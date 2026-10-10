Правительство России частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива
Правительство России с 10 октября частично снимает запрет на экспорт дизельного топлива
21:23 10.10.2026 (обновлено: 21:34 10.10.2026)
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВ России рассматривают снятие запрета на экспорт бензина и дизтоплива для непроизводителей
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Правительство частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива из России. Решение вступает в силу с 10 октября.
"Решение принято во исполнение договоренностей президента России Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Оно вступает в силу 10 октября и позволит на данном этапе направить на мировой рынок 500 тысяч тонн дизельного топлива", - сказано в сообщении правительства в мессенджере МАКС.
Указывается, что российские нефтяные компании незамедлительно приступят к контрактованию поставок дизельного топлива с зарубежными контрагентами.
"Указанное решение не затронет интересы российских потребителей. Дизельное топливо в России производится из российской нефти на отечественных нефтеперерабатывающих заводах. Объемы производства позволяют полностью обеспечивать как внутренний рынок, так и поставки в указанных объемах на мировой рынок", – отметил вице-премьер Александр Новак.
9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, назвав состоявшуюся беседу успешной, поскольку стороны договорились о масштабных поставках дизельного топлива из РФ в США и на мировой рынок.
После Минфин США сообщил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизельного топлива из России. Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что Москва готова поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки.