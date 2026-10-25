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ВСУ ударили по поезду в Брянской области – погиб машинист
ВСУ ударили по поезду в Брянской области – погиб машинист - РИА Новости Крым, 25.10.2026
ВСУ ударили по поезду в Брянской области – погиб машинист
При ударе ВСУ по локомотиву поезда в Брянской области погиб машинист и ранен помощник машиниста, сообщает Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД – ред.). РИА Новости Крым, 25.10.2026
2026-10-25T21:22
2026-10-25T21:22
2026-10-25T21:37
брянская область
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поезд
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атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. При ударе ВСУ по локомотиву поезда в Брянской области погиб машинист и ранен помощник машиниста, сообщает Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД – ред.).У Магомеда Арсамакова остались жена и сын, семье будет оказана вся необходимая помощь, заверил перевозчик.Тела четырех погибших были обнаружены при разборе завалов на заводе в Орле, который ВСУ в пятницу атаковали ракетами, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в воскресенье. 23 октября ВСУ нанесли ракетный удар по Орлу. В городе поврежден завод в Советском районе и близлежащие здания и сооружения.В ночь на воскресенье, 25 октября, ВСУ нанесли массированный удар по Белгороду. Из-за атаки ВСУ на Белгородскую область погибли четыре человека и ранены 19.Сотрудник охраны одного из предприятий погиб из-за ракетного удара по промышленной зоне Ельца в Липецкой области. Ранения при атаке получили шесть человек.Также три человека ранены из-за вражеской атаки на рейсовый автобус, который следовал по маршруту "Москва – Мелитополь".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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брянская область, новости, железная дорога, российские железные дороги (ржд), поезд, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
ВСУ ударили по поезду в Брянской области – погиб машинист
После удара ВСУ по поезду в Брянской области погиб машинист и ранен помощник машиниста
21:22 25.10.2026 (обновлено: 21:37 25.10.2026)