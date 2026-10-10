https://crimea.ria.ru/20261010/pomosch-ssha-zhitelyam-aleshek-i-zaderzhka-poezdov-iz-za-udara-po-rostovu--glavnoe-1160111626.html

Помощь США жителям Алешек и задержка поездов из-за удара по Ростову – главное

Помощь США жителям Алешек и задержка поездов из-за удара по Ростову – главное - РИА Новости Крым, 10.10.2026

Помощь США жителям Алешек и задержка поездов из-за удара по Ростову – главное

Пассажирские поезда в Крым и из Крыма задерживаются из-за повреждения железнодорожного моста при ударе ВСУ по Ростову-на-Дону. Правительство частично сняло... РИА Новости Крым, 10.10.2026

2026-10-10T22:23

2026-10-10T22:23

2026-10-10T22:34

главное за день

сша

россия

ростов-на-дону

атаки всу

поезд

дизельное топливо

алешки

херсонская область

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/03/10/1127581415_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_22372d11bdaedf0726c3a72de59fe0bf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Пассажирские поезда в Крым и из Крыма задерживаются из-за повреждения железнодорожного моста при ударе ВСУ по Ростову-на-Дону. Правительство частично сняло запрет на экспорт дизеля из России. Американская сторона готова помочь в доставке помощи и эвакуации людей из Алешек Херсонской области. В Панаме после серии землетрясений разрушены сотни домов и не менее полутысячи людей эвакуированы. Около миллиона жителей США остались без электричества из-за мощного урагана.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Россия частично сняла запрет на экспорт топливаПравительство частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива из России. Решение вступает в силу с 10 октября. Это позволит на данном этапе направить на мировой рынок 500 тысяч тонн дизельного топлива. Указывается, что российские нефтяные компании незамедлительно приступят к контрактованию поставок дизельного топлива с зарубежными контрагентами.Поезда "Таврия" задерживаются из-за атаки на РостовНочью в субботу ВСУ атаковали Ростовскую область, всего над регионом было уничтожено и подавлено более 100 БПЛА. Повреждены многоквартирные дома и железнодорожный мост.Федеральная пассажирская компания утром сообщила, что из-за повреждения разводного ж/д моста на участке Ростов – Батайск задерживаются 25 пассажирских поездов. В середине дня компания "Гранд Сервис Экспресс" сообщила, что в пути из-за временной приостановки движения в Ростовской области задерживаются два поезда "Таврия".К вечеру от графика отставали 13 пассажирских составов.Трамп поможет жителям АлешекКоманда первой леди США Мелании Трамп готова подключиться к помощи жителям города Алешки в Херсонской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.Миллион американцев остались без света из-за ураганаМощный ураган "Исайяс" обрушился на США, вышел на побережье Флориды и оставил без электричества свыше 900 тысяч абонентов. Без электричества в штате Флорида остались 429 812 абонента, в штате Алабама – 325 416 человека, в штате Джорджия – 128 845. Также упал уровень интернет-соединения. Предварительно известно о гиблеи двух человек.Ситуация в Панаме после землетрясенийДесятки людей пострадали и сотни эвакуированы после серии мощных землетрясений в Панаме, разрушено не менее полутысячи зданий. "По меньшей мере 27 человек получили незначительные травмы, также 300 человек были эвакуированы и более 400 зданий были повреждены", – говорится в сообщении национальной системы гражданской защиты страны Sinaproc.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20261010/iskra-proskochila-chto-znachit-dosrochnoe-prekraschenie-peregovorov-kieva-i-ssha-1160104429.html

https://crimea.ria.ru/20261010/udary-po-ukraine-v-kieve-porazhen-tsentr-obrabotki-i-khraneniya-razveddannykh-dlya-vsu-1160111135.html

https://crimea.ria.ru/20261010/ukraine-nuzhen-novyy-lider--tramp--1160112043.html

https://crimea.ria.ru/20261010/kakie-vodovody-otremontiruyut-v-krymu-do-kontsa-goda-1160090014.html

https://crimea.ria.ru/20261010/uvelichenie-limita-strakhovogo-vozmescheniya-po-depozitam--chto-dast-zakon-1160001330.html

сша

россия

ростов-на-дону

алешки

херсонская область

панама

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, сша, россия, ростов-на-дону, атаки всу, поезд, дизельное топливо, алешки, херсонская область, панама, новости