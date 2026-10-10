https://crimea.ria.ru/20261010/vazhnyy-pretsedent-amerikanist-otsenil-dizelnuyu-sdelku-ssha-s-rossiey-1160111424.html
Важный прецедент: американист оценил "дизельную сделку" США с Россией
Важный прецедент: американист оценил "дизельную сделку" США с Россией - РИА Новости Крым, 10.10.2026
Важный прецедент: американист оценил "дизельную сделку" США с Россией
Приостановка президентом США Дональдом Трампом действия санкций в отношении РФ, в результате чего российский дизель впервые с начала СВО пойдет на американский... РИА Новости Крым, 10.10.2026
2026-10-10T19:57
2026-10-10T19:57
2026-10-10T19:57
сша
россия
мнения
малек дудаков
нефть
российская нефть
в мире
политика
внешняя политика
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/02/0e/1119256415_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ba0a1c3c17c09c3abcee27475fbfd526.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Приостановка президентом США Дональдом Трампом действия санкций в отношении РФ, в результате чего российский дизель впервые с начала СВО пойдет на американский и мировой рынки, является важным прецедентом. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.Политолог отметил, что "дизельная сделка" Трампа с Россией вызвала "настоящий гевальт среди демократов", которые сразу же обвинили Белый дом в сдаче Украины ради попыток удержаться на скорых выборах в условиях провала войны в Иране.Белый дом же в ответ теперь постарается переложить ответственность за энергокризис на всех своих оппонентов.Дудаков приходит к выводу, что, хотя Трампу вряд ли удастся опустить топливные цены в США очень существенно, обыграть ситуацию в свою пользу получится, поскольку "электорату цены на топливо гораздо важнее, чем их патетика о необходимости поддержки Киева"."Спасти положение на выборах уже вряд ли получится. Но хотя бы, возможно, удастся остановить дальнейшее падение рейтингов Трампа", –резюмировал эксперт.Накануне, 9 октября, президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, назвав состоявшуюся беседу успешной, поскольку стороны договорились о масштабных поставках дизельного топлива из РФ в США и на мировой рынок. После Минфин США сообщил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизельного топлива из России. Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что Москва готова поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки.Ранее политолог, военный корреспондент Станислав Смагин, комментируя досрочное прекращение переговоров Киева и США, высказал мнение, что причина этому только одна.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия снимает ограничения на экспорт дизельного топлива – НовакЕвросоюз согласился на требование США поставить свои запасы дизтопливаИскра проскочила: что значит досрочное прекращение переговоров Киева и США
сша
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/02/0e/1119256415_905:860:2489:2048_1920x0_80_0_0_a57a7ccdc8dbb4415287bc455830f526.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, мнения, малек дудаков, нефть, российская нефть, в мире, политика, внешняя политика, новости
Важный прецедент: американист оценил "дизельную сделку" США с Россией
Приостановка Трампом санкций в отношении России является важным прецедентом – американист
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Приостановка президентом США Дональдом Трампом действия санкций в отношении РФ, в результате чего российский дизель впервые с начала СВО пойдет на американский и мировой рынки, является важным прецедентом. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.
"Произошел важный прецедент – второй за этот год – по приостановке действия санкций в отношении России. Первый случился в марте в отношении российской нефти. Впервые с 2022 года дизель из России пойдет на внутренний американский рынок, на котором проявляется серьезный энергокризис. А цены остаются на исторических максимумах", – прокомментировал происходящее Дудаков в своем канале в мессенджере МАКС.
Политолог отметил, что "дизельная сделка" Трампа с Россией вызвала "настоящий гевальт среди демократов", которые сразу же обвинили Белый дом в сдаче Украины ради попыток удержаться на скорых выборах в условиях провала войны в Иране.
Белый дом же в ответ теперь постарается переложить ответственность за энергокризис на всех своих оппонентов.
"Уже досталось украинскому лобби, которому теперь грозят и приостановкой разведданных из США в случае продолжения кампании ударов по российским НПЗ. Свою долю критики наверняка получат европейцы, чьи представители сейчас проводили переговоры с командой Трампа во Флориде", – считает эксперт.
Дудаков приходит к выводу, что, хотя Трампу вряд ли удастся опустить топливные цены в США очень существенно, обыграть ситуацию в свою пользу получится, поскольку "электорату цены на топливо гораздо важнее, чем их патетика о необходимости поддержки Киева".
"Спасти положение на выборах уже вряд ли получится. Но хотя бы, возможно, удастся остановить дальнейшее падение рейтингов Трампа", –резюмировал эксперт.
Накануне, 9 октября, президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор
с российским лидером Владимиром Путиным, назвав состоявшуюся беседу успешной, поскольку стороны договорились о масштабных поставках дизельного топлива из РФ в США и на мировой рынок.
После Минфин США сообщил о немедленном выпуске
лицензии на поставки дизельного топлива из России. Президент РФ Владимир Путин подтвердил
, что Москва готова поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки.
Ранее политолог, военный корреспондент Станислав Смагин, комментируя досрочное прекращение переговоров Киева и США, высказал мнение, что причина этому только одна
.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: