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Перелом в погоде на юге России: прогноз на неделю для Крыма
Перелом в погоде на юге России: прогноз на неделю для Крыма - РИА Новости Крым, 25.10.2026
Перелом в погоде на юге России: прогноз на неделю для Крыма
Погода на следующей неделе в Крыму ознаменует начало настоящей осени – прохладной и дождливой. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий... РИА Новости Крым, 25.10.2026
2026-10-25T19:55
2026-10-25T19:55
2026-10-25T19:55
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
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Прогноз погоды в Крыму на неделю
Прогноз погоды в Крыму на неделю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Погода на следующей неделе в Крыму ознаменует начало настоящей осени – прохладной и дождливой. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Происходить эта смена, по словам эксперта, будет не резко, а постепенно, на протяжении всей недели, но весьма уверенно."В понедельник еще антициклональная погода, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха будет колебаться от +7 до +12 градусов, а в дневные часы +16... +21", – прогнозирует гость эфира.Со вторника фон атмосферного давления начнет понижаться: скажется влияние надвигающейся высотной циклонической ложбины, поэтому облаков прибавится."Ночью и утром возможны очаги туманов, а к вечеру кое-где заморосят небольшие дожди. Температура ночная +8...+13 и днем уже не выше +15...+20, поскольку облачность будет уплотняться и, соответственно, приток энергии солнца сокращаться", – сказал Тишковец.В среду прохождение холодного атмосферного фронта существенно понизит температурные показатели, так что, если ночью это еще +8...+13 градусов, то днем заметно похолодает: до +11...+16 градусов. И все это к тому же будет сопровождаться небольшим локальным дождем, добавил собеседник."Ну и вторая половина недели будет уже по-осеннему, по-октябрьски и прохладной, и дождливой, и пасмурной. В сумерках воздух будет остывать до +5...+10 градусов, а днем в лучшем случае придется рассчитывать на +10...+15 градусов", – прогнозирует метеоролог.При этом, по его словам, температурный режим, который установится на неделе на просторах всей Русской равнины, хотя и понизится, но до положенных в это время года климатических норм. И такая погода сохранится до начала ноября, считает Тишковец.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крым придут заморозки"Глобальный эффект": что принесли Крыму ливниРекордные 509 мм: на Ай-Петри в Крыму выпало небывалое количество осадков
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центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода в крыму, крымская погода, прогноз, крым, новости крыма
Перелом в погоде на юге России: прогноз на неделю для Крыма
Погода на неделе в Крыму ознаменует начало настоящей осени – прохладной и дождливой
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым.
Погода на следующей неделе в Крыму ознаменует начало настоящей осени – прохладной и дождливой. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
Предстоящая неделя, по словам Тишковца, ознаменуется переломом в погоде на юге России, в том числе и в Крыму. "Произойдет смена климатических подсезонов, которые будут сопровождаться, во-первых, изменением погодных условий, а во-вторых, самым главным маркером – понижением температурного фона", – сказал метеоролог.
Происходить эта смена, по словам эксперта, будет не резко, а постепенно, на протяжении всей недели, но весьма уверенно.
"В понедельник еще антициклональная погода, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха будет колебаться от +7 до +12 градусов, а в дневные часы +16... +21", – прогнозирует гость эфира.
Со вторника фон атмосферного давления начнет понижаться: скажется влияние надвигающейся высотной циклонической ложбины, поэтому облаков прибавится.
"Ночью и утром возможны очаги туманов, а к вечеру кое-где заморосят небольшие дожди. Температура ночная +8...+13 и днем уже не выше +15...+20, поскольку облачность будет уплотняться и, соответственно, приток энергии солнца сокращаться", – сказал Тишковец.
В среду прохождение холодного атмосферного фронта существенно понизит температурные показатели, так что, если ночью это еще +8...+13 градусов, то днем заметно похолодает: до +11...+16 градусов. И все это к тому же будет сопровождаться небольшим локальным дождем, добавил собеседник.
"Ну и вторая половина недели будет уже по-осеннему, по-октябрьски и прохладной, и дождливой, и пасмурной. В сумерках воздух будет остывать до +5...+10 градусов, а днем в лучшем случае придется рассчитывать на +10...+15 градусов", – прогнозирует метеоролог.
При этом, по его словам, температурный режим, который установится на неделе на просторах всей Русской равнины, хотя и понизится, но до положенных в это время года климатических норм. И такая погода сохранится до начала ноября, считает Тишковец.
"Это будет своеобразный переходный момент, когда осень на переломе сезона меняет свой характер, делая глубокий вдох перед долгим выдохом грядущего предзимия. Оно не за горами, но на юге эта история будет еще только через месяц", – подытожил эксперт.
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