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Важный прецедент: американист оценил "дизельную сделку" США с Россией

Важный прецедент: американист оценил "дизельную сделку" США с Россией - РИА Новости Крым, 10.10.2026

Важный прецедент: американист оценил "дизельную сделку" США с Россией

Приостановка президентом США Дональдом Трампом действия санкций в отношении РФ, в результате чего российский дизель впервые с начала СВО пойдет на американский... РИА Новости Крым, 10.10.2026

2026-10-10T19:57

2026-10-10T19:57

2026-10-10T19:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Приостановка президентом США Дональдом Трампом действия санкций в отношении РФ, в результате чего российский дизель впервые с начала СВО пойдет на американский и мировой рынки, является важным прецедентом. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.Политолог отметил, что "дизельная сделка" Трампа с Россией вызвала "настоящий гевальт среди демократов", которые сразу же обвинили Белый дом в сдаче Украины ради попыток удержаться на скорых выборах в условиях провала войны в Иране.Белый дом же в ответ теперь постарается переложить ответственность за энергокризис на всех своих оппонентов.Дудаков приходит к выводу, что, хотя Трампу вряд ли удастся опустить топливные цены в США очень существенно, обыграть ситуацию в свою пользу получится, поскольку "электорату цены на топливо гораздо важнее, чем их патетика о необходимости поддержки Киева"."Спасти положение на выборах уже вряд ли получится. Но хотя бы, возможно, удастся остановить дальнейшее падение рейтингов Трампа", –резюмировал эксперт.Накануне, 9 октября, президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, назвав состоявшуюся беседу успешной, поскольку стороны договорились о масштабных поставках дизельного топлива из РФ в США и на мировой рынок. После Минфин США сообщил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизельного топлива из России. Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что Москва готова поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки.Ранее политолог, военный корреспондент Станислав Смагин, комментируя досрочное прекращение переговоров Киева и США, высказал мнение, что причина этому только одна.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия снимает ограничения на экспорт дизельного топлива – НовакЕвросоюз согласился на требование США поставить свои запасы дизтопливаИскра проскочила: что значит досрочное прекращение переговоров Киева и США

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, россия, мнения, малек дудаков, нефть, российская нефть, в мире, политика, внешняя политика, новости