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78 беспилотников ВСУ сбили над Россией в субботу
78 беспилотников ВСУ сбили над Россией в субботу - РИА Новости Крым, 10.10.2026
78 беспилотников ВСУ сбили над Россией в субботу
Силы противовоздушной обороны в течение субботы уничтожили над регионами России 78 украинских дронов. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 10.10.2026
2026-10-10T20:45
2026-10-10T20:45
2026-10-10T20:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны в течение субботы уничтожили над регионами России 78 украинских дронов. Об этом сообщили в Минобороны.Удары отражались в период с 8 утра до 20:00 10 октября.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что над регионом за минувшие сутки сбили два вражеских БПЛА. Люди во время атаки ВСУ не пострадали, инфраструктура не повреждена. За минувшую ночь российские силы ПВО уничтожили 560 украинских беспилотников над Крымом и еще шестнадцатью регионами России, а также над Черным и Азовским морями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, новости сво, безопасность, вооруженные силы россии
78 беспилотников ВСУ сбили над Россией в субботу
Над Россией уничтожено 78 беспилотников ВСУ
20:45 10.10.2026 (обновлено: 20:46 10.10.2026)