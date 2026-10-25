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ВС России разбили еще один сухогруз под Одессой - РИА Новости Крым, 25.10.2026
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ВС России разбили еще один сухогруз под Одессой
ВС России разбили еще один сухогруз под Одессой - РИА Новости Крым, 25.10.2026
ВС России разбили еще один сухогруз под Одессой
Российские беспилотники разбили морское судно с грузом для ВСУ в порту под Одессой. Об этом сообщили вечером в воскресенье в Минобороны России. РИА Новости Крым, 25.10.2026
2026-10-25T18:30
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черное море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Российские беспилотники разбили морское судно с грузом для ВСУ в порту под Одессой. Об этом сообщили вечером в воскресенье в Минобороны России.В результате ударов на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Одесса грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ, проинформировали в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, одесса, черное море, вооруженные силы россии, сухогруз, министерство обороны рф, потери всу
ВС России разбили еще один сухогруз под Одессой

ВС России разбили еще один сухогруз в Черном море под Одессой

18:30 25.10.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета БПЛА "Орлан-10" группировки "Центр"
Боевая работа расчета БПЛА Орлан-10 группировки Центр - РИА Новости, 1920, 25.10.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Российские беспилотники разбили морское судно с грузом для ВСУ в порту под Одессой. Об этом сообщили вечером в воскресенье в Минобороны России.
"Сегодня днем Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по морским судам, задействованным в интересах ВСУ", – сказано в сообщении.
В результате ударов на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Одесса грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ, проинформировали в российском военном ведомстве.
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Новости СВООдессаЧерное мореВооруженные силы РоссииСухогрузМинистерство обороны РФПотери ВСУ
 
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