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Крупнейший горно-металлургический комбинат Украины законсервируют
Крупнейший горно-металлургический комбинат Украины законсервируют - РИА Новости Крым, 10.10.2026
Крупнейший горно-металлургический комбинат Украины законсервируют
Крупнейший горно-металлургический комбинат Украины "АрселорМиттал Кривой Рог", ранее "Криворожсталь", производивший стальной прокат для военной техники и... РИА Новости Крым, 10.10.2026
2026-10-10T22:36
2026-10-10T22:36
2026-10-10T22:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Крупнейший горно-металлургический комбинат Украины "АрселорМиттал Кривой Рог", ранее "Криворожсталь", производивший стальной прокат для военной техники и вооружения ВСУ, заявил о запуске процесса консервации производства.По словам ее гендиректора Мауро Лонгобардо, "приоритетом является сохранение активов для возобновления возможной работы в дальнейшем". Он добавил, что Украину компания не покидает.В августе комбинат сообщал о частичной остановке производства. Тогда Лонгобардо сообщил, что в компании пришли к выводу о невозможности далее эксплуатировать "ArcelorMittal Кривой Рог" и теперь обсуждают будущее предприятия с правительством Украины, сосредотачиваясь "на сохранении инфраструктуры, чтобы после возвращения мира сохранялась возможность возобновить производство".В сентябре, агентство Reuters со ссылкой на Федерацию металлургов Украины сообщало, что на Украине полностью остановилось производство стали.В конце месяца базирующаяся в Люксембурге металлургическая корпорация ArcelorMittal, являющаяся крупнейшим в Европе производителем стали, сообщила правительству Украины о невозможности безопасно и устойчиво возобновить работу своего предприятия в Кривом Роге, и ожидании в связи с этим списания активов примерно на 1 млрд долларов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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украина, в мире, кривой рог, новости, производство
Крупнейший горно-металлургический комбинат Украины законсервируют
Крупнейший горно-металлургический комбинат Украины заявил о консервации производства
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Крупнейший горно-металлургический комбинат Украины "АрселорМиттал Кривой Рог", ранее "Криворожсталь", производивший стальной прокат для военной техники и вооружения ВСУ, заявил о запуске процесса консервации производства.
"АрселорМиттал Кривой Рог" начинает процесс перевода предприятия в режим холодной остановки… В течение следующих двух месяцев этот процесс будет предусматривать подготовку к безопасной остановке производства и ее проведению, а в дальнейшем – консервацию промышленных активов", – говоорится в сообщении компании в соцсетях.
По словам ее гендиректора Мауро Лонгобардо, "приоритетом является сохранение активов для возобновления возможной работы в дальнейшем". Он добавил, что Украину компания не покидает.
В августе комбинат сообщал о частичной остановке производства. Тогда Лонгобардо сообщил, что в компании пришли к выводу о невозможности далее эксплуатировать "ArcelorMittal Кривой Рог" и теперь обсуждают будущее предприятия с правительством Украины, сосредотачиваясь "на сохранении инфраструктуры, чтобы после возвращения мира сохранялась возможность возобновить производство".
В сентябре, агентство Reuters со ссылкой на Федерацию металлургов Украины сообщало
, что на Украине полностью остановилось производство стали.
В конце месяца базирующаяся в Люксембурге металлургическая корпорация ArcelorMittal, являющаяся крупнейшим в Европе производителем стали, сообщила правительству Украины о невозможности безопасно и устойчиво возобновить работу своего предприятия в Кривом Роге, и ожидании в связи с этим списания активов примерно на 1 млрд долларов.
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