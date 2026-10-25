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Еще в трех городах Крыма вводят веерные отключения света - РИА Новости Крым, 25.10.2026
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Еще в трех городах Крыма вводят веерные отключения света
Еще в трех городах Крыма вводят веерные отключения света - РИА Новости Крым, 25.10.2026
Еще в трех городах Крыма вводят веерные отключения света
Вслед за Ялтой администрации еще трех городов Крыма – Керчи, Феодосии и Евпатории – объявили о введении временного веерного отключения потребления... РИА Новости Крым, 25.10.2026
2026-10-25T20:32
2026-10-25T20:32
новости крыма
керчь
феодосия
евпатория
электроэнергия
электричество
отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Вслед за Ялтой администрации еще трех городов Крыма – Керчи, Феодосии и Евпатории – объявили о введении временного веерного отключения потребления электроэнергии.Аналогичное сообщение о введении веерного отключения электричества в связи с ростом нагрузки на энергосистему Евпатории лично сообщил глава города Виталий Оганесян.Также график отключений электроэнергии подготовил Феодосийский РЭС, сообщил глава Феодосии Владимир Ким.Ранее в воскресенье, 25 октября, веерные отключения света ввели в Ялте.С графиками можно ознакомиться в постах руководителей городов в социальных сетях, а также на официальных сайтах администраций.В ночь на субботу, 24 октября, из-за вражеской атаки беспилотников на магистральные энергосети за пределами полуострова Крым был обесточен. Все социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения, был введен особый режим.Утром в воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил максимально ограничить электроснабжение промышленных объектов и торговых центров Севастополя. Ранее в Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости крыма, керчь, феодосия, евпатория, электроэнергия, электричество, отключение электроэнергии
Еще в трех городах Крыма вводят веерные отключения света

В Крыму вводят веерные отключения света еще в трех городах полуострова

20:32 25.10.2026
 
© РИА Новости . Марина Лысцева / Перейти в фотобанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 25.10.2026
© РИА Новости . Марина Лысцева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Вслед за Ялтой администрации еще трех городов Крыма – Керчи, Феодосии и Евпатории – объявили о введении временного веерного отключения потребления электроэнергии.
"Уважаемые керчане! Введен график временного отключения потребления электроэнергии по Керченскому РЭС. Просим с пониманием отнестись к ситуации. Энергетики делают все возможное для стабилизации обстановки", – сказано в сообщении администрации Керчи.
Аналогичное сообщение о введении веерного отключения электричества в связи с ростом нагрузки на энергосистему Евпатории лично сообщил глава города Виталий Оганесян.
"Энергетики делают всё возможное, чтобы стабилизировать обстановку и как можно быстрее вернуть электроснабжение в штатный режим", – сообщил он в своем канале в мессенджере МАКС.
Также график отключений электроэнергии подготовил Феодосийский РЭС, сообщил глава Феодосии Владимир Ким.

"Важно! График ориентировочный, возможны корректировки. В настоящее время подача электроэнергии осуществляется в зависимости от возможностей электрической сети. Аварийно-восстановительные работы продолжаются", – сообщил он в соцсетях.

Ранее в воскресенье, 25 октября, веерные отключения света ввели в Ялте.
С графиками можно ознакомиться в постах руководителей городов в социальных сетях, а также на официальных сайтах администраций.
В ночь на субботу, 24 октября, из-за вражеской атаки беспилотников на магистральные энергосети за пределами полуострова Крым был обесточен. Все социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения, был введен особый режим.
Утром в воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил максимально ограничить электроснабжение промышленных объектов и торговых центров Севастополя. Ранее в Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения.
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Новости КрымаКерчьФеодосияЕвпаторияЭлектроэнергияЭлектричествоОтключение электроэнергии
 
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