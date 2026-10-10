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В Джанкое насмерть сбили пешехода
В Джанкое насмерть сбили пешехода - РИА Новости Крым, 10.10.2026
В Джанкое насмерть сбили пешехода
68-летний пешеход погиб под колесами легкового авто в Джанкое. О смертельном ДТП сообщили в МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 10.10.2026
2026-10-10T23:09
2026-10-10T23:09
2026-10-10T23:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. 68-летний пешеход погиб под колесами легкового авто в Джанкое. О смертельном ДТП сообщили в МВД по Крыму.Авария произошла в субботу около 18.40 на улице Кутузова.В настоящее время идет проверка, причины и обстоятельства случившегося уточняются. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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В Джанкое насмерть сбили пешехода
В Джанкое Lanos насмерть сбил 68-летнего пешехода