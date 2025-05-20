https://crimea.ria.ru/20250520/1128856846.html

224 дня на спасение: два года назад освободили Артемовск

224 дня на спасение: два года назад освободили Артемовск - РИА Новости Крым, 20.05.2025

224 дня на спасение: два года назад освободили Артемовск

Российские бойцы освободили Артемовск в Донецкой Народной Республике 20 мая 2023 года. Бои за этот город длились 224 дня. С успешной операцией военнослужащих РФ РИА Новости Крым, 20.05.2025

2025-05-20T15:10

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артемовск

донецкая народная республика (днр)

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Российские бойцы освободили Артемовск в Донецкой Народной Республике 20 мая 2023 года. Бои за этот город длились 224 дня. С успешной операцией военнослужащих РФ поздравил президент России Владимир Путин.

https://crimea.ria.ru/20250520/morskie-vorota-donbassa-kak-rossiyskie-voyska-osvobodili-mariupol-1146559639.html

артемовск

донецкая народная республика (днр)

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

артемовск, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, фото, новости сво, история