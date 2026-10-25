https://crimea.ria.ru/20261025/vyroslo-chislo-ranennykh-pri-raketnoy-atake-vsu-na-lipetskuyu-oblast-1160515189.html

Выросло число раненных при ракетной атаке ВСУ на Липецкую область

Выросло число раненных при ракетной атаке ВСУ на Липецкую область - РИА Новости Крым, 25.10.2026

Выросло число раненных при ракетной атаке ВСУ на Липецкую область

После ракетного удара по промышленной зоне в городе Елец Липецкой области выросло число раненых, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости Крым, 25.10.2026

2026-10-25T21:31

2026-10-25T21:31

2026-10-25T21:52

липецкая область

игорь артамонов

новости

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. После ракетного удара по промышленной зоне в городе Елец Липецкой области выросло число раненых, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Ранее в воскресенье сообщалось, что киевский режим нанес удар по промышленной зоне Ельца – погиб сотрудник охраны и была ранена фельдшер медицинского пункта.И проинформировал, что пожар после удара ВСУ локализован. Помимо объектов промышленной зоны повреждены фасады нескольких жилых домов, пострадало здание Елецкого медицинского колледжа.Тела четырех погибших были обнаружены при разборе завалов на заводе в Орле, который ВСУ в пятницу атаковали ракетами, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в воскресенье. 23 октября ВСУ нанесли ракетный удар по Орлу. В городе поврежден завод в Советском районе и близлежащие здания и сооружения.В ночь на воскресенье, 25 октября, ВСУ нанесли массированный удар по Белгороду. Из-за атаки ВСУ на Белгородскую область погибли четыре человека и ранены 19.Также три человека ранены из-за вражеской атаки на рейсовый автобус, который следовал по маршруту "Москва – Мелитополь".При ударе ВСУ по локомотиву поезда в Брянской области погиб машинист и ранен помощник машинистаСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

липецкая область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

липецкая область, игорь артамонов, новости, всу (вооруженные силы украины), атаки всу