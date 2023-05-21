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224 дня на спасение: фото из освобожденного Артемовска

224 дня на спасение: фото из освобожденного Артемовска - РИА Новости Крым, 21.05.2023

224 дня на спасение: фото из освобожденного Артемовска

Российские бойцы освободили Артемовск в Донецкой Народной Республике 20 мая. Бои за этот город длились 224 дня. С успешной операцией военнослужащих ЧВК "Вагнер" РИА Новости Крым, 21.05.2023

2023-05-21T13:03

2023-05-21T13:03

2023-05-21T13:05

артемовск

донецкая народная республика (днр)

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Российские бойцы освободили Артемовск в Донецкой Народной Республике 20 мая. Бои за этот город длились 224 дня. С успешной операцией военнослужащих ЧВК "Вагнер" и Вооруженных сил России поздравил президент Владимир Путин. Украинский лидер Владимир Зеленский на следующий день подтвердил, что Артемовск перешел под полный контроль России.

артемовск

донецкая народная республика (днр)

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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