https://crimea.ria.ru/20261026/chto-budet-s-territoriey-ukrainy-posle-zaklyucheniya-mirnogo-soglasheniya--mnenie-1160427452.html
Что будет с территорией Украины после заключения мирного соглашения – мнение
Что будет с территорией Украины после заключения мирного соглашения – мнение - РИА Новости Крым, 26.10.2026
Что будет с территорией Украины после заключения мирного соглашения – мнение
Украина даже после подписания мирного соглашения не сможет существовать в оставшихся границах и продолжит распадаться. Такое мнение в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 26.10.2026
2026-10-26T06:44
2026-10-26T06:44
2026-10-26T06:44
украина
заур смирнов
мнения
политика
новости сво
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/07/11/1138945259_6:1143:1389:1921_1920x0_80_0_0_494739dcbdac9d267c701023e6e983e1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Украина даже после подписания мирного соглашения не сможет существовать в оставшихся границах и продолжит распадаться. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политический эксперт, член Общественной палаты Крыма Заур Смирнов, комментируя решение Львовского облсовета объявить 2027 год годом Украинской повстанческой армии (УПА)*.Ранее Львовский областной совет проголосовал за решение объявить 2027-й "годом УПА*, ее командующего Романа Шухевича и активиста Организации украинских националистов (ОУН)* Олега Ольжича". Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал это решение "самоубийственной тактикой". На этом фоне Варшава остановила отправку Киеву военной помощи.Эксперт отметил, что львовские депутаты, идя на такой шаг, прекрасно знали, как отреагирует Польша и каковы могут быть последствия, однако все же сознательно пошли на это решение."То, как себя ведут местные элиты на Западной Украине, подчеркивает, что ничего общего с той же Центральной Украиной у нее нет. Это (Западная Украина – ред.) останется надолго проблемой Польши и самой Западной Украины, предметом разобщения поляков и украинцев", – добавил член Общественной палаты Крыма.*запрещенные в России экстремистские организацииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Европарламенте порвали портрет Бандеры – что это значит для УкраиныЧто будет с пантеоном нацистов на Украине из-за конфликта с ПольшейАссимиляция или депортация: что ждет бежавших в Польшу украинцев
https://crimea.ria.ru/20261025/eto-krasnaya-liniya-ukraina-ne-soglasitsya-na-neytralitet-i-ogranichenie-armii--zelenskiy-1160515701.html
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/07/11/1138945259_100:1007:1388:1973_1920x0_80_0_0_fea0fbe228c48e5eb8f73401fb112be4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, заур смирнов, мнения, политика, новости сво
Что будет с территорией Украины после заключения мирного соглашения – мнение
Украина после заключения мирного соглашения продолжит распадаться – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым.
Украина даже после подписания мирного соглашения не сможет существовать в оставшихся границах и продолжит распадаться. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политический эксперт, член Общественной палаты Крыма Заур Смирнов, комментируя решение Львовского облсовета объявить 2027 год годом Украинской повстанческой армии (УПА)*.
Ранее Львовский областной совет проголосовал за решение объявить 2027-й "годом УПА*, ее командующего Романа Шухевича и активиста Организации украинских националистов (ОУН)* Олега Ольжича". Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал это решение "самоубийственной тактикой". На этом фоне Варшава остановила отправку Киеву военной помощи.
"После подписания мирного соглашения развал Украины продолжится. Те границы, в которых она останется после подписания договора, будут временным явлением. Уверен, что мы еще получим западноукраинскую республику, центральноукраинскую республику и так далее", – сказал Смирнов.
Эксперт отметил, что львовские депутаты, идя на такой шаг, прекрасно знали, как отреагирует Польша и каковы могут быть последствия, однако все же сознательно пошли на это решение.
"То, как себя ведут местные элиты на Западной Украине, подчеркивает, что ничего общего с той же Центральной Украиной у нее нет. Это (Западная Украина – ред.) останется надолго проблемой Польши и самой Западной Украины, предметом разобщения поляков и украинцев", – добавил член Общественной палаты Крыма.
*запрещенные в России экстремистские организации
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: