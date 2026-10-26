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Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии
Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии - РИА Новости Крым, 26.10.2026
Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии
Действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва побеждает во втором туре выборов главы государства. Это следует из итогов подсчета более 99% голосов,... РИА Новости Крым, 26.10.2026
2026-10-26T06:03
2026-10-26T06:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва побеждает во втором туре выборов главы государства. Это следует из итогов подсчета более 99% голосов, пишет РИА Новости.Лула да Силва набирает 51,75%, сенатор Флавиу Болсонару - 48,25 процента. Болсонару отказался признать результаты выборов и выразил намерение добиваться их аннулирования. Он также высказал несогласие с решением продлить голосование на два часа.В воскресенье в Бразилии прошел второй тур выборов президента. На пост претендовали Флавиу Болсонару, сын бывшего лидера страны Жаира Болсонару, и действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва.Лула да Силва представляет левоцентристскую Партию трудящихся. Во внешней политике он придерживается ориентации на Глобальный Юг и сотрудничества с БРИКС, выступает против однополярного мира и резко критикует США, в том числе за санкции и действия в отношении Кубы и Венесуэлы.Флавиу Болсонару – сенатор от Рио-де-Жанейро, правый популист, сторонник сближения с США и его нынешним лидером Дональдом Трампом. Скептически настроен к идее многополярности. В частности, он заявлял, что в случае победы Бразилия может выйти из БРИКС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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бразилия, выборы, в мире, политика, новости
Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии
Лула да Силва победил во втором туре выборов президента Бразилии
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва побеждает во втором туре выборов главы государства. Это следует из итогов подсчета более 99% голосов, пишет РИА Новости.
Лула да Силва набирает 51,75%, сенатор Флавиу Болсонару - 48,25 процента.
Болсонару отказался признать результаты выборов и выразил намерение добиваться их аннулирования. Он также высказал несогласие с решением продлить голосование на два часа.
В воскресенье в Бразилии прошел второй тур выборов президента. На пост претендовали Флавиу Болсонару, сын бывшего лидера страны Жаира Болсонару, и действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва.
Лула да Силва представляет левоцентристскую Партию трудящихся. Во внешней политике он придерживается ориентации на Глобальный Юг и сотрудничества с БРИКС, выступает против однополярного мира и резко критикует США, в том числе за санкции и действия в отношении Кубы и Венесуэлы.
Флавиу Болсонару – сенатор от Рио-де-Жанейро, правый популист, сторонник сближения с США и его нынешним лидером Дональдом Трампом. Скептически настроен к идее многополярности. В частности, он заявлял, что в случае победы Бразилия может выйти из БРИКС.
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