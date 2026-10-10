https://crimea.ria.ru/20261010/lechenie-depressii-tokom-stoit-li-boyatsya-1159807947.html

Лечение депрессии током: стоит ли бояться

Лечение депрессии током: стоит ли бояться - РИА Новости Крым, 10.10.2026

Лечение депрессии током: стоит ли бояться

Лечение электрическим током и методом электросудорожной терапии депрессивного состояния у россиян могут применяться в случае неэффективности лекарственных... РИА Новости Крым, 10.10.2026

2026-10-10T20:18

2026-10-10T20:18

2026-10-10T20:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Лечение электрическим током и методом электросудорожной терапии депрессивного состояния у россиян могут применяться в случае неэффективности лекарственных препаратов для усиления расслабляюего эффекта. Об этом РИА Новости Крым рассказал внештатный специалист по психотерапии минздрава Крыма Владимир Строевский.В конце сентября Министерство здравоохранения России расширило список немедикаментозных методов профилактики и лечения депрессии у взрослых. В него вошли электропунктура, электронейростимуляция головного мозга и ультрафильтрация крови.Психотерапевт отметил, что немедикаментозные методы лечения депрессии в России не являются абсолютными новшествами. Владимир Строевский также пояснил, что существует метод электросудорожной терапии, который может быть применен при отсутствии позитивных изменений после пройденного курса лечения. Он акцентировал, что требования к этой процедуре высокие, потому что для ее проведения у врача-психиатра должен быть оборудован специальный кабинет, а рядом должны находиться специалисты-анестезиологи.По словам специалиста, исключение же из списка рекомендуемых к лечению депрессии препаратов связаны с научным прогрессом в этой области и появлению более совершенных лекарств."Некоторые препараты использовались ранее, потому что не было других, но требования к безопасности и эффективности возрастают. Поэтому современные клинические исследования подтверждают эффективность тех препаратов, которые на сегодняшний день должны быть использованы", – подчеркнул специалист по психотерапии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Депрессию начнут лечить токомЭпидемия бессонницы: чем опасна и что делать – советы экспертаВрач рассказала об опасности стресса для астматиков

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здоровье, россия, общество, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, мнения, депрессия