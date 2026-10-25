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ВСУ ударили по поезду в Брянской области – погиб машинист - РИА Новости Крым, 25.10.2026
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ВСУ ударили по поезду в Брянской области – погиб машинист
ВСУ ударили по поезду в Брянской области – погиб машинист - РИА Новости Крым, 25.10.2026
ВСУ ударили по поезду в Брянской области – погиб машинист
При ударе ВСУ по локомотиву поезда в Брянской области погиб машинист и ранен помощник машиниста, сообщает Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД – ред.). РИА Новости Крым, 25.10.2026
2026-10-25T21:22
2026-10-25T21:37
брянская область
новости
железная дорога
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поезд
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атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. При ударе ВСУ по локомотиву поезда в Брянской области погиб машинист и ранен помощник машиниста, сообщает Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД – ред.).У Магомеда Арсамакова остались жена и сын, семье будет оказана вся необходимая помощь, заверил перевозчик.Тела четырех погибших были обнаружены при разборе завалов на заводе в Орле, который ВСУ в пятницу атаковали ракетами, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в воскресенье. 23 октября ВСУ нанесли ракетный удар по Орлу. В городе поврежден завод в Советском районе и близлежащие здания и сооружения.В ночь на воскресенье, 25 октября, ВСУ нанесли массированный удар по Белгороду. Из-за атаки ВСУ на Белгородскую область погибли четыре человека и ранены 19.Сотрудник охраны одного из предприятий погиб из-за ракетного удара по промышленной зоне Ельца в Липецкой области. Ранения при атаке получили шесть человек.Также три человека ранены из-за вражеской атаки на рейсовый автобус, который следовал по маршруту "Москва – Мелитополь".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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брянская область, новости, железная дорога, российские железные дороги (ржд), поезд, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
ВСУ ударили по поезду в Брянской области – погиб машинист

После удара ВСУ по поезду в Брянской области погиб машинист и ранен помощник машиниста

21:22 25.10.2026 (обновлено: 21:37 25.10.2026)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 25.10.2026
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. При ударе ВСУ по локомотиву поезда в Брянской области погиб машинист и ранен помощник машиниста, сообщает Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД – ред.).
"Сегодня на перегоне Новозыбков – Злынка в Брянской области в результате атаки БПЛА был поврежден тепловоз. Ранения получила локомотивная бригада: машинист Магомед Арсамаков был доставлен в больницу. Врачи сделали все возможное, но спасти его жизнь не удалось. Помощник машиниста получил легкие травмы и от госпитализации отказался", – сказано в сообщении.
У Магомеда Арсамакова остались жена и сын, семье будет оказана вся необходимая помощь, заверил перевозчик.
Тела четырех погибших были обнаружены при разборе завалов на заводе в Орле, который ВСУ в пятницу атаковали ракетами, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в воскресенье. 23 октября ВСУ нанесли ракетный удар по Орлу. В городе поврежден завод в Советском районе и близлежащие здания и сооружения.
В ночь на воскресенье, 25 октября, ВСУ нанесли массированный удар по Белгороду. Из-за атаки ВСУ на Белгородскую область погибли четыре человека и ранены 19.
Сотрудник охраны одного из предприятий погиб из-за ракетного удара по промышленной зоне Ельца в Липецкой области. Ранения при атаке получили шесть человек.
Также три человека ранены из-за вражеской атаки на рейсовый автобус, который следовал по маршруту "Москва – Мелитополь".
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Брянская областьНовостиЖелезная дорогаРоссийские железные дороги (РЖД)ПоездБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
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21:31Выросло число раненных при ракетной атаке ВСУ на Липецкую область
21:22ВСУ ударили по поезду в Брянской области – погиб машинист
20:55Обстановка стабилизируется: как Южный берег Крыма освобождают от воды
20:4138 беспилотников ВСУ перехватили и уничтожили над регионами России
20:32Еще в трех городах Крыма вводят веерные отключения света
20:11В Симферополе восстанавливают историческое здание синагоги
19:55Перелом в погоде на юге России: прогноз на неделю для Крыма
19:27Схемы мошенников перед Хэллоуином
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