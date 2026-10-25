Еще в трех городах Крыма вводят веерные отключения света
В Крыму вводят веерные отключения света еще в трех городах полуострова
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Вслед за Ялтой администрации еще трех городов Крыма – Керчи, Феодосии и Евпатории – объявили о введении временного веерного отключения потребления электроэнергии.
"Уважаемые керчане! Введен график временного отключения потребления электроэнергии по Керченскому РЭС. Просим с пониманием отнестись к ситуации. Энергетики делают все возможное для стабилизации обстановки", – сказано в сообщении администрации Керчи.
Аналогичное сообщение о введении веерного отключения электричества в связи с ростом нагрузки на энергосистему Евпатории лично сообщил глава города Виталий Оганесян.
"Энергетики делают всё возможное, чтобы стабилизировать обстановку и как можно быстрее вернуть электроснабжение в штатный режим", – сообщил он в своем канале в мессенджере МАКС.
Также график отключений электроэнергии подготовил Феодосийский РЭС, сообщил глава Феодосии Владимир Ким.
"Важно! График ориентировочный, возможны корректировки. В настоящее время подача электроэнергии осуществляется в зависимости от возможностей электрической сети. Аварийно-восстановительные работы продолжаются", – сообщил он в соцсетях.
Ранее в воскресенье, 25 октября, веерные отключения света ввели в Ялте.
С графиками можно ознакомиться в постах руководителей городов в социальных сетях, а также на официальных сайтах администраций.
В ночь на субботу, 24 октября, из-за вражеской атаки беспилотников на магистральные энергосети за пределами полуострова Крым был обесточен. Все социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения, был введен особый режим.
Утром в воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил максимально ограничить электроснабжение промышленных объектов и торговых центров Севастополя. Ранее в Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения.