Рейтинг@Mail.ru
Важный прецедент: американист оценил "дизельную сделку" США с Россией - РИА Новости Крым, 10.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261010/vazhnyy-pretsedent-amerikanist-otsenil-dizelnuyu-sdelku-ssha-s-rossiey-1160111424.html
Важный прецедент: американист оценил "дизельную сделку" США с Россией
Важный прецедент: американист оценил "дизельную сделку" США с Россией - РИА Новости Крым, 10.10.2026
Важный прецедент: американист оценил "дизельную сделку" США с Россией
Приостановка президентом США Дональдом Трампом действия санкций в отношении РФ, в результате чего российский дизель впервые с начала СВО пойдет на американский... РИА Новости Крым, 10.10.2026
2026-10-10T19:57
2026-10-10T19:57
сша
россия
мнения
малек дудаков
нефть
российская нефть
в мире
политика
внешняя политика
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/02/0e/1119256415_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ba0a1c3c17c09c3abcee27475fbfd526.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Приостановка президентом США Дональдом Трампом действия санкций в отношении РФ, в результате чего российский дизель впервые с начала СВО пойдет на американский и мировой рынки, является важным прецедентом. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.Политолог отметил, что "дизельная сделка" Трампа с Россией вызвала "настоящий гевальт среди демократов", которые сразу же обвинили Белый дом в сдаче Украины ради попыток удержаться на скорых выборах в условиях провала войны в Иране.Белый дом же в ответ теперь постарается переложить ответственность за энергокризис на всех своих оппонентов.Дудаков приходит к выводу, что, хотя Трампу вряд ли удастся опустить топливные цены в США очень существенно, обыграть ситуацию в свою пользу получится, поскольку "электорату цены на топливо гораздо важнее, чем их патетика о необходимости поддержки Киева"."Спасти положение на выборах уже вряд ли получится. Но хотя бы, возможно, удастся остановить дальнейшее падение рейтингов Трампа", –резюмировал эксперт.Накануне, 9 октября, президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, назвав состоявшуюся беседу успешной, поскольку стороны договорились о масштабных поставках дизельного топлива из РФ в США и на мировой рынок. После Минфин США сообщил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизельного топлива из России. Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что Москва готова поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки.Ранее политолог, военный корреспондент Станислав Смагин, комментируя досрочное прекращение переговоров Киева и США, высказал мнение, что причина этому только одна.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия снимает ограничения на экспорт дизельного топлива – НовакЕвросоюз согласился на требование США поставить свои запасы дизтопливаИскра проскочила: что значит досрочное прекращение переговоров Киева и США
сша
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/02/0e/1119256415_905:860:2489:2048_1920x0_80_0_0_a57a7ccdc8dbb4415287bc455830f526.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, россия, мнения, малек дудаков, нефть, российская нефть, в мире, политика, внешняя политика, новости
Важный прецедент: американист оценил "дизельную сделку" США с Россией

Приостановка Трампом санкций в отношении России является важным прецедентом – американист

19:57 10.10.2026
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота нефтяных станков - качалок
Работа нефтяных станков - качалок - РИА Новости, 1920, 10.10.2026
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Приостановка президентом США Дональдом Трампом действия санкций в отношении РФ, в результате чего российский дизель впервые с начала СВО пойдет на американский и мировой рынки, является важным прецедентом. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.
"Произошел важный прецедент – второй за этот год – по приостановке действия санкций в отношении России. Первый случился в марте в отношении российской нефти. Впервые с 2022 года дизель из России пойдет на внутренний американский рынок, на котором проявляется серьезный энергокризис. А цены остаются на исторических максимумах", – прокомментировал происходящее Дудаков в своем канале в мессенджере МАКС.
Политолог отметил, что "дизельная сделка" Трампа с Россией вызвала "настоящий гевальт среди демократов", которые сразу же обвинили Белый дом в сдаче Украины ради попыток удержаться на скорых выборах в условиях провала войны в Иране.
Белый дом же в ответ теперь постарается переложить ответственность за энергокризис на всех своих оппонентов.
"Уже досталось украинскому лобби, которому теперь грозят и приостановкой разведданных из США в случае продолжения кампании ударов по российским НПЗ. Свою долю критики наверняка получат европейцы, чьи представители сейчас проводили переговоры с командой Трампа во Флориде", – считает эксперт.
Дудаков приходит к выводу, что, хотя Трампу вряд ли удастся опустить топливные цены в США очень существенно, обыграть ситуацию в свою пользу получится, поскольку "электорату цены на топливо гораздо важнее, чем их патетика о необходимости поддержки Киева".
"Спасти положение на выборах уже вряд ли получится. Но хотя бы, возможно, удастся остановить дальнейшее падение рейтингов Трампа", –резюмировал эксперт.
Накануне, 9 октября, президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, назвав состоявшуюся беседу успешной, поскольку стороны договорились о масштабных поставках дизельного топлива из РФ в США и на мировой рынок.
После Минфин США сообщил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизельного топлива из России. Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что Москва готова поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки.
Ранее политолог, военный корреспондент Станислав Смагин, комментируя досрочное прекращение переговоров Киева и США, высказал мнение, что причина этому только одна.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россия снимает ограничения на экспорт дизельного топлива – Новак
Евросоюз согласился на требование США поставить свои запасы дизтоплива
Искра проскочила: что значит досрочное прекращение переговоров Киева и США
 
СШАРоссияМненияМалек ДудаковНефтьРоссийская нефтьВ миреПолитикаВнешняя политикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:19В Польше сообщили о возможном покушении на премьера Дональда Туска
15:40Более 100 мигрантов погибли при крушении судна у берегов Джибути
15:09На Крымском мосту образовалась очередь с обеих сторон
14:46В ЛНР при атаках ВСУ погибли два человека и 13 получили ранения
14:22Папе Льву XIV предстоит серьезная операция
13:55В ДТП с туристическим автобусом в Турции погибли 11 человек
13:32В Керчи насмерть сбили пешехода
13:04Зеленский отказался прекратить удары по российским НПЗ
12:54Новости СВО: что произошло в зоне боевых действий за сутки
12:46Что ждет старшеклассников и педагогов: обновлены программы по главным предметам
12:24Российские войска освободили еще четыре населенных пункта
12:09В Рунете произошел масштабный сбой
12:01Очередь на Крымском мосту выросла в четыре раза
11:39Как работает аэропорт Сочи после атаки ВСУ
11:15Трамп хочет переименовать Атлантический или Тихий океан
10:56В Севастополе социальное обслуживание на дому – лучшее в России
10:44Крымские спасатели трижды за вечер помогли застрявшим в горах туристам
10:23Смертельное ДТП в Сочи: скутер влетел в автобус
10:14БПЛА атаковали дата-центр "Яндекса" во Владимире – что известно
09:46В Крыму на свет появились 115 двоен
Лента новостейМолния