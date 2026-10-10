https://crimea.ria.ru/20261010/na-zemlyu-obrushilas-silneyshaya-magnitnaya-burya-1160114543.html

На Землю обрушилась сильнейшая магнитная буря

На Землю обрушилась сильнейшая магнитная буря - РИА Новости Крым, 10.10.2026

На Землю обрушилась сильнейшая магнитная буря

Вечером в субботу на Земле происходит самая сильная магнитная буря за три месяца. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии. РИА Новости Крым, 10.10.2026

2026-10-10T23:16

2026-10-10T23:16

2026-10-10T23:18

солнце

вспышки на солнце

магнитные бури

новости

лаборатория солнечной астрономии ики ран

метеозависимость

космос

полярное сияние

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/05/0e/1155995086_0:6:1344:762_1920x0_80_0_0_857ae859c6d5a5b1a74a5b27f6cfcd65.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Вечером в субботу на Земле происходит самая сильная магнитная буря за три месяца. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии.На этой неделе на Солнце была зафиксирована мощная вспышка класса M6.7 – самая сильная с конца лета. За день до этого ученые прогнозировали всплеск активности зарегистрирован на Солнце и магнитную бурю пятницу. По данным ученых, череда магнитных бурь, начавшись в пятницу, продлится до вечера воскресенья.Буря сопровождается интенсивными полярными сияниями. Крымские ученые ранее изобрели и запатентовали новый метод прогнозирования вспышек на Солнце. Как сообщал РИА Новости Крым доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач, впервые о солнечном событии можно будет узнать за 5-7 дней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

космос

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

солнце, вспышки на солнце, магнитные бури, новости, лаборатория солнечной астрономии ики ран, метеозависимость, космос, полярное сияние