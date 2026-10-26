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Под Екатеринбургом грузовой поезд сошел с рельсов и загорелся - РИА Новости Крым, 26.10.2026
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Под Екатеринбургом грузовой поезд сошел с рельсов и загорелся
Под Екатеринбургом грузовой поезд сошел с рельсов и загорелся - РИА Новости Крым, 26.10.2026
Под Екатеринбургом грузовой поезд сошел с рельсов и загорелся
20 вагонов грузового поезда сошли с рельсов и загорелись в Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба Свердловской железной дороги. РИА Новости Крым, 26.10.2026
2026-10-26T06:25
2026-10-26T06:25
поезд
происшествия
свердловская область
новости
железная дорога
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. 20 вагонов грузового поезда сошли с рельсов и загорелись в Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба Свердловской железной дороги.Инцидент произошел 01.30 по местному времени на перегоне Макарцево – Седельниково на участке Решеты – Арамиль."Произошел сход вагонов грузового поезда с последующим возгоранием. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.В результате ЧП нарушен габарит соседнего пути, движение поездов приостановлено. К месту происшествия направили пожарные и восстановительные поезда. По информации ГУ МЧС России по Свердловской области, после схода загорелись семь цистерн, всего с путей сошло 20 вагонов. Остальные 54 вагона отбуксировали на безопасное состояние.В ликвидации последствий участвуют 106 человек и 31 единица техники.Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России начало проверку, на место происшествия выехали следователи и криминалисты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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поезд, происшествия, свердловская область, новости, железная дорога
Под Екатеринбургом грузовой поезд сошел с рельсов и загорелся

В Свердловской области сошли с рельсов и загорелись вагоны грузового поезда

06:25 26.10.2026
 
© ГУ МЧС России по Свердловской областиПод Екатеринбургом грузовой поезд сошел с рельсов и загорелся
Под Екатеринбургом грузовой поезд сошел с рельсов и загорелся
© ГУ МЧС России по Свердловской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. 20 вагонов грузового поезда сошли с рельсов и загорелись в Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба Свердловской железной дороги.
Инцидент произошел 01.30 по местному времени на перегоне Макарцево – Седельниково на участке Решеты – Арамиль.
"Произошел сход вагонов грузового поезда с последующим возгоранием. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.
В результате ЧП нарушен габарит соседнего пути, движение поездов приостановлено. К месту происшествия направили пожарные и восстановительные поезда.
По информации ГУ МЧС России по Свердловской области, после схода загорелись семь цистерн, всего с путей сошло 20 вагонов.
"02.21 (мест) произошло возгорание железнодорожных цистерн на перегоне Решеты-Седельниково в МО г. Екатеринбург Свердловской области. По информации Свердловской железной дороги, наблюдается горение семи цистерн, сошло с путей 20 вагонов", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Остальные 54 вагона отбуксировали на безопасное состояние.
В ликвидации последствий участвуют 106 человек и 31 единица техники.
Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России начало проверку, на место происшествия выехали следователи и криминалисты.
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ПоездПроисшествияСвердловская областьНовостиЖелезная дорога
 
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