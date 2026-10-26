https://crimea.ria.ru/20261026/chto-budet-s-territoriey-ukrainy-posle-zaklyucheniya-mirnogo-soglasheniya--mnenie-1160427452.html

Что будет с территорией Украины после заключения мирного соглашения – мнение

Что будет с территорией Украины после заключения мирного соглашения – мнение - РИА Новости Крым, 26.10.2026

Что будет с территорией Украины после заключения мирного соглашения – мнение

Украина даже после подписания мирного соглашения не сможет существовать в оставшихся границах и продолжит распадаться. Такое мнение в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 26.10.2026

2026-10-26T06:44

2026-10-26T06:44

2026-10-26T06:44

украина

заур смирнов

мнения

политика

новости сво

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/07/11/1138945259_6:1143:1389:1921_1920x0_80_0_0_494739dcbdac9d267c701023e6e983e1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Украина даже после подписания мирного соглашения не сможет существовать в оставшихся границах и продолжит распадаться. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политический эксперт, член Общественной палаты Крыма Заур Смирнов, комментируя решение Львовского облсовета объявить 2027 год годом Украинской повстанческой армии (УПА)*.Ранее Львовский областной совет проголосовал за решение объявить 2027-й "годом УПА*, ее командующего Романа Шухевича и активиста Организации украинских националистов (ОУН)* Олега Ольжича". Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал это решение "самоубийственной тактикой". На этом фоне Варшава остановила отправку Киеву военной помощи.Эксперт отметил, что львовские депутаты, идя на такой шаг, прекрасно знали, как отреагирует Польша и каковы могут быть последствия, однако все же сознательно пошли на это решение."То, как себя ведут местные элиты на Западной Украине, подчеркивает, что ничего общего с той же Центральной Украиной у нее нет. Это (Западная Украина – ред.) останется надолго проблемой Польши и самой Западной Украины, предметом разобщения поляков и украинцев", – добавил член Общественной палаты Крыма.*запрещенные в России экстремистские организацииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Европарламенте порвали портрет Бандеры – что это значит для УкраиныЧто будет с пантеоном нацистов на Украине из-за конфликта с ПольшейАссимиляция или депортация: что ждет бежавших в Польшу украинцев

https://crimea.ria.ru/20261025/eto-krasnaya-liniya-ukraina-ne-soglasitsya-na-neytralitet-i-ogranichenie-armii--zelenskiy-1160515701.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, заур смирнов, мнения, политика, новости сво