https://crimea.ria.ru/20261010/v-krymu-spasli-gribnikov-1160112491.html

В Крыму спасли грибников

В Крыму спасли грибников - РИА Новости Крым, 10.10.2026

В Крыму спасли грибников

В горах под Судаком заблудились грибники. Им на помощь пришли спасатели. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 10.10.2026

2026-10-10T20:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В горах под Судаком заблудились грибники. Им на помощь пришли спасатели. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.Любителей тихой охоты транспортировали в безопасное место и провели с ними профилактическую беседу. В медицинской помощи спасенные не нуждались.В МЧС рекомендуют перед тем, как отправляться в горы или лес, зарегистрировать свой примерный маршрут на сайте МЧС России, надеть яркую одежду, взять с собой воду и перекус, фонарик и свисток, а перед уходом зарядить мобильный телефон. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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судак

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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