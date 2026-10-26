https://crimea.ria.ru/20261026/zemskiy-doktor-i-zemskiy-feldsher-kak-rabotayut-programmy-v-krymu-1160510889.html
"Земский доктор" и "Земский фельдшер": как работают программы в Крыму
"Земский доктор" и "Земский фельдшер": как работают программы в Крыму - РИА Новости Крым, 26.10.2026
"Земский доктор" и "Земский фельдшер": как работают программы в Крыму
Более 30 договоров подписали в Крыму в 2026 году врачи и средний медицинский персонал для работы по программе "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Об этом в... РИА Новости Крым, 26.10.2026
2026-10-26T07:10
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Программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в Крыму
Программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в Крыму
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Более 30 договоров подписали в Крыму в 2026 году врачи и средний медицинский персонал для работы по программе "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал министр здравоохранения РК Алексей Натаров, отметив, что малых городах и селах Крыма все еще наблюдается нехватка высокотехнологичной медицинской помощи и необходимых для этого работников.При этом так называемый процент удержания врачей на занятой должности в пятилетнем цикле варьирует от 82–84%."Мы поднимали статистику с 2019 года – она примерно одинаковая, но есть определенные всплески и падения. Особенно 2026-й год у нас вызвал определенный отток. Семь специалистов по программе земства покинули свои лечебное учреждение", – сказал министр.Что касается среднего медицинского персонала, то в 2025 году целевые показатели здесь были 20 человек, в нынешнем, 2026-м, это уже 32 сотрудника, из них на сегодняшний день подписали договоры в рамках программы "Земский фельдшер" только девять."И девять сотрудников уже работают. Но здесь процент удержания на рабочем месте пятилетний, в гораздо более, так скажем, приемлемых цифрах: на уровне 89 – 92% за интервал 2019 – 2026 год", – отметил глава ведомства.Закрывать кадровые проблемы в удаленных населенных пунктах Крыма этими программами, можно сказать, получается, но есть определенные нюансы в поддерживающих программах, сказал Натаров."Когда появилась выплата по постановлению правительства N 2568, очень многие специалисты из крупных населенных пунктов переехали в менее населенные. Плюс они начинают там задерживаться и работать на том рабочем месте гораздо более длительный период, чем ранее. Почему? Нагрузка меньше... и меньше бумажной работы. То есть те же преференции, плюс есть специальная социальная выплата", – поделился спикер.По его словам, именно первая волна "перетока" существенно приблизила медицинскую помощь к людям селах, и эта работа продолжается, однако проблемы все еще остаются.Связано это, по словам Натарова, в том числе с тем, что в села и малые города едут медики, пополняя ряды сотрудников медорганизаций первого и второго уровня, то есть фельдшерских пунктов, поликлиник и больниц оказывающих населению первую медико-санитарную и специализированную помощь, за исключением высокотехнологичной.Полный эфир слушайте на радио "Спутник в Крыму" 26 октября в 8.00Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Земские врачи в Крыму – почему едут в глубинку и на что тратят миллионНа выплаты по программе "Земский доктор" направят более 300 млн рублейСколько новых ФАПов и поликлиник построили в Крыму в 2025 году
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медицина, крым, минздрав крыма, здравоохранение в крыму и севастополе
"Земский доктор" и "Земский фельдшер": как работают программы в Крыму
В малых городах и селах Крыма не хватает высокотехнологичной медпомощи – глава Минздрава
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым.
Более 30 договоров подписали в Крыму в 2026 году врачи и средний медицинский персонал для работы по программе "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал министр здравоохранения РК Алексей Натаров, отметив, что малых городах и селах Крыма все еще наблюдается нехватка высокотехнологичной медицинской помощи и необходимых для этого работников.
По словам Натарова, по программе "Земский доктор" в прошлом, 2025 году набирались 70 человек, и 70 на эти места пришли и заключили земские договоры. "В этом году у нас набор 62 человека. На сегодняшний день 23 человека подписали договор по "Земскому доктору", – сказал спикер.
При этом так называемый процент удержания врачей на занятой должности в пятилетнем цикле варьирует от 82–84%.
"Мы поднимали статистику с 2019 года – она примерно одинаковая, но есть определенные всплески и падения. Особенно 2026-й год у нас вызвал определенный отток. Семь специалистов по программе земства покинули свои лечебное учреждение", – сказал министр.
Что касается среднего медицинского персонала, то в 2025 году целевые показатели здесь были 20 человек, в нынешнем, 2026-м, это уже 32 сотрудника, из них на сегодняшний день подписали договоры в рамках программы "Земский фельдшер" только девять.
"И девять сотрудников уже работают. Но здесь процент удержания на рабочем месте пятилетний, в гораздо более, так скажем, приемлемых цифрах: на уровне 89 – 92% за интервал 2019 – 2026 год", – отметил глава ведомства.
Закрывать кадровые проблемы в удаленных населенных пунктах Крыма этими программами, можно сказать, получается, но есть определенные нюансы в поддерживающих программах, сказал Натаров.
"Когда появилась выплата по постановлению правительства N 2568, очень многие специалисты из крупных населенных пунктов переехали в менее населенные. Плюс они начинают там задерживаться и работать на том рабочем месте гораздо более длительный период, чем ранее. Почему? Нагрузка меньше... и меньше бумажной работы. То есть те же преференции, плюс есть специальная социальная выплата", – поделился спикер.
По его словам, именно первая волна "перетока" существенно приблизила медицинскую помощь к людям селах, и эта работа продолжается, однако проблемы все еще остаются.
Связано это, по словам Натарова, в том числе с тем, что в села и малые города едут медики, пополняя ряды сотрудников медорганизаций первого и второго уровня, то есть фельдшерских пунктов, поликлиник и больниц оказывающих населению первую медико-санитарную и специализированную помощь, за исключением высокотехнологичной.
"А все-таки более специализированную, более высокотехнологичную медицинскую помощь у нас получают люди в учреждениях третьего уровня. И вот здесь есть определенный дисбаланс при комплектации малых населенных пунктов и учреждений, которые находятся в больших городах", – подытожило министр.
Полный эфир слушайте на радио "Спутник в Крыму" 26 октября в 8.00
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