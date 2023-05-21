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224 дня на спасение: фото из освобожденного Артемовска - РИА Новости Крым, 21.05.2023
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224 дня на спасение: фото из освобожденного Артемовска
224 дня на спасение: фото из освобожденного Артемовска - РИА Новости Крым, 21.05.2023
224 дня на спасение: фото из освобожденного Артемовска
Российские бойцы освободили Артемовск в Донецкой Народной Республике 20 мая. Бои за этот город длились 224 дня. С успешной операцией военнослужащих ЧВК "Вагнер" РИА Новости Крым, 21.05.2023
2023-05-21T13:03
2023-05-21T13:05
артемовск
донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
ситуация в донбассе: новости и комментарии
фото
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Российские бойцы освободили Артемовск в Донецкой Народной Республике 20 мая. Бои за этот город длились 224 дня. С успешной операцией военнослужащих ЧВК "Вагнер" и Вооруженных сил России поздравил президент Владимир Путин. Украинский лидер Владимир Зеленский на следующий день подтвердил, что Артемовск перешел под полный контроль России.
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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фото, артемовск, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, ситуация в донбассе: новости и комментарии, фото, сво

224 дня на спасение: фото из освобожденного Артемовска

13:03 21.05.2023 (обновлено: 13:05 21.05.2023)
 
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Артемовск - город в Донецкой Народной Республике, расположенный к северу от Горловки.

Боцы ЧВК Вагнер на позициях в Артемовске
1 из 12

Артемовск - город в Донецкой Народной Республике, расположенный к северу от Горловки.

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© РИА Новости . Evgeny Biyatov / Перейти в фотобанк

Он был важным транспортным узлом для снабжения группировки ВСУ в Донбассе.

Вид на Артемовск из окна дома
2 из 12

Он был важным транспортным узлом для снабжения группировки ВСУ в Донбассе.

© РИА Новости . Evgeny Biyatov
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Однако в начале мая российские войска уничтожили мост в районе Часова Яра, по которому вооруженные силы Украины пытались осуществлять подвоз боеприпасов и переброску резервов.

Бойцы ЧВК Вагнер на позициях в Артемовске
3 из 12

Однако в начале мая российские войска уничтожили мост в районе Часова Яра, по которому вооруженные силы Украины пытались осуществлять подвоз боеприпасов и переброску резервов.

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Операция по взятию города началась 8 октября 2022 года и длилась 224 дня.

Разрушенные здания в Артемовске
4 из 12

Операция по взятию города началась 8 октября 2022 года и длилась 224 дня.

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О полном освобождении города 20 мая сообщил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Неразорвавшийся снаряд в Артемовске
5 из 12

О полном освобождении города 20 мая сообщил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

© РИА Новости
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По его данным, бойцы группы пробудут в Артемовске до 25 мая.

Боец ЧВК Вагнер заходит в разрушенный дом в Артемовске
6 из 12

По его данным, бойцы группы пробудут в Артемовске до 25 мая.

© РИА Новости
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Они создадут оборонительные рубежи.

Боец ЧВК Вагнер на позиции в Артемовске
7 из 12

Они создадут оборонительные рубежи.

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После контроль над городом передадут Минобороны.

Разрушенные дома в Артемовске
8 из 12

После контроль над городом передадут Минобороны.

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В Крыму выразили уверенность, что город будет восстановлен.

Уничтоженный автомобиль в Артемовске
9 из 12

В Крыму выразили уверенность, что город будет восстановлен.

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И люди смогут вернуться в свой город и наладить мирную жизнь.

Бойцы ЧВК Вагнер передвигаются в Артемовске
10 из 12

И люди смогут вернуться в свой город и наладить мирную жизнь.

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Пока же Артемовск встречает своих героев.

Поврежденный памятник в Артемовске
11 из 12

Пока же Артемовск встречает своих героев.

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И ждет перемен.

Укрепленный блиндаж в Артемовске
12 из 12

И ждет перемен.

© РИА Новости
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Российские бойцы освободили Артемовск в Донецкой Народной Республике 20 мая. Бои за этот город длились 224 дня. С успешной операцией военнослужащих ЧВК "Вагнер" и Вооруженных сил России поздравил президент Владимир Путин. Украинский лидер Владимир Зеленский на следующий день подтвердил, что Артемовск перешел под полный контроль России.
 
АртемовскДонецкая Народная Республика (ДНР)События в ДонбассеСитуация в Донбассе: новости и комментарииФотоСВО
 
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