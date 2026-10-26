https://crimea.ria.ru/20261026/pod-ekaterinburgom-gruzovoy-poezd-soshel-s-relsov-i-zagorelsya-1160517257.html
Под Екатеринбургом грузовой поезд сошел с рельсов и загорелся
Под Екатеринбургом грузовой поезд сошел с рельсов и загорелся - РИА Новости Крым, 26.10.2026
Под Екатеринбургом грузовой поезд сошел с рельсов и загорелся
20 вагонов грузового поезда сошли с рельсов и загорелись в Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба Свердловской железной дороги. РИА Новости Крым, 26.10.2026
2026-10-26T06:25
2026-10-26T06:25
2026-10-26T06:25
поезд
происшествия
свердловская область
новости
железная дорога
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/1a/1160517146_0:2:1918:1080_1920x0_80_0_0_31df738481d6004f0c3981ecc7f583b4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. 20 вагонов грузового поезда сошли с рельсов и загорелись в Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба Свердловской железной дороги.Инцидент произошел 01.30 по местному времени на перегоне Макарцево – Седельниково на участке Решеты – Арамиль."Произошел сход вагонов грузового поезда с последующим возгоранием. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.В результате ЧП нарушен габарит соседнего пути, движение поездов приостановлено. К месту происшествия направили пожарные и восстановительные поезда. По информации ГУ МЧС России по Свердловской области, после схода загорелись семь цистерн, всего с путей сошло 20 вагонов. Остальные 54 вагона отбуксировали на безопасное состояние.В ликвидации последствий участвуют 106 человек и 31 единица техники.Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России начало проверку, на место происшествия выехали следователи и криминалисты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
свердловская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/1a/1160517146_238:0:1679:1081_1920x0_80_0_0_fe3aaba642b64a0892658737cf2a384b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
поезд, происшествия, свердловская область, новости, железная дорога
Под Екатеринбургом грузовой поезд сошел с рельсов и загорелся
В Свердловской области сошли с рельсов и загорелись вагоны грузового поезда
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. 20 вагонов грузового поезда сошли с рельсов и загорелись в Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба Свердловской железной дороги.
Инцидент произошел 01.30 по местному времени на перегоне Макарцево – Седельниково на участке Решеты – Арамиль.
"Произошел сход вагонов грузового поезда с последующим возгоранием. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.
В результате ЧП нарушен габарит соседнего пути, движение поездов приостановлено. К месту происшествия направили пожарные и восстановительные поезда.
По информации ГУ МЧС России по Свердловской области, после схода загорелись семь цистерн, всего с путей сошло 20 вагонов.
"02.21 (мест) произошло возгорание железнодорожных цистерн на перегоне Решеты-Седельниково в МО г. Екатеринбург Свердловской области. По информации Свердловской железной дороги, наблюдается горение семи цистерн, сошло с путей 20 вагонов", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Остальные 54 вагона отбуксировали на безопасное состояние.
В ликвидации последствий участвуют 106 человек и 31 единица техники.
Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России начало проверку, на место происшествия выехали следователи и криминалисты.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.