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224 дня на спасение: два года назад освободили Артемовск - РИА Новости Крым, 20.05.2025
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224 дня на спасение: два года назад освободили Артемовск
224 дня на спасение: два года назад освободили Артемовск - РИА Новости Крым, 20.05.2025
224 дня на спасение: два года назад освободили Артемовск
Российские бойцы освободили Артемовск в Донецкой Народной Республике 20 мая 2023 года. Бои за этот город длились 224 дня. С успешной операцией военнослужащих РФ РИА Новости Крым, 20.05.2025
2025-05-20T15:10
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Российские бойцы освободили Артемовск в Донецкой Народной Республике 20 мая 2023 года. Бои за этот город длились 224 дня. С успешной операцией военнослужащих РФ поздравил президент России Владимир Путин.
https://crimea.ria.ru/20250520/morskie-vorota-donbassa-kak-rossiyskie-voyska-osvobodili-mariupol-1146559639.html
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артемовск, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, фото, новости сво, история
224 дня на спасение: два года назад освободили Артемовск

Два года назад российская армия освободила от неонацистов Артемовск

15:10 20.05.2025 (обновлено: 15:22 20.05.2025)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкБоцы на позициях в Артемовске
Боцы на позициях в Артемовске - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
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Артемовск – город в Донецкой Народной Республике, расположенный к северу от Горловки.

Боцы ЧВК Вагнер на позициях в Артемовске
1 из 12

Артемовск – город в Донецкой Народной Республике, расположенный к северу от Горловки.

© РИА Новости
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© РИА Новости . Evgeny Biyatov / Перейти в фотобанк

Он был важным транспортным узлом для снабжения группировки ВСУ в Донбассе.

Вид на Артемовск из окна дома
2 из 12

Он был важным транспортным узлом для снабжения группировки ВСУ в Донбассе.

© РИА Новости . Evgeny Biyatov
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В начале мая 2023 года российские войска уничтожили мост в районе Часова Яра, по которому вооруженные силы Украины пытались осуществлять подвоз боеприпасов и переброску резервов.

Бойцы ЧВК Вагнер на позициях в Артемовске
3 из 12

В начале мая 2023 года российские войска уничтожили мост в районе Часова Яра, по которому вооруженные силы Украины пытались осуществлять подвоз боеприпасов и переброску резервов.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Операция по взятию города началась 8 октября 2022 года и длилась 224 дня.

Разрушенные здания в Артемовске
4 из 12

Операция по взятию города началась 8 октября 2022 года и длилась 224 дня.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

О полном освобождении Артемовска стало известно 20 мая 2023 года.

Неразорвавшийся снаряд в Артемовске
5 из 12

О полном освобождении Артемовска стало известно 20 мая 2023 года.

© РИА Новости
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Российские бойцы создают оборонительные рубежи в освобожденном городе...

Боец ЧВК Вагнер заходит в разрушенный дом в Артемовске
6 из 12

Российские бойцы создают оборонительные рубежи в освобожденном городе...

© РИА Новости
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...и отслеживают перемещение противника.

Боец ЧВК Вагнер на позиции в Артемовске
7 из 12

...и отслеживают перемещение противника.

© РИА Новости
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Разрушенные дома в Артемовске.

Разрушенные дома в Артемовске
8 из 12

Разрушенные дома в Артемовске.

© РИА Новости
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Власти уверены, что город будет восстановлен...

Уничтоженный автомобиль в Артемовске
9 из 12

Власти уверены, что город будет восстановлен...

© РИА Новости
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...и люди смогут вернуться и наладить мирную жизнь.

Бойцы ЧВК Вагнер передвигаются в Артемовске
10 из 12

...и люди смогут вернуться и наладить мирную жизнь.

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Артемовск встречает своих героев...

Поврежденный памятник в Артемовске
11 из 12

Артемовск встречает своих героев...

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

...и ждет перемен.

Укрепленный блиндаж в Артемовске
12 из 12

...и ждет перемен.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
1 из 12

Артемовск – город в Донецкой Народной Республике, расположенный к северу от Горловки.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
2 из 12

Он был важным транспортным узлом для снабжения группировки ВСУ в Донбассе.

© РИА Новости . Evgeny Biyatov
Перейти в фотобанк
3 из 12

В начале мая 2023 года российские войска уничтожили мост в районе Часова Яра, по которому вооруженные силы Украины пытались осуществлять подвоз боеприпасов и переброску резервов.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
4 из 12

Операция по взятию города началась 8 октября 2022 года и длилась 224 дня.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
5 из 12

О полном освобождении Артемовска стало известно 20 мая 2023 года.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
6 из 12

Российские бойцы создают оборонительные рубежи в освобожденном городе...

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
7 из 12

...и отслеживают перемещение противника.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
8 из 12

Разрушенные дома в Артемовске.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
9 из 12

Власти уверены, что город будет восстановлен...

© РИА Новости
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10 из 12

...и люди смогут вернуться и наладить мирную жизнь.

© РИА Новости
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11 из 12

Артемовск встречает своих героев...

© РИА Новости
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12 из 12

...и ждет перемен.

© РИА Новости
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Российские бойцы освободили Артемовск в Донецкой Народной Республике 20 мая 2023 года. Бои за этот город длились 224 дня. С успешной операцией военнослужащих РФ поздравил президент России Владимир Путин.
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