https://crimea.ria.ru/20261025/esche-v-trekh-gorodakh-kryma-vvodyat-veernye-otklyucheniya-sveta-1160513953.html

Еще в трех городах Крыма вводят веерные отключения света

Еще в трех городах Крыма вводят веерные отключения света - РИА Новости Крым, 25.10.2026

Еще в трех городах Крыма вводят веерные отключения света

Вслед за Ялтой администрации еще трех городов Крыма – Керчи, Феодосии и Евпатории – объявили о введении временного веерного отключения потребления... РИА Новости Крым, 25.10.2026

2026-10-25T20:32

2026-10-25T20:32

2026-10-25T20:32

новости крыма

керчь

феодосия

евпатория

электроэнергия

электричество

отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Вслед за Ялтой администрации еще трех городов Крыма – Керчи, Феодосии и Евпатории – объявили о введении временного веерного отключения потребления электроэнергии.Аналогичное сообщение о введении веерного отключения электричества в связи с ростом нагрузки на энергосистему Евпатории лично сообщил глава города Виталий Оганесян.Также график отключений электроэнергии подготовил Феодосийский РЭС, сообщил глава Феодосии Владимир Ким.Ранее в воскресенье, 25 октября, веерные отключения света ввели в Ялте.С графиками можно ознакомиться в постах руководителей городов в социальных сетях, а также на официальных сайтах администраций.В ночь на субботу, 24 октября, из-за вражеской атаки беспилотников на магистральные энергосети за пределами полуострова Крым был обесточен. Все социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения, был введен особый режим.Утром в воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил максимально ограничить электроснабжение промышленных объектов и торговых центров Севастополя. Ранее в Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

керчь

феодосия

евпатория

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, керчь, феодосия, евпатория, электроэнергия, электричество, отключение электроэнергии