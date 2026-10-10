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На Землю обрушилась сильнейшая магнитная буря - РИА Новости Крым, 10.10.2026
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На Землю обрушилась сильнейшая магнитная буря
На Землю обрушилась сильнейшая магнитная буря - РИА Новости Крым, 10.10.2026
На Землю обрушилась сильнейшая магнитная буря
Вечером в субботу на Земле происходит самая сильная магнитная буря за три месяца. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии. РИА Новости Крым, 10.10.2026
2026-10-10T23:16
2026-10-10T23:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Вечером в субботу на Земле происходит самая сильная магнитная буря за три месяца. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии.На этой неделе на Солнце была зафиксирована мощная вспышка класса M6.7 – самая сильная с конца лета. За день до этого ученые прогнозировали всплеск активности зарегистрирован на Солнце и магнитную бурю пятницу. По данным ученых, череда магнитных бурь, начавшись в пятницу, продлится до вечера воскресенья.Буря сопровождается интенсивными полярными сияниями. Крымские ученые ранее изобрели и запатентовали новый метод прогнозирования вспышек на Солнце. Как сообщал РИА Новости Крым доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач, впервые о солнечном событии можно будет узнать за 5-7 дней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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солнце, вспышки на солнце, магнитные бури, новости, лаборатория солнечной астрономии ики ран, метеозависимость, космос, полярное сияние
На Землю обрушилась сильнейшая магнитная буря

Сильнейшая магнитная буря обрушилась на Землю - над Россией вспыхнули полярные сияния

23:16 10.10.2026 (обновлено: 23:18 10.10.2026)
 
© РИА Новости Крым . Изображение сгенерировано ИИМагнитные бури
Магнитные бури - РИА Новости, 1920, 10.10.2026
© РИА Новости Крым . Изображение сгенерировано ИИ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Вечером в субботу на Земле происходит самая сильная магнитная буря за три месяца. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии.
На этой неделе на Солнце была зафиксирована мощная вспышка класса M6.7 – самая сильная с конца лета. За день до этого ученые прогнозировали всплеск активности зарегистрирован на Солнце и магнитную бурю пятницу. По данным ученых, череда магнитных бурь, начавшись в пятницу, продлится до вечера воскресенья.
"Буря регистрируется примерно с 20 часов по московскому времени. Текущий балл — G3. Последний раз магнитный шторм сравнимой силы наблюдался 4 июля 2026 года", - уточнили астрономы.
Буря сопровождается интенсивными полярными сияниями.
"Событие вызвано приходом к Земле облаков плазмы, выброшенных в космос в ходе наблюдавшегося в начале недели сильного всплеска солнечной активности. По прогнозу геомагнитное поле может оставаться в возмущенном состоянии еще около суток", - отметили ученые.
Крымские ученые ранее изобрели и запатентовали новый метод прогнозирования вспышек на Солнце. Как сообщал РИА Новости Крым доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач, впервые о солнечном событии можно будет узнать за 5-7 дней.
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СолнцеВспышки на СолнцеМагнитные буриНовостиЛаборатория солнечной астрономии ИКИ РАНМетеозависимостькосмосПолярное сияние
 
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