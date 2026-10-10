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Крымский мост: сколько ждать проезда после приостановки движения
Крымский мост: сколько ждать проезда после приостановки движения - РИА Новости Крым, 10.10.2026
Крымский мост: сколько ждать проезда после приостановки движения
У Крымского моста после приостановки движения транспорта образовались очереди со стороны Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на... РИА Новости Крым, 10.10.2026
2026-10-10T22:05
2026-10-10T22:05
2026-10-10T22:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. У Крымского моста после приостановки движения транспорта образовались очереди со стороны Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Движение по мостовому переходу через Керченский пролив остановили в субботу в 20:27. Запрет действовал полчаса.Мост периодически перекрывают из соображений безопасности, так как это стратегический объект.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
Крымский мост: сколько ждать проезда после приостановки движения
Обстановка у Крымского моста после приостановки движения - со стороны Тамани очередь
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. У Крымского моста после приостановки движения транспорта образовались очереди со стороны Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.
Движение по мостовому переходу через Керченский пролив остановили в субботу в 20:27. Запрет действовал полчаса.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 20 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет", - говорится в сообщении.
Мост периодически перекрывают из соображений безопасности, так как это стратегический объект.
Ранее были опубликованы обновленные правила
проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.
Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.
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