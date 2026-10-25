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Перелом в погоде на юге России: прогноз на неделю для Крыма

Перелом в погоде на юге России: прогноз на неделю для Крыма - РИА Новости Крым, 25.10.2026

Перелом в погоде на юге России: прогноз на неделю для Крыма

Погода на следующей неделе в Крыму ознаменует начало настоящей осени – прохладной и дождливой. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий... РИА Новости Крым, 25.10.2026

2026-10-25T19:55

2026-10-25T19:55

2026-10-25T19:55

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

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Прогноз погоды в Крыму на неделю Прогноз погоды в Крыму на неделю audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Погода на следующей неделе в Крыму ознаменует начало настоящей осени – прохладной и дождливой. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Происходить эта смена, по словам эксперта, будет не резко, а постепенно, на протяжении всей недели, но весьма уверенно."В понедельник еще антициклональная погода, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха будет колебаться от +7 до +12 градусов, а в дневные часы +16... +21", – прогнозирует гость эфира.Со вторника фон атмосферного давления начнет понижаться: скажется влияние надвигающейся высотной циклонической ложбины, поэтому облаков прибавится."Ночью и утром возможны очаги туманов, а к вечеру кое-где заморосят небольшие дожди. Температура ночная +8...+13 и днем уже не выше +15...+20, поскольку облачность будет уплотняться и, соответственно, приток энергии солнца сокращаться", – сказал Тишковец.В среду прохождение холодного атмосферного фронта существенно понизит температурные показатели, так что, если ночью это еще +8...+13 градусов, то днем заметно похолодает: до +11...+16 градусов. И все это к тому же будет сопровождаться небольшим локальным дождем, добавил собеседник."Ну и вторая половина недели будет уже по-осеннему, по-октябрьски и прохладной, и дождливой, и пасмурной. В сумерках воздух будет остывать до +5...+10 градусов, а днем в лучшем случае придется рассчитывать на +10...+15 градусов", – прогнозирует метеоролог.При этом, по его словам, температурный режим, который установится на неделе на просторах всей Русской равнины, хотя и понизится, но до положенных в это время года климатических норм. И такая погода сохранится до начала ноября, считает Тишковец.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крым придут заморозки"Глобальный эффект": что принесли Крыму ливниРекордные 509 мм: на Ай-Петри в Крыму выпало небывалое количество осадков

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