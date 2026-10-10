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В Севастополе в воскресенье в свободной продаже появятся все виды топлива - РИА Новости Крым, 10.10.2026
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В Севастополе в воскресенье в свободной продаже появятся все виды топлива
В Севастополе в воскресенье в свободной продаже появятся все виды топлива - РИА Новости Крым, 10.10.2026
В Севастополе в воскресенье в свободной продаже появятся все виды топлива
В Севастополе 11 октября все виды топлива появятся в свободной продаже на четырех АЗС одной из сетей, также купить бензин и дизель можно по QR-кодам, на... РИА Новости Крым, 10.10.2026
2026-10-10T21:48
2026-10-10T21:48
севастополь
правительство севастополя
бензин
топливо
топливо в крыму
дефицит топлива в крыму
азс
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе 11 октября все виды топлива появятся в свободной продаже на четырех АЗС одной из сетей, также купить бензин и дизель можно по QR-кодам, на некоторые позиции продолжают действовать лимиты по объемам. Об этом сообщили в правительстве города.В свободной продаже на АЗС "ТЭС" в воскресенье по наличию, круглосуточно и без ограничений по лимиту будет бензин марки АИ-98, а также ДТ и ДТ NP.Бензин АИ-95 NP будет также при наличии отпускаться свободно, но с лимитом не более 30 литров в бак.АИ-95 и АИ-92 на большинстве станций по-прежнему будут отпускать по QR-кодам по цене не выше 100 рублей с лимитом 20 литров, а на одной – АЗС в Гончарном – с лимитом 40 литров. Продавать по кодам топливо будут с 9:00 до 20:00.Разрешена заправка в канистры всех видов топлива с тем же лимитом.На АЗС "АТАН" в воскресенье на девяти АЗС с 10:00 до 16:00 доступен будет бензин АИ-95 (лимит 20 литров) при наличии QR-кода по цене не выше 100 рублей. Заправку в канистры здесь запрещают.В правительстве предупреждают водителей непременно проверять топливную карту перед выездом на ту или иную заправку, чтобы на выбранной АЗС необходимый вид топлива был доступен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, правительство севастополя, бензин, топливо, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму, азс, новости севастополя
В Севастополе в воскресенье в свободной продаже появятся все виды топлива

В Севастополе 10 октября все виды топлива будут в свободной продаже на четырех АЗС

21:48 10.10.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкРабота АЗС в Москве
Работа АЗС в Москве - РИА Новости, 1920, 10.10.2026
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе 11 октября все виды топлива появятся в свободной продаже на четырех АЗС одной из сетей, также купить бензин и дизель можно по QR-кодам, на некоторые позиции продолжают действовать лимиты по объемам. Об этом сообщили в правительстве города.
В свободной продаже на АЗС "ТЭС" в воскресенье по наличию, круглосуточно и без ограничений по лимиту будет бензин марки АИ-98, а также ДТ и ДТ NP.
Бензин АИ-95 NP будет также при наличии отпускаться свободно, но с лимитом не более 30 литров в бак.
АИ-95 и АИ-92 на большинстве станций по-прежнему будут отпускать по QR-кодам по цене не выше 100 рублей с лимитом 20 литров, а на одной – АЗС в Гончарном – с лимитом 40 литров. Продавать по кодам топливо будут с 9:00 до 20:00.
"Все виды топлива (по наличию) будут в свободной продаже на четырех АЗС: Таврида 1, Таврида 2, Верхнесадовое, Орлиное с 9-00 до 13:00. Лимит 20 литров", – подчеркнули в правительстве.
Разрешена заправка в канистры всех видов топлива с тем же лимитом.
На АЗС "АТАН" в воскресенье на девяти АЗС с 10:00 до 16:00 доступен будет бензин АИ-95 (лимит 20 литров) при наличии QR-кода по цене не выше 100 рублей. Заправку в канистры здесь запрещают.
В правительстве предупреждают водителей непременно проверять топливную карту перед выездом на ту или иную заправку, чтобы на выбранной АЗС необходимый вид топлива был доступен.
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