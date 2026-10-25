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В Симферополе восстанавливают историческое здание синагоги - РИА Новости Крым, 25.10.2026
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https://crimea.ria.ru/20261025/v-simferopole-vosstanavlivayut-istoricheskoe-zdanie-sinagogi-1160426890.html
В Симферополе восстанавливают историческое здание синагоги
В Симферополе восстанавливают историческое здание синагоги - РИА Новости Крым, 25.10.2026
В Симферополе восстанавливают историческое здание синагоги
В Симферополе за счет государства восстанавливают объект культурного наследия регионального значения синагогу Нер Томид. Пока она вся в лесах, внутри сложены... РИА Новости Крым, 25.10.2026
2026-10-25T20:11
2026-10-25T20:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе за счет государства восстанавливают объект культурного наследия регионального значения синагогу Нер Томид. Пока она вся в лесах, внутри сложены мешки с цементом и снуют рабочие в касках, но уже через полгода крышу покроют красивой красной черепицей, вставят деревянные рамы, а внутри засияют начищенные семисвечники.Строили на собранные общиной средства. В 1930 году здание у верующих забрали под столовую, затем здесь был дом культуры, ЖЭК. С распадом СССР культовое здание в Симферополе на улице Сергеева-Ценского вернули еврейской общине."У здания было 85% износа. То есть его эксплуатировали без всякого ремонта. И когда шел дождь, в кабинете бухгалтерии ЖЭКа стояли ведра, чтобы собирать воду, что говорить про второй этаж", – Анатолий Исаакович обводит помещение рукой.Сейчас никаких кабинетов здесь нет, а есть большой будущий молельный зал с двумя балконами – там будут молиться женщины, мужчины внизу – так заведено традицией.В 90-е годы ремонт симферопольские евреи делали своими силами и средствами. Но община была небольшая, на все средств не хватало. Попутно искали средства на реставрацию. И она стала возможной после возвращения Крыма в Россию.В 2016 году здание было постановлением Совета министров Крыма признано объектом культурного наследия регионального значения и смогло зайти в государственную программу реставрации архитектурных сооружений с подобным статусом.Проект делали по архивным документам и описаниям синагоги на бывшей Малофонтанной улице в Симферополе. Так что теперь все делают так, как было, но с современными нормами пожарной, антитеррористической безопасности и других законодательных требований.Всего, по словам и.о. раввина Симферополя Авиэля Колпакова, на реставрацию выделен 91 миллион рублей."Вы бы знали, сколько в Европе и по всему миру исторических бесхозных синагог. Но в России есть программа, которая предполагает возможность это исправить, а в Европе во многих местах этого нет. Я много где был и видел", – водит нас по стройке Авиэль.Пока синагога на Сергеева-Ценского в ремонте, община собирается в другом молельном доме, также расположенном в старой части Симферополя – на улице Краснознаменной."Синагога там небольшая. Мы сейчас там, мы там молимся, собираемся, празднуем праздники. Но отсутствие жизненного пространства там сказывается на том, что на один праздник мы выезжаем на природу, другой где-то мы шалаш ставим на тротуаре, проходим массу бюрократических процедур", – говорит и.о. раввина.Здесь же, на Сергеева-Ценского, за синагогой есть внутренний двор, где можно ставить обязательный иудейской традицией шалаш на Суккот, а также есть пространство и для того, чтобы впоследствии построить небольшое здание со столовой, учебным классом и кабинетом раввина. Земля уже закреплена в собственности еврейской общины.На открытие синагоги весной симферопольская иудейская община ждет высоких гостей, в том числе главного раввина России Бер Лазара, главу Федерации еврейских общин России Александра Бороду.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Реставрация Свято-Троицкого монастыря в Крыму – что будет сделано"Квартал Святителя Луки" изменит центр СимферополяУ меня в начальниках только Всевышний: интервью с раввином Севастополя
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синагога, новости крыма, симферополь, реставрация
В Симферополе восстанавливают историческое здание синагоги

На открытие реконструированной синагоги в Симферополе ждут первых лиц

20:11 25.10.2026 (обновлено: 20:24 25.10.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе за счет государства восстанавливают объект культурного наследия регионального значения синагогу Нер Томид. Пока она вся в лесах, внутри сложены мешки с цементом и снуют рабочие в касках, но уже через полгода крышу покроют красивой красной черепицей, вставят деревянные рамы, а внутри засияют начищенные семисвечники.
"Это здание было построено в 1895 году как молитвенный дом – синагога Нер Томид – в переводе "вечная свеча", – рассказывает корреспонденту РИА Новости Крым глава региональной национально-культурной автономии евреев республики Анатолий Гендин.
© РИА Новости КрымГлава региональной национально-культурной автономии евреев республики Анатолий Гендин
Глава региональной национально-культурной автономии евреев республики Анатолий Генди - РИА Новости, 1920, 25.10.2026
© РИА Новости Крым
Глава региональной национально-культурной автономии евреев республики Анатолий Гендин
Строили на собранные общиной средства. В 1930 году здание у верующих забрали под столовую, затем здесь был дом культуры, ЖЭК. С распадом СССР культовое здание в Симферополе на улице Сергеева-Ценского вернули еврейской общине.
"У здания было 85% износа. То есть его эксплуатировали без всякого ремонта. И когда шел дождь, в кабинете бухгалтерии ЖЭКа стояли ведра, чтобы собирать воду, что говорить про второй этаж", – Анатолий Исаакович обводит помещение рукой.
Сейчас никаких кабинетов здесь нет, а есть большой будущий молельный зал с двумя балконами – там будут молиться женщины, мужчины внизу – так заведено традицией.
© РИА Новости КрымРеставрация синагоги Нер-Томид в Симферополе
Реставрация синагоги Нер-Томид в Симферополе
1 из 4
Реставрация синагоги Нер-Томид в Симферополе
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымРеставрация синагоги Нер-Томид в Симферополе
Реставрация синагоги Нер-Томид в Симферополе
2 из 4
Реставрация синагоги Нер-Томид в Симферополе
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымРеставрация синагоги Нер-Томид в Симферополе
Реставрация синагоги Нер-Томид в Симферополе
3 из 4
Реставрация синагоги Нер-Томид в Симферополе
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымРеставрация синагоги Нер-Томид в Симферополе
Реставрация синагоги Нер-Томид в Симферополе
4 из 4
Реставрация синагоги Нер-Томид в Симферополе
© РИА Новости Крым
1 из 4
Реставрация синагоги Нер-Томид в Симферополе
© РИА Новости Крым
2 из 4
Реставрация синагоги Нер-Томид в Симферополе
© РИА Новости Крым
3 из 4
Реставрация синагоги Нер-Томид в Симферополе
© РИА Новости Крым
4 из 4
Реставрация синагоги Нер-Томид в Симферополе
© РИА Новости Крым
В 90-е годы ремонт симферопольские евреи делали своими силами и средствами. Но община была небольшая, на все средств не хватало. Попутно искали средства на реставрацию. И она стала возможной после возвращения Крыма в Россию.
В 2016 году здание было постановлением Совета министров Крыма признано объектом культурного наследия регионального значения и смогло зайти в государственную программу реставрации архитектурных сооружений с подобным статусом.
"При Украине ремонт нам только обещали: "Вот подождите, подождите, подождите". И мы ждали 18 лет. А через 18 лет я поехал в Москву к главному раввину России, мы получили одобрение от президента, процесс пошел", – продолжает свой рассказ о долгом пути двухэтажного здания к реставрации Гендин.
Проект делали по архивным документам и описаниям синагоги на бывшей Малофонтанной улице в Симферополе. Так что теперь все делают так, как было, но с современными нормами пожарной, антитеррористической безопасности и других законодательных требований.
Всего, по словам и.о. раввина Симферополя Авиэля Колпакова, на реставрацию выделен 91 миллион рублей.
© РИА Новости КрымИсполняющий обязанности раввина Симферополя Авиэль Колпаков
Исполняющий обязанности раввина Симферополя Авиэль Колпаков - РИА Новости, 1920, 25.10.2026
© РИА Новости Крым
Исполняющий обязанности раввина Симферополя Авиэль Колпаков
"Вы бы знали, сколько в Европе и по всему миру исторических бесхозных синагог. Но в России есть программа, которая предполагает возможность это исправить, а в Европе во многих местах этого нет. Я много где был и видел", – водит нас по стройке Авиэль.
Пока синагога на Сергеева-Ценского в ремонте, община собирается в другом молельном доме, также расположенном в старой части Симферополя – на улице Краснознаменной.
"Синагога там небольшая. Мы сейчас там, мы там молимся, собираемся, празднуем праздники. Но отсутствие жизненного пространства там сказывается на том, что на один праздник мы выезжаем на природу, другой где-то мы шалаш ставим на тротуаре, проходим массу бюрократических процедур", – говорит и.о. раввина.
Здесь же, на Сергеева-Ценского, за синагогой есть внутренний двор, где можно ставить обязательный иудейской традицией шалаш на Суккот, а также есть пространство и для того, чтобы впоследствии построить небольшое здание со столовой, учебным классом и кабинетом раввина. Земля уже закреплена в собственности еврейской общины.

"У нас будет красивый большой молитвенный шкаф, в котором хранятся свитки Торы, он будет стоять по центру, как когда-то стоял 100 лет назад. У нас будет красивая мебель. Конечно, все это не за один день. Но мы верим, что Бог не дает задач, с которыми мы не можем справиться. Когда какая-то трудность в жизни появляется, всегда вспоминайте, что, если это ко мне сейчас здесь пришло, значит, мне это по силам", – убежден молодой раввин.

На открытие синагоги весной симферопольская иудейская община ждет высоких гостей, в том числе главного раввина России Бер Лазара, главу Федерации еврейских общин России Александра Бороду.
© РИА Новости КрымРеставрация синагоги Нер-Томид в Симферополе
Реставрация синагоги Нер-Томид в Симферополе
1 из 3
Реставрация синагоги Нер-Томид в Симферополе
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымРеставрация синагоги Нер-Томид в Симферополе
Реставрация синагоги Нер-Томид в Симферополе
2 из 3
Реставрация синагоги Нер-Томид в Симферополе
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымРеставрация синагоги Нер-Томид в Симферополе
Реставрация синагоги Нер-Томид в Симферополе
3 из 3
Реставрация синагоги Нер-Томид в Симферополе
© РИА Новости Крым
1 из 3
Реставрация синагоги Нер-Томид в Симферополе
© РИА Новости Крым
2 из 3
Реставрация синагоги Нер-Томид в Симферополе
© РИА Новости Крым
3 из 3
Реставрация синагоги Нер-Томид в Симферополе
© РИА Новости Крым
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