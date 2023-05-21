224 дня на спасение: фото из освобожденного Артемовска
Артемовск - город в Донецкой Народной Республике, расположенный к северу от Горловки.
Артемовск - город в Донецкой Народной Республике, расположенный к северу от Горловки.
Он был важным транспортным узлом для снабжения группировки ВСУ в Донбассе.
Он был важным транспортным узлом для снабжения группировки ВСУ в Донбассе.
Однако в начале мая российские войска уничтожили мост в районе Часова Яра, по которому вооруженные силы Украины пытались осуществлять подвоз боеприпасов и переброску резервов.
Однако в начале мая российские войска уничтожили мост в районе Часова Яра, по которому вооруженные силы Украины пытались осуществлять подвоз боеприпасов и переброску резервов.
Операция по взятию города началась 8 октября 2022 года и длилась 224 дня.
Операция по взятию города началась 8 октября 2022 года и длилась 224 дня.
О полном освобождении города 20 мая сообщил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
О полном освобождении города 20 мая сообщил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
По его данным, бойцы группы пробудут в Артемовске до 25 мая.
Они создадут оборонительные рубежи.
После контроль над городом передадут Минобороны.
В Крыму выразили уверенность, что город будет восстановлен.
И люди смогут вернуться в свой город и наладить мирную жизнь.
Пока же Артемовск встречает своих героев.
И ждет перемен.