https://crimea.ria.ru/20261026/pod-ekaterinburgom-gruzovoy-poezd-soshel-s-relsov-i-zagorelsya-1160517257.html

Под Екатеринбургом грузовой поезд сошел с рельсов и загорелся

Под Екатеринбургом грузовой поезд сошел с рельсов и загорелся - РИА Новости Крым, 26.10.2026

Под Екатеринбургом грузовой поезд сошел с рельсов и загорелся

20 вагонов грузового поезда сошли с рельсов и загорелись в Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба Свердловской железной дороги. РИА Новости Крым, 26.10.2026

2026-10-26T06:25

2026-10-26T06:25

2026-10-26T06:25

поезд

происшествия

свердловская область

новости

железная дорога

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. 20 вагонов грузового поезда сошли с рельсов и загорелись в Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба Свердловской железной дороги.Инцидент произошел 01.30 по местному времени на перегоне Макарцево – Седельниково на участке Решеты – Арамиль."Произошел сход вагонов грузового поезда с последующим возгоранием. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.В результате ЧП нарушен габарит соседнего пути, движение поездов приостановлено. К месту происшествия направили пожарные и восстановительные поезда. По информации ГУ МЧС России по Свердловской области, после схода загорелись семь цистерн, всего с путей сошло 20 вагонов. Остальные 54 вагона отбуксировали на безопасное состояние.В ликвидации последствий участвуют 106 человек и 31 единица техники.Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России начало проверку, на место происшествия выехали следователи и криминалисты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

свердловская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

поезд, происшествия, свердловская область, новости, железная дорога