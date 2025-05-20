Два года назад российская армия освободила от неонацистов Артемовск
Артемовск – город в Донецкой Народной Республике, расположенный к северу от Горловки.
Артемовск – город в Донецкой Народной Республике, расположенный к северу от Горловки.
Он был важным транспортным узлом для снабжения группировки ВСУ в Донбассе.
Он был важным транспортным узлом для снабжения группировки ВСУ в Донбассе.
В начале мая 2023 года российские войска уничтожили мост в районе Часова Яра, по которому вооруженные силы Украины пытались осуществлять подвоз боеприпасов и переброску резервов.
В начале мая 2023 года российские войска уничтожили мост в районе Часова Яра, по которому вооруженные силы Украины пытались осуществлять подвоз боеприпасов и переброску резервов.
Операция по взятию города началась 8 октября 2022 года и длилась 224 дня.
Операция по взятию города началась 8 октября 2022 года и длилась 224 дня.
О полном освобождении Артемовска стало известно 20 мая 2023 года.
Российские бойцы создают оборонительные рубежи в освобожденном городе...
Российские бойцы создают оборонительные рубежи в освобожденном городе...
Артемовск – город в Донецкой Народной Республике, расположенный к северу от Горловки.
Он был важным транспортным узлом для снабжения группировки ВСУ в Донбассе.
В начале мая 2023 года российские войска уничтожили мост в районе Часова Яра, по которому вооруженные силы Украины пытались осуществлять подвоз боеприпасов и переброску резервов.
Операция по взятию города началась 8 октября 2022 года и длилась 224 дня.
О полном освобождении Артемовска стало известно 20 мая 2023 года.
Российские бойцы создают оборонительные рубежи в освобожденном городе...