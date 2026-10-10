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В Керчи часть садовых товариществ могут стать зоной ИЖС

В Керчи часть садовых товариществ могут стать зоной ИЖС - РИА Новости Крым, 10.10.2026

В Керчи часть садовых товариществ могут стать зоной ИЖС

Часть территорий садовых некоммерческих товариществ в Керчи может быть переведена в категорию земель индивидуального жилищного строительства. Такое предложение... РИА Новости Крым, 10.10.2026

2026-10-10T21:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Часть территорий садовых некоммерческих товариществ в Керчи может быть переведена в категорию земель индивидуального жилищного строительства. Такое предложение поступило от подрядчика, который занимается разработкой генерального плана города. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава муниципального образования – председатель Керченского горсовета Денис Колесник."Подрядчиком, который занимается разработкой генерального плана, была выдвинута такая идея, чтобы часть СНТ перевести в земли ИЖС. Мы это обсудили", – сказал Колесник.В этом предложении, по его словам, есть определенные плюсы для жителей.Сейчас обсуждается, какие именно СНТ изменят статус: те, что прилегают непосредственно близко к центральной части города, или те, где город планируется развивать, добавил он."Я думаю, в этом есть смысл. Если смотреть на десятилетия вперед развития города, а генплан предполагает на десятилетия вперед развития города, это будет целесообразным и правильным", – резюмировал он.Ранее сообщалось, что дачные массивы и поселки могут включить в состав Симферополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Капремонт многоэтажек в Керчи – что сделают в этом годуКак законно купить землю у садового товарищества в Крыму Как законно купить землю у садового товарищества в Крыму

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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