https://crimea.ria.ru/20261025/eto-krasnaya-liniya-ukraina-ne-soglasitsya-na-neytralitet-i-ogranichenie-armii--zelenskiy-1160515701.html
Это красная линия: Украина не согласится на нейтралитет и ограничение армии – Зеленский
Это красная линия: Украина не согласится на нейтралитет и ограничение армии – Зеленский - РИА Новости Крым, 25.10.2026
Это красная линия: Украина не согласится на нейтралитет и ограничение армии – Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что нейтралитет Украины и ограничение численности ВСУ не могут быть предметом переговоров. Об этом глава киевского режима заявил в... РИА Новости Крым, 25.10.2026
2026-10-25T22:39
2026-10-25T22:39
2026-10-25T22:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский заявил, что нейтралитет Украины и ограничение численности ВСУ не могут быть предметом переговоров. Об этом глава киевского режима заявил в интервью в рамках украинского телемарафона "Единые новости", фрагменты из которого опубликовал в своем Telegram-канале.И сообщил, что США давно поднимают вопрос об обмене территориями, есть и другие форматы и предложения. Но, по словам главы киевского режима, все должны понимать: "мы ничего ни на что не меняем".При этом Зеленский заявил, что Украина готова к обсуждению. "Если территориальный вопрос, то на уровне лидеров. Другие вопросы – на уровне технических групп", – сказал он.И подтвердил, что Украина готова к трехсторонним переговорам технических групп.Опросы на Украине показывают обвал внутренней поддержки Зеленского. Глава киевского режима стремительно теряет авторитет на четырех фронтах: общая поддержка внутри страны, поддержка со стороны его партии, финансовая поддержка со стороны Европы и разрыв отношений с президентом США Дональдом Трампом.Ранее политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов высказал мнение, что ситуация на Украине ярко показывает, что киевский режим стопроцентно зависим от западного мира, которым по-прежнему руководят Соединенные Штаты. Американские власти играют с Киевом комедию в лицах, преследуя свои стратегические цели.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, россия, сша, украина, переговоры, владимир зеленский
Это красная линия: Украина не согласится на нейтралитет и ограничение армии – Зеленский
Зеленский: Украина не согласится на нейтралитет и ограничение армии
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский заявил, что нейтралитет Украины и ограничение численности ВСУ не могут быть предметом переговоров. Об этом глава киевского режима заявил в интервью в рамках украинского телемарафона "Единые новости", фрагменты из которого опубликовал в своем Telegram-канале.
"Наши гарантии безопасности – это наши гарантии безопасности, они не могут быть надиктованы российской стороной. Ограничения нашей армии и нейтральность Украины не обсуждаются. Вопросы территории – это красная линия, которая может обсуждаться исключительно на уровне лидеров", – заявил Зеленский.
И сообщил, что США давно поднимают вопрос об обмене территориями, есть и другие форматы и предложения. Но, по словам главы киевского режима, все должны понимать: "мы ничего ни на что не меняем".
При этом Зеленский заявил, что Украина готова к обсуждению. "Если территориальный вопрос, то на уровне лидеров. Другие вопросы – на уровне технических групп", – сказал он.
И подтвердил, что Украина готова к трехсторонним переговорам технических групп.
Опросы на Украине показывают обвал внутренней поддержки Зеленского
. Глава киевского режима стремительно теряет авторитет на четырех фронтах: общая поддержка внутри страны, поддержка со стороны его партии, финансовая поддержка со стороны Европы и разрыв отношений с президентом США Дональдом Трампом.
Ранее политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов высказал мнение, что ситуация на Украине ярко показывает
, что киевский режим стопроцентно зависим от западного мира, которым по-прежнему руководят Соединенные Штаты. Американские власти играют с Киевом комедию в лицах, преследуя свои стратегические цели.
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