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В Крыму спасли грибников
В Крыму спасли грибников - РИА Новости Крым, 10.10.2026
В Крыму спасли грибников
В горах под Судаком заблудились грибники. Им на помощь пришли спасатели. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 10.10.2026
2026-10-10T20:55
2026-10-10T20:55
2026-10-10T20:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В горах под Судаком заблудились грибники. Им на помощь пришли спасатели. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.Любителей тихой охоты транспортировали в безопасное место и провели с ними профилактическую беседу. В медицинской помощи спасенные не нуждались.В МЧС рекомендуют перед тем, как отправляться в горы или лес, зарегистрировать свой примерный маршрут на сайте МЧС России, надеть яркую одежду, взять с собой воду и перекус, фонарик и свисток, а перед уходом зарядить мобильный телефон. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В горах под Судаком заблудились грибники. Им на помощь пришли спасатели. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.
"Сегодня сотрудники части горной поисково-спасательной Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым совместно с сотрудниками "Крым-Спас" оказали помощь женщине и мужчине в горно-лесной местности в районе села Переваловка, Судак. Грибники вышли в лес и заблудились", - сказано в сообщении.
Любителей тихой охоты транспортировали в безопасное место и провели с ними профилактическую беседу. В медицинской помощи спасенные не нуждались.
В МЧС рекомендуют перед тем, как отправляться в горы или лес, зарегистрировать свой примерный маршрут на сайте МЧС России, надеть яркую одежду, взять с собой воду и перекус, фонарик и свисток, а перед уходом зарядить мобильный телефон.
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