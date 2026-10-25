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Выросло число раненных при ракетной атаке ВСУ на Липецкую область - РИА Новости Крым, 25.10.2026
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Выросло число раненных при ракетной атаке ВСУ на Липецкую область
Выросло число раненных при ракетной атаке ВСУ на Липецкую область - РИА Новости Крым, 25.10.2026
Выросло число раненных при ракетной атаке ВСУ на Липецкую область
После ракетного удара по промышленной зоне в городе Елец Липецкой области выросло число раненых, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости Крым, 25.10.2026
2026-10-25T21:31
2026-10-25T21:52
липецкая область
игорь артамонов
новости
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. После ракетного удара по промышленной зоне в городе Елец Липецкой области выросло число раненых, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Ранее в воскресенье сообщалось, что киевский режим нанес удар по промышленной зоне Ельца – погиб сотрудник охраны и была ранена фельдшер медицинского пункта.И проинформировал, что пожар после удара ВСУ локализован. Помимо объектов промышленной зоны повреждены фасады нескольких жилых домов, пострадало здание Елецкого медицинского колледжа.Тела четырех погибших были обнаружены при разборе завалов на заводе в Орле, который ВСУ в пятницу атаковали ракетами, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в воскресенье. 23 октября ВСУ нанесли ракетный удар по Орлу. В городе поврежден завод в Советском районе и близлежащие здания и сооружения.В ночь на воскресенье, 25 октября, ВСУ нанесли массированный удар по Белгороду. Из-за атаки ВСУ на Белгородскую область погибли четыре человека и ранены 19.Также три человека ранены из-за вражеской атаки на рейсовый автобус, который следовал по маршруту "Москва – Мелитополь".При ударе ВСУ по локомотиву поезда в Брянской области погиб машинист и ранен помощник машинистаСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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липецкая область, игорь артамонов, новости, всу (вооруженные силы украины), атаки всу
Выросло число раненных при ракетной атаке ВСУ на Липецкую область

При ракетном ударе ВСУ по Липецкой области ранены шесть человек

21:31 25.10.2026 (обновлено: 21:52 25.10.2026)
 
© Игорь АртамоновСкорая помощь
Скорая помощь
© Игорь Артамонов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. После ракетного удара по промышленной зоне в городе Елец Липецкой области выросло число раненых, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Ранее в воскресенье сообщалось, что киевский режим нанес удар по промышленной зоне Ельца – погиб сотрудник охраны и была ранена фельдшер медицинского пункта.
"К настоящему моменту за медицинской помощью обратились еще пять человек. Медицинская помощь им оказана", – написал Артамонов в своем канале в МАКС.
И проинформировал, что пожар после удара ВСУ локализован. Помимо объектов промышленной зоны повреждены фасады нескольких жилых домов, пострадало здание Елецкого медицинского колледжа.
Тела четырех погибших были обнаружены при разборе завалов на заводе в Орле, который ВСУ в пятницу атаковали ракетами, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в воскресенье. 23 октября ВСУ нанесли ракетный удар по Орлу. В городе поврежден завод в Советском районе и близлежащие здания и сооружения.
В ночь на воскресенье, 25 октября, ВСУ нанесли массированный удар по Белгороду. Из-за атаки ВСУ на Белгородскую область погибли четыре человека и ранены 19.
Также три человека ранены из-за вражеской атаки на рейсовый автобус, который следовал по маршруту "Москва – Мелитополь".
При ударе ВСУ по локомотиву поезда в Брянской области погиб машинист и ранен помощник машиниста
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Липецкая областьИгорь АртамоновНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
21:52Отключения света в Крыму и ракетные атаки ВСУ на регионы России: главное за день
21:31Выросло число раненных при ракетной атаке ВСУ на Липецкую область
21:22ВСУ ударили по поезду в Брянской области – погиб машинист
20:55Обстановка стабилизируется: как Южный берег Крыма освобождают от воды
20:4138 беспилотников ВСУ перехватили и уничтожили над регионами России
20:32Еще в трех городах Крыма вводят веерные отключения света
20:11В Симферополе восстанавливают историческое здание синагоги
19:55Перелом в погоде на юге России: прогноз на неделю для Крыма
19:27Схемы мошенников перед Хэллоуином
19:01День автомобилиста в России – история праздника в инфографике
18:30ВС России разбили еще один сухогруз под Одессой
18:22Каких врачей и где особенно не хватает Крыму
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