https://crimea.ria.ru/20261026/lula-da-silva-pobedil-na-vyborakh-prezidenta-brazilii-1160516785.html

Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии

Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии - РИА Новости Крым, 26.10.2026

Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии

Действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва побеждает во втором туре выборов главы государства. Это следует из итогов подсчета более 99% голосов,... РИА Новости Крым, 26.10.2026

2026-10-26T06:03

2026-10-26T06:03

2026-10-26T06:03

бразилия

выборы

в мире

политика

новости

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/1a/1160516905_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_33ddb9ca727ea2e8090bebb1ccc92fd6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва побеждает во втором туре выборов главы государства. Это следует из итогов подсчета более 99% голосов, пишет РИА Новости.Лула да Силва набирает 51,75%, сенатор Флавиу Болсонару - 48,25 процента. Болсонару отказался признать результаты выборов и выразил намерение добиваться их аннулирования. Он также высказал несогласие с решением продлить голосование на два часа.В воскресенье в Бразилии прошел второй тур выборов президента. На пост претендовали Флавиу Болсонару, сын бывшего лидера страны Жаира Болсонару, и действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва.Лула да Силва представляет левоцентристскую Партию трудящихся. Во внешней политике он придерживается ориентации на Глобальный Юг и сотрудничества с БРИКС, выступает против однополярного мира и резко критикует США, в том числе за санкции и действия в отношении Кубы и Венесуэлы.Флавиу Болсонару – сенатор от Рио-де-Жанейро, правый популист, сторонник сближения с США и его нынешним лидером Дональдом Трампом. Скептически настроен к идее многополярности. В частности, он заявлял, что в случае победы Бразилия может выйти из БРИКС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

бразилия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бразилия, выборы, в мире, политика, новости