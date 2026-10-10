Рейтинг@Mail.ru
В Керчи часть садовых товариществ могут стать зоной ИЖС - РИА Новости Крым, 10.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261010/v-kerchi-chast-sadovykh-tovarischestv-mogut-stat-zonoy-izhs-1160090268.html
В Керчи часть садовых товариществ могут стать зоной ИЖС
В Керчи часть садовых товариществ могут стать зоной ИЖС - РИА Новости Крым, 10.10.2026
В Керчи часть садовых товариществ могут стать зоной ИЖС
Часть территорий садовых некоммерческих товариществ в Керчи может быть переведена в категорию земель индивидуального жилищного строительства. Такое предложение... РИА Новости Крым, 10.10.2026
2026-10-10T21:00
2026-10-10T21:00
крым
керчь
снт
новости крыма
жилье
жилье в крыму
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111812/61/1118126192_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_12e375ea8f1303492fcf47ab9ad4f56c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Часть территорий садовых некоммерческих товариществ в Керчи может быть переведена в категорию земель индивидуального жилищного строительства. Такое предложение поступило от подрядчика, который занимается разработкой генерального плана города. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава муниципального образования – председатель Керченского горсовета Денис Колесник."Подрядчиком, который занимается разработкой генерального плана, была выдвинута такая идея, чтобы часть СНТ перевести в земли ИЖС. Мы это обсудили", – сказал Колесник.В этом предложении, по его словам, есть определенные плюсы для жителей.Сейчас обсуждается, какие именно СНТ изменят статус: те, что прилегают непосредственно близко к центральной части города, или те, где город планируется развивать, добавил он."Я думаю, в этом есть смысл. Если смотреть на десятилетия вперед развития города, а генплан предполагает на десятилетия вперед развития города, это будет целесообразным и правильным", – резюмировал он.Ранее сообщалось, что дачные массивы и поселки могут включить в состав Симферополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Капремонт многоэтажек в Керчи – что сделают в этом годуКак законно купить землю у садового товарищества в Крыму Как законно купить землю у садового товарищества в Крыму
крым
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111812/61/1118126192_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_a7055cf4dd20967e26cccecb922277dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, керчь, снт, новости крыма, жилье, жилье в крыму
В Керчи часть садовых товариществ могут стать зоной ИЖС

В Керчи часть СНТ могут превратиться в зону индивидуального строительства

21:00 10.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКерчь смотровая площадка утро
Керчь смотровая площадка утро - РИА Новости, 1920, 10.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Часть территорий садовых некоммерческих товариществ в Керчи может быть переведена в категорию земель индивидуального жилищного строительства. Такое предложение поступило от подрядчика, который занимается разработкой генерального плана города. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава муниципального образования – председатель Керченского горсовета Денис Колесник.
"Подрядчиком, который занимается разработкой генерального плана, была выдвинута такая идея, чтобы часть СНТ перевести в земли ИЖС. Мы это обсудили", – сказал Колесник.
В этом предложении, по его словам, есть определенные плюсы для жителей.
"Я думаю, что эта идея будет поддержана... Потому что многие садоводческие кооперативы непосредственно прилегают к городу и к населенным пунктам. И это даст толчок – можно будет запланировать планировку улиц... Будем предусматривать и социальные объекты... Ипотеку можно брать, если будут ИЖС и так далее. То есть это, конечно, ускорит развитие города. Потому что ему есть куда развиваться, и у нас очень большое количество садоводческих кооперативов", – сказал Колесник.
Сейчас обсуждается, какие именно СНТ изменят статус: те, что прилегают непосредственно близко к центральной части города, или те, где город планируется развивать, добавил он.
"Я думаю, в этом есть смысл. Если смотреть на десятилетия вперед развития города, а генплан предполагает на десятилетия вперед развития города, это будет целесообразным и правильным", – резюмировал он.
Ранее сообщалось, что дачные массивы и поселки могут включить в состав Симферополя.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Капремонт многоэтажек в Керчи – что сделают в этом году
Как законно купить землю у садового товарищества в Крыму
Как законно купить землю у садового товарищества в Крыму
 
КрымКерчьСНТНовости КрымаЖильеЖилье в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:40Более 100 мигрантов погибли при крушении судна у берегов Джибути
15:09На Крымском мосту образовалась очередь с обеих сторон
14:46В ЛНР при атаках ВСУ погибли два человека и 13 получили ранения
14:22Папе Льву XIV предстоит серьезная операция
13:55В ДТП с туристическим автобусом в Турции погибли 11 человек
13:32В Керчи насмерть сбили пешехода
13:04Зеленский отказался прекратить удары по российским НПЗ
12:54Новости СВО: что произошло в зоне боевых действий за сутки
12:46Что ждет старшеклассников и педагогов: обновлены программы по главным предметам
12:24Российские войска освободили еще четыре населенных пункта
12:09В Рунете произошел масштабный сбой
12:01Очередь на Крымском мосту выросла в четыре раза
11:39Как работает аэропорт Сочи после атаки ВСУ
11:15Трамп хочет переименовать Атлантический или Тихий океан
10:56В Севастополе социальное обслуживание на дому – лучшее в России
10:44Крымские спасатели трижды за вечер помогли застрявшим в горах туристам
10:23Смертельное ДТП в Сочи: скутер влетел в автобус
10:14БПЛА атаковали дата-центр "Яндекса" во Владимире – что известно
09:46В Крыму на свет появились 115 двоен
09:25В Непале из-за сильного наводнения смыло жилые дома и мосты
Лента новостейМолния