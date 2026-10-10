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Трамп: Украине нужен новый лидер вместо Зеленского - РИА Новости Крым, 11.10.2026
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Трамп: Украине нужен новый лидер вместо Зеленского
Трамп: Украине нужен новый лидер вместо Зеленского - РИА Новости Крым, 11.10.2026
Трамп: Украине нужен новый лидер вместо Зеленского
Украине необходим новый лидер на посту президента вместо Владимира Зеленского, который мог уже неоднократно урегулировать конфликт. Об этом заявил американский... РИА Новости Крым, 11.10.2026
2026-10-10T20:37
2026-10-11T13:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Украине необходим новый лидер на посту президента вместо Владимира Зеленского, который мог уже неоднократно урегулировать конфликт. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.Он отметил, что нынешний глава киевского режима Владимир Зеленский мог уже неоднократно урегулировать конфликт на Украине, но принял решение этого не делать. Сегодня, по словам Трампа, Зеленский представляет угрозу для всего мира.Накануне, 9 октября, президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, назвав беседу успешной. После Минфин США сообщил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизельного топлива из России. Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что Россия готова поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Важный прецедент: американист оценил "дизельную сделку" США с Россией Американская сторона готова помочь в доставке помощи и эвакуации из Алешек Искра проскочила: что значит досрочное прекращение переговоров Киева и США
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дональд трамп, сша, украина, владимир зеленский, политика, новости
Трамп: Украине нужен новый лидер вместо Зеленского

Трамп: Украине нужен новый лидер вместо Зеленского

20:37 10.10.2026 (обновлено: 13:30 11.10.2026)
 
© AP Photo Suzanne PlunkettВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.10.2026
© AP Photo Suzanne Plunkett
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Украине необходим новый лидер на посту президента вместо Владимира Зеленского, который мог уже неоднократно урегулировать конфликт. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.
"Я думаю, Украине пора избрать нового президента", – цитирует Трампа РИА Новости.
Он отметил, что нынешний глава киевского режима Владимир Зеленский мог уже неоднократно урегулировать конфликт на Украине, но принял решение этого не делать. Сегодня, по словам Трампа, Зеленский представляет угрозу для всего мира.
"Он (Зеленский – ред.) хочет создавать проблемы для всего мира", – сказал президент США.
Накануне, 9 октября, президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, назвав беседу успешной. После Минфин США сообщил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизельного топлива из России. Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что Россия готова поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки.
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