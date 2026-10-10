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Увеличение лимита страхового возмещения по депозитам – что даст закон - РИА Новости Крым, 10.10.2026
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Увеличение лимита страхового возмещения по депозитам – что даст закон
Увеличение лимита страхового возмещения по депозитам – что даст закон - РИА Новости Крым, 10.10.2026
Увеличение лимита страхового возмещения по депозитам – что даст закон
Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении с 1,4 до 2 миллионов рублей лимита страхового возмещения по банковским депозитам сроком более трех... РИА Новости Крым, 10.10.2026
2026-10-10T19:33
2026-10-10T19:33
анатолий аксаков
деньги
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении с 1,4 до 2 миллионов рублей лимита страхового возмещения по банковским депозитам сроком более трех лет. Также усилили защиту денег на эскроу-счетах, которые россияне хранят для приобретения квартиры. Принятие мер позволит полностью защитить вкладчиков в кризисных ситуациях в условиях, когда инфляция "съедает" значительную долю риска. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.По его словам, действующая система страхования предусматривает, что агентство по страхованию вкладов в случае банкротства кредитной организации должно выплатить гражданину без всяких условий 1,4 миллиона рублей за счет своих средств.Тем не менее остается еще 2,4% граждан, которые не держат деньги в банках, и, соответственно, их средства подвержены риску, отметил он.Кроме того, законопроектом защищаются деньги на так называемых эскроу-счетах, которые люди хранят для приобретения квартиры, добавил он.Если сегодня в случае, например, банкротства кредитной организации у гражданина защищены могут быть только 10 миллионов рублей, то теперь эта сумма увеличивается до 30 миллионов."Понятно, что инфляция уже съела значительную долю риска, и сейчас 10 миллионов рублей часто недостаточно для того, чтобы приобрести жилье. Поэтому поступило предложение увеличить эту сумму до 30 миллионов рублей. То есть если на эскроу-счетах будет находиться до 30 миллионов рублей, то, соответственно, они полностью будут защищены системой страхования вклада. Если у банка отозвали лицензию, человек получит до 30 миллионов рублей", – разъяснил эксперт.Он уточнил, что у граждан часто открыт не один, а несколько эскроу-счетов в банке, и по предложенному законопроекту все они защищаются системой страхования вкладов.При этом он отметил, что в последнее время в России кризисные ситуации с банками и отзывы лицензии – редкость."Таких случаев немного, их почти нет, я бы так сказал. Поскольку Центральный банк навел порядок на финансовом рынке", – резюмировал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Набиуллина опровергла дефицит наличности в РоссииЦифровой рубль – как им пользоваться и в чем выгодаКредитные каникулы – как это работает и кому дадут отсрочку по платежам
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анатолий аксаков, деньги, банк, страхование, финансы, новости, экономика, общество, депозит
Увеличение лимита страхового возмещения по депозитам – что даст закон

Увеличение лимита страхового возмещения по банковским депозитам – что даст закон

19:33 10.10.2026
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудница банка проводит денежные операции
Сотрудница банка проводит денежные операции - РИА Новости, 1920, 10.10.2026
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении с 1,4 до 2 миллионов рублей лимита страхового возмещения по банковским депозитам сроком более трех лет. Также усилили защиту денег на эскроу-счетах, которые россияне хранят для приобретения квартиры. Принятие мер позволит полностью защитить вкладчиков в кризисных ситуациях в условиях, когда инфляция "съедает" значительную долю риска. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
По его словам, действующая система страхования предусматривает, что агентство по страхованию вкладов в случае банкротства кредитной организации должно выплатить гражданину без всяких условий 1,4 миллиона рублей за счет своих средств.
"И под эту систему страхования сегодня попадают 97,6% вкладчиков. То есть деньги у наших граждан полностью застрахованы", – добавил он.
Тем не менее остается еще 2,4% граждан, которые не держат деньги в банках, и, соответственно, их средства подвержены риску, отметил он.
"Очевидно, что надо стимулировать формирование относительно больших вкладов, вот для этого и предлагается эта мера. Она защищает деньги на сумму до 2 миллионов рублей в случае наступления какой-то кризисной ситуации. При этом мы стимулируем долгосрочные вклады, потому что только те, которые от трех и более лет находятся в банках, будут защищены этой суммой", – пояснил Аксаков.
Кроме того, законопроектом защищаются деньги на так называемых эскроу-счетах, которые люди хранят для приобретения квартиры, добавил он.
Если сегодня в случае, например, банкротства кредитной организации у гражданина защищены могут быть только 10 миллионов рублей, то теперь эта сумма увеличивается до 30 миллионов.
"Понятно, что инфляция уже съела значительную долю риска, и сейчас 10 миллионов рублей часто недостаточно для того, чтобы приобрести жилье. Поэтому поступило предложение увеличить эту сумму до 30 миллионов рублей. То есть если на эскроу-счетах будет находиться до 30 миллионов рублей, то, соответственно, они полностью будут защищены системой страхования вклада. Если у банка отозвали лицензию, человек получит до 30 миллионов рублей", – разъяснил эксперт.
Он уточнил, что у граждан часто открыт не один, а несколько эскроу-счетов в банке, и по предложенному законопроекту все они защищаются системой страхования вкладов.
"Если у вас там, условно, 90 миллионов рублей, то все они будут защищены системой страхования. Человек полностью получит деньги в случае наступления страхового случая", – сказал Аксаков.
При этом он отметил, что в последнее время в России кризисные ситуации с банками и отзывы лицензии – редкость.
"Таких случаев немного, их почти нет, я бы так сказал. Поскольку Центральный банк навел порядок на финансовом рынке", – резюмировал он.
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Анатолий АксаковДеньгиБанкСтрахованиеФинансыНовостиЭкономикаОбществоДепозит
 
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