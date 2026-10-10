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Лечение депрессии током: стоит ли бояться
Лечение депрессии током: стоит ли бояться - РИА Новости Крым, 10.10.2026
Лечение депрессии током: стоит ли бояться
Лечение электрическим током и методом электросудорожной терапии депрессивного состояния у россиян могут применяться в случае неэффективности лекарственных... РИА Новости Крым, 10.10.2026
2026-10-10T20:18
2026-10-10T20:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Лечение электрическим током и методом электросудорожной терапии депрессивного состояния у россиян могут применяться в случае неэффективности лекарственных препаратов для усиления расслабляюего эффекта. Об этом РИА Новости Крым рассказал внештатный специалист по психотерапии минздрава Крыма Владимир Строевский.В конце сентября Министерство здравоохранения России расширило список немедикаментозных методов профилактики и лечения депрессии у взрослых. В него вошли электропунктура, электронейростимуляция головного мозга и ультрафильтрация крови.Психотерапевт отметил, что немедикаментозные методы лечения депрессии в России не являются абсолютными новшествами. Владимир Строевский также пояснил, что существует метод электросудорожной терапии, который может быть применен при отсутствии позитивных изменений после пройденного курса лечения. Он акцентировал, что требования к этой процедуре высокие, потому что для ее проведения у врача-психиатра должен быть оборудован специальный кабинет, а рядом должны находиться специалисты-анестезиологи.По словам специалиста, исключение же из списка рекомендуемых к лечению депрессии препаратов связаны с научным прогрессом в этой области и появлению более совершенных лекарств."Некоторые препараты использовались ранее, потому что не было других, но требования к безопасности и эффективности возрастают. Поэтому современные клинические исследования подтверждают эффективность тех препаратов, которые на сегодняшний день должны быть использованы", – подчеркнул специалист по психотерапии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Депрессию начнут лечить токомЭпидемия бессонницы: чем опасна и что делать – советы экспертаВрач рассказала об опасности стресса для астматиков
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здоровье, россия, общество, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, мнения, депрессия
Лечение депрессии током: стоит ли бояться
Ток и электросудорожная терапия помогут расслабиться при депрессии – психотерапевт
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым.
Лечение электрическим током и методом электросудорожной терапии депрессивного состояния у россиян могут применяться в случае неэффективности лекарственных препаратов для усиления расслабляюего эффекта. Об этом РИА Новости Крым
рассказал внештатный специалист по психотерапии минздрава Крыма Владимир Строевский.
В конце сентября Министерство здравоохранения России расширило
список немедикаментозных методов профилактики и лечения депрессии у взрослых. В него вошли электропунктура, электронейростимуляция головного мозга и ультрафильтрация крови.
Психотерапевт отметил, что немедикаментозные методы лечения депрессии в России не являются абсолютными новшествами.
"Если говорить конкретно про релаксацию, то низкочастотные токи используются давно. И в основе этого лежит такой метод, как электросонотерапия, который в большей степени является физиотерапевтическим. Он расслабляющий и используется достаточно давно", – разъяснил спикер.
Владимир Строевский также пояснил, что существует метод электросудорожной терапии, который может быть применен при отсутствии позитивных изменений после пройденного курса лечения. Он акцентировал, что требования к этой процедуре высокие, потому что для ее проведения у врача-психиатра должен быть оборудован специальный кабинет, а рядом должны находиться специалисты-анестезиологи.
"Электросудорожная терапия – это такой метод, который используется, когда фармакологические и другие методы оказались неэффективны, когда мы сталкиваемся с так называемыми резистентными состояниями и не можем лечить подобное состояния медикаментозно. И опять же, это не является чем-то новым, это просто регламентировано и более стандартизировано на сегодняшний день", – отметил эксперт.
По словам специалиста, исключение же из списка рекомендуемых к лечению депрессии препаратов связаны с научным прогрессом в этой области и появлению более совершенных лекарств.
"Некоторые препараты использовались ранее, потому что не было других, но требования к безопасности и эффективности возрастают. Поэтому современные клинические исследования подтверждают эффективность тех препаратов, которые на сегодняшний день должны быть использованы", – подчеркнул специалист по психотерапии.
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