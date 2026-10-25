https://crimea.ria.ru/20261025/vs-rossii-razbili-esche-odin-sukhogruz-pod-odessoy-1160510677.html

ВС России разбили еще один сухогруз под Одессой

ВС России разбили еще один сухогруз под Одессой - РИА Новости Крым, 25.10.2026

ВС России разбили еще один сухогруз под Одессой

Российские беспилотники разбили морское судно с грузом для ВСУ в порту под Одессой. Об этом сообщили вечером в воскресенье в Минобороны России. РИА Новости Крым, 25.10.2026

2026-10-25T18:30

2026-10-25T18:30

2026-10-25T18:30

новости сво

одесса

черное море

вооруженные силы россии

сухогруз

министерство обороны рф

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Российские беспилотники разбили морское судно с грузом для ВСУ в порту под Одессой. Об этом сообщили вечером в воскресенье в Минобороны России.В результате ударов на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Одесса грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ, проинформировали в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20261025/torgovaya-set-epitsentr-na-ukraine-polnostyu-unichtozhena--1160508131.html

одесса

черное море

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, одесса, черное море, вооруженные силы россии, сухогруз, министерство обороны рф, потери всу