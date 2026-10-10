https://crimea.ria.ru/20261010/krupneyshiy-gorno-metallurgicheskiy-kombinat-ukrainy-zakonserviruyut-1160113994.html

Крупнейший горно-металлургический комбинат Украины законсервируют

Крупнейший горно-металлургический комбинат Украины законсервируют - РИА Новости Крым, 10.10.2026

Крупнейший горно-металлургический комбинат Украины законсервируют

Крупнейший горно-металлургический комбинат Украины "АрселорМиттал Кривой Рог", ранее "Криворожсталь", производивший стальной прокат для военной техники и... РИА Новости Крым, 10.10.2026

2026-10-10T22:36

2026-10-10T22:36

2026-10-10T22:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Крупнейший горно-металлургический комбинат Украины "АрселорМиттал Кривой Рог", ранее "Криворожсталь", производивший стальной прокат для военной техники и вооружения ВСУ, заявил о запуске процесса консервации производства.По словам ее гендиректора Мауро Лонгобардо, "приоритетом является сохранение активов для возобновления возможной работы в дальнейшем". Он добавил, что Украину компания не покидает.В августе комбинат сообщал о частичной остановке производства. Тогда Лонгобардо сообщил, что в компании пришли к выводу о невозможности далее эксплуатировать "ArcelorMittal Кривой Рог" и теперь обсуждают будущее предприятия с правительством Украины, сосредотачиваясь "на сохранении инфраструктуры, чтобы после возвращения мира сохранялась возможность возобновить производство".В сентябре, агентство Reuters со ссылкой на Федерацию металлургов Украины сообщало, что на Украине полностью остановилось производство стали.В конце месяца базирующаяся в Люксембурге металлургическая корпорация ArcelorMittal, являющаяся крупнейшим в Европе производителем стали, сообщила правительству Украины о невозможности безопасно и устойчиво возобновить работу своего предприятия в Кривом Роге, и ожидании в связи с этим списания активов примерно на 1 млрд долларов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, в мире, кривой рог, новости, производство