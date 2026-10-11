https://crimea.ria.ru/20261011/solnechno-i-zharko-pogoda-v-krymu-v-voskresene-1160102881.html

Солнечно и жарко: погода в Крыму в воскресенье

Солнечно и жарко: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 11.10.2026

Солнечно и жарко: погода в Крыму в воскресенье

В воскресенье в Крыму ожидается до 26 градусов тепла. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 11.10.2026

2026-10-11T00:01

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погода

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крым

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симферополь

севастополь

ялта

алушта

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму ожидается до 26 градусов тепла. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 2-7 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +24...26.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +23...25.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут +16...+18 ночью, а днем поднимутся до +22...+24 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

симферополь

севастополь

ялта

алушта

феодосия

судак

евпатория

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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