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В Бахчисарайском парке миниатюр в трех семействах обезьян родились малыши
В Бахчисарайском парке миниатюр в трех семействах обезьян родились малыши - РИА Новости Крым, 10.10.2026
В Бахчисарайском парке миниатюр в трех семействах обезьян родились малыши
В Бахчисарайском парке миниатюр в семействах гамадрил, японских макак и маготов появились детеныши. О бэби-буме сообщили в пресс-службе организации. РИА Новости Крым, 10.10.2026
2026-10-10T21:13
2026-10-10T21:13
2026-10-10T21:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском парке миниатюр в семействах гамадрил, японских макак и маготов появились детеныши. О бэби-буме сообщили в пресс-службе организации.Кроме того, пополнение появилось в семье японских макак, где "малыша передают из лап в лапы, но самый строгий надзиратель – отец", и в семействе гамадрил, где развернулась драма.В учреждении отмечают, что сейчас животные-веганы, в том числе и обезьяны с новорожденными малышами, перешли на осеннее, так называемое желтое меню, состоящее из крымских сезонных фруктов и овощей: яблок, айвы, груш, болгарского перца и прочего.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На проект вольеров для зооуголка Симферополя потратят 8 млн рублейПушистое нашествие: в крымском зоопарке случился рекордный бэби-бумНеобычные грызуны из Патагонии дали потомство в Бахчисарае
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крым, бахчисарай, бахчисарайский парк миниатюр, животные, новости крыма
В Бахчисарайском парке миниатюр в трех семействах обезьян родились малыши
В Бахчисарайском парке миниатюр родились детеныши у гамадрил, японских макак и маготов
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском парке миниатюр в семействах гамадрил, японских макак и маготов появились детеныши. О бэби-буме сообщили в пресс-службе организации.
"Маготы: наконец-то свершилось! После четырех Валер (серьезно, были одни парни) в семействе родилась долгожданная Валерия! Сотрудники не нарадуются на малышку. Девочки правят бал", – сказано в сообщении парка в Telegram.
Кроме того, пополнение появилось в семье японских макак, где "малыша передают из лап в лапы, но самый строгий надзиратель – отец", и в семействе гамадрил, где развернулась драма.
"Папаша оказался настолько суровым, что малышей пришлось... отселить. Брат и сестра живут на отдельной жилплощади и наслаждаются "желтым меню". Но гены не обманешь: сынок копирует папу во всем! Сидит так же, смотрит так же... и даже еду у сестры отбирает с той же суровостью", – поделились в зоопарке.
В учреждении отмечают, что сейчас животные-веганы, в том числе и обезьяны с новорожденными малышами, перешли на осеннее, так называемое желтое меню, состоящее из крымских сезонных фруктов и овощей: яблок, айвы, груш, болгарского перца и прочего.
"Главный дегустатор – бегемот Фрида сняла пробу и одобрила меню фирменным аппетитным хрум-хрум! А потом вошла во вкус настолько, что в самом прямом смысле слова съела не только угощение, но и тарелку (из тыквы) а затем и "стол" (из соломы)", – рассказали в Бахчисарае.
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