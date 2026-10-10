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В Джанкое насмерть сбили пешехода - РИА Новости Крым, 10.10.2026
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В Джанкое насмерть сбили пешехода
В Джанкое насмерть сбили пешехода - РИА Новости Крым, 10.10.2026
В Джанкое насмерть сбили пешехода
68-летний пешеход погиб под колесами легкового авто в Джанкое. О смертельном ДТП сообщили в МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 10.10.2026
2026-10-10T23:09
2026-10-10T23:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. 68-летний пешеход погиб под колесами легкового авто в Джанкое. О смертельном ДТП сообщили в МВД по Крыму.Авария произошла в субботу около 18.40 на улице Кутузова.В настоящее время идет проверка, причины и обстоятельства случившегося уточняются. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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В Джанкое насмерть сбили пешехода

В Джанкое Lanos насмерть сбил 68-летнего пешехода

23:09 10.10.2026
 
© РИА Новости КрымЗнак ДТП
Знак ДТП - РИА Новости, 1920, 10.10.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. 68-летний пешеход погиб под колесами легкового авто в Джанкое. О смертельном ДТП сообщили в МВД по Крыму.
Авария произошла в субботу около 18.40 на улице Кутузова.

"Автомобиль Chevrolet Lanos совершил наезд на пешехода 1958 года рождения, который переходил проезжую часть в неустановленном для перехода месте. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход смертельно травмирован", - говорится в сообщении.

В настоящее время идет проверка, причины и обстоятельства случившегося уточняются.
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