Новости Крым:Константинов высказался об освобождении АртемовскаЗеленский признал поражение ВСУ в боях за АртемовскРоссийские "Солнцепеки" уничтожили опорный пункт и технику ВСУ в Авдеевке
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артемовск, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости, сво
Российские войска уничтожили мост для переброски резервов ВСУ в Артемовск

Минобороны: уничтожен мост, по которому ВСУ перебрасывали подкрепление в Артемовск

13:59 21.05.2023
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкУничтоженный автомобиль в Артемовске
Уничтоженный автомобиль в Артемовске - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили мост в районе населенного пункта Красное ДНР, по которому украинские войска перебрасывали резервы в Артемовск. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В районе населенного пункта Красное уничтожен автомобильный мост, по которому в Артемовск перебрасывались подкрепления ВСУ", – говорится в сообщении.
В том же районе российские войска уничтожили склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ, добавили в ведомстве.
Боцы ЧВК Вагнер на позициях в Артемовске - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
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Как отметили в Минобороны, в результате наступательных действий штурмовых отрядов "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки войск завершено освобождение Артемовска. Также авиация и артиллерия группировки за прошедшие сутки нанесла удары по подразделениям противника в районах населенных пунктов Константиновка, Богдановка и Красное ДНР.
В субботу создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о том, что российские силы 20 мая взяли под полный контроль Артемовск. По его словам, ЧВК начнет вывод своих подразделений на отдых и переподготовку из освобожденного города 25 мая. Предварительно будут созданы оборонительные рубежи, затем город передадут Минобороны.
Президент России Владимир Путин поздравил бойцов "Вагнера" и военнослужащих Вооруженных сил РФ с освобождением города.
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