https://crimea.ria.ru/20261010/krymskiy-most-skolko-zhdat-proezda-posle-priostanovki-dvizheniya-1160113573.html

Крымский мост: сколько ждать проезда после приостановки движения

Крымский мост: сколько ждать проезда после приостановки движения - РИА Новости Крым, 10.10.2026

Крымский мост: сколько ждать проезда после приостановки движения

У Крымского моста после приостановки движения транспорта образовались очереди со стороны Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на... РИА Новости Крым, 10.10.2026

2026-10-10T22:05

2026-10-10T22:05

2026-10-10T22:05

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

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тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. У Крымского моста после приостановки движения транспорта образовались очереди со стороны Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Движение по мостовому переходу через Керченский пролив остановили в субботу в 20:27. Запрет действовал полчаса.Мост периодически перекрывают из соображений безопасности, так как это стратегический объект.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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крымский мост

керчь

тамань

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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