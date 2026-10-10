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В Керчи часть садовых товариществ могут стать зоной ИЖС
В Керчи часть садовых товариществ могут стать зоной ИЖС - РИА Новости Крым, 10.10.2026
В Керчи часть садовых товариществ могут стать зоной ИЖС
Часть территорий садовых некоммерческих товариществ в Керчи может быть переведена в категорию земель индивидуального жилищного строительства. Такое предложение... РИА Новости Крым, 10.10.2026
2026-10-10T21:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Часть территорий садовых некоммерческих товариществ в Керчи может быть переведена в категорию земель индивидуального жилищного строительства. Такое предложение поступило от подрядчика, который занимается разработкой генерального плана города. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава муниципального образования – председатель Керченского горсовета Денис Колесник."Подрядчиком, который занимается разработкой генерального плана, была выдвинута такая идея, чтобы часть СНТ перевести в земли ИЖС. Мы это обсудили", – сказал Колесник.В этом предложении, по его словам, есть определенные плюсы для жителей.Сейчас обсуждается, какие именно СНТ изменят статус: те, что прилегают непосредственно близко к центральной части города, или те, где город планируется развивать, добавил он."Я думаю, в этом есть смысл. Если смотреть на десятилетия вперед развития города, а генплан предполагает на десятилетия вперед развития города, это будет целесообразным и правильным", – резюмировал он.Ранее сообщалось, что дачные массивы и поселки могут включить в состав Симферополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Капремонт многоэтажек в Керчи – что сделают в этом годуКак законно купить землю у садового товарищества в Крыму Как законно купить землю у садового товарищества в Крыму
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крым, керчь, снт, новости крыма, жилье, жилье в крыму
В Керчи часть садовых товариществ могут стать зоной ИЖС
В Керчи часть СНТ могут превратиться в зону индивидуального строительства
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым.
Часть территорий садовых некоммерческих товариществ в Керчи может быть переведена в категорию земель индивидуального жилищного строительства. Такое предложение поступило от подрядчика, который занимается разработкой генерального плана города. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил глава муниципального образования – председатель Керченского горсовета Денис Колесник.
"Подрядчиком, который занимается разработкой генерального плана, была выдвинута такая идея, чтобы часть СНТ перевести в земли ИЖС. Мы это обсудили", – сказал Колесник.
В этом предложении, по его словам, есть определенные плюсы для жителей.
"Я думаю, что эта идея будет поддержана... Потому что многие садоводческие кооперативы непосредственно прилегают к городу и к населенным пунктам. И это даст толчок – можно будет запланировать планировку улиц... Будем предусматривать и социальные объекты... Ипотеку можно брать, если будут ИЖС и так далее. То есть это, конечно, ускорит развитие города. Потому что ему есть куда развиваться, и у нас очень большое количество садоводческих кооперативов", – сказал Колесник.
Сейчас обсуждается, какие именно СНТ изменят статус: те, что прилегают непосредственно близко к центральной части города, или те, где город планируется развивать, добавил он.
"Я думаю, в этом есть смысл. Если смотреть на десятилетия вперед развития города, а генплан предполагает на десятилетия вперед развития города, это будет целесообразным и правильным", – резюмировал он.
Ранее сообщалось
, что дачные массивы и поселки могут включить в состав Симферополя.
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