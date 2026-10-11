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Солнечно и жарко: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 11.10.2026
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Солнечно и жарко: погода в Крыму в воскресенье
Солнечно и жарко: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 11.10.2026
Солнечно и жарко: погода в Крыму в воскресенье
В воскресенье в Крыму ожидается до 26 градусов тепла. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 11.10.2026
2026-10-11T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму ожидается до 26 градусов тепла. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 2-7 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +24...26.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +23...25.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут +16...+18 ночью, а днем поднимутся до +22...+24 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Солнечно и жарко: погода в Крыму в воскресенье

В Крыму в воскресенье потеплеет до +26 градусов

00:01 11.10.2026
 
© РИА Новости КрымВид на Симферополь
Вид на Симферополь - РИА Новости, 1920, 11.10.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму ожидается до 26 градусов тепла. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"В воскресенье в Крыму ожидается сухая солнечная, по-летнему теплая погода. Ветер юго-восточный ночью 2-7 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +9…14, на побережье до +18; днем +21…26, в горах +14…19", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 2-7 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +24...26.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +23...25.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут +16...+18 ночью, а днем поднимутся до +22...+24 градусов.
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