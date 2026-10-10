https://crimea.ria.ru/20261010/pravitelstvo-rossii-snyalo-zapret-na-eksport-dizelnogo-topliva-s-10-oktyabrya-1160112859.html

Правительство России частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива

Правительство России частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива - РИА Новости Крым, 10.10.2026

Правительство России частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива

Правительство частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива из России. Решение вступает в силу с 10 октября. РИА Новости Крым, 10.10.2026

2026-10-10T21:23

2026-10-10T21:23

2026-10-10T21:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Правительство частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива из России. Решение вступает в силу с 10 октября. Указывается, что российские нефтяные компании незамедлительно приступят к контрактованию поставок дизельного топлива с зарубежными контрагентами.9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, назвав состоявшуюся беседу успешной, поскольку стороны договорились о масштабных поставках дизельного топлива из РФ в США и на мировой рынок.После Минфин США сообщил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизельного топлива из России. Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что Москва готова поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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правительство россии, россия, экспорт, дизельное топливо, новости, сша, александр новак, топливо, в мире